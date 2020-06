Rostock

Spaziert Dieter Jastram am Volkstheater vorbei, dann muss er schmunzeln. „Da ist viel Amüsement dabei“, sagt er. Dass das Große Haus heute noch genauso dasteht, wie es Ende der 1970er Jahre nach seinen Entwürfen rekonstruiert worden ist – das gefällt dem Rostocker.

Zugleich weckt es Erinnerungen an die vielen Ideen, die er für einen Theater-Neubau zu Papier gebracht hat und die ein ums andere Mal in der Schublade verschwinden mussten, weil sie zu kostspielig waren oder dem Intendanten nicht passten.

Anzeige

Dafür ist Dieter Jastrams Handschrift an anderer Stelle buchstäblich an Hauswänden abzulesen: Auf seinem Reißbrett entstanden Hotels, Kinos, Restaurants. Am Haus der Schifffahrt hat der Architekt mitgewirkt. Markante Bauten wie das Wohnhaus mit der Warnow-Apotheke oder das Haus am Neuen Markt, in dem sich heute das „Alex“ befindet, gehören zu seinen Projekten. Am 30. Juni wird der Architekt 90 Jahre alt.

Weitere OZ+ Artikel

Liebe zur Neuen Sachlichkeit

Die Zeit, da er Baulücken schloss, ist vorbei. Heute genießt Dieter Jastram in Reutershagen die Vorzüge Betreuten Wohnens. „Ein Glücksgriff“, sagt er. Die Erdgeschosswohnung trifft genau seinen Geschmack. Klare Linien, zweckmäßige Einrichtung – das liebt Jastram. So hat er selbst einst Bauwerke entworfen. „Ich mag die Neue Sachlichkeit der 1920er Jahre.“ Und schon schwärmt er von übersichtlich gegliederten Baukörpern, von Formen, die der Funktion folgen müssen. Sobald Jastram von Architektur spricht, ist er in seinem Element. Stundenlang kann er darüber erzählen.

Dieter Jastram in seiner Wohnung, umringt von Kunstwerken seiner Familie. Der Teller an der Wand stammt von seinem Bruder Jo Jastram. Quelle: OVE ARSCHOLL

Und zu erzählen gibt es viel. Schließlich hat Dieter Jastram jahrzehntelang Rostocks Stadtbild mitgestaltet. Und dennoch steht er oft im Schatten eines anderen: Sein Bruder Joachim „Jo“ Jastram († 2011) zählte zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Generation. Dieter Jastram redet gern von ihm, hat mit dessen Kunstwerken seine Wohnung geschmückt. Auf die Rolle des kleinen Bruders will er sich aber nicht reduzieren lassen.

Es würde ihm auch nicht gerecht. Denn die Werke, die der Architekt Rostock hinterlassen hat, sind im Wortsinn überragend: Die Gaststätte „Burwitz“ ist eines seiner Projekte oder das Hotel „Sonne“. Bei Letzterem ist heute allerdings nur noch der Giebel so, wie Dieter Jastram ihn einst konzipierte. Als auch diese Ecke verändert werden sollte, stellte sich der Architekt quer. Ins Handwerk pfuschen lassen möchte er sich nicht. „Abreißen können Sie, aber umbauen nicht“, habe er damals gesagt, erinnert sich Jastram. „Ich wollte mal sehen, wie weit ich mit Sturheit komme. Hat geklappt“, erzählt er stolz.

Fotostrecke: Der Jastram-Clan

Lieblingsprojekt liegt in Trümmern

Bei seinem Liebling hilft Trotz nichts. 2002 machen Bagger das „ Hotel Warnow“ in der Langen Straße dem Erdboden gleich. Heute stehen an gleicher Stelle das Kröpeliner-Tor-Center und das Radisson Blu Hotel. Bei dem Anblick wird Jastram schwer ums Herz. Schließlich hat er mit dem „ Warnow“ in den 1960er Jahren Baugeschichte geschrieben.

Dieter Jastrams Lieblingsprojekt: Das Hotel „Warnow“ in der Langen Straße, wurde 2002 abgerissen. Quelle: Archiv

Für das Gebäude wurden erstmals industriell verklinkerte Platten eingesetzt, die damit Einzug in die Architektur hielten. „Das Hotel war zwar ein Plattenbau, aber doch auch schön“, befindet Jastram. Umso mehr schmerzt die Erinnerung an die letzten Tage. „Der Abriss hat mir sehr wehgetan.“

Flucht mit Folgen

Emotionale Momente – auch privat hat Jastram sie erlebt. Zum Beispiel als er 1945 aus seiner Geburtsstadt fliehen muss. Weil sein Vater – Kreisleiter in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt – angesichts der nahenden Roten Armee um seinen jüngsten Sohn und seine Frau bangt, schickt er beide ins Exil.

Das Erlebnis prägt Dieter Jastram in vielerlei Hinsicht: Der damals 15-Jährige muss adhoc erwachsen werden („Mein Vater schickte mich mit den Worten ,Pass auf deine Mutter auf’ auf den Dampfer“). Im Flüchtlingslager in Dänemark, in dem er dann zwei Jahre lang lebt, bekommt Jastram seinen Lehrvertrag als Zimmermann – der Grundstein für seine spätere Laufbahn als Architekt.

Die Ausbildung kann er nach seiner Rückkehr in die Heimat fortsetzen. Dafür fehlen andere Anknüpfungspunkte: Die Wohnung in Rostock, in der er mit seiner Familie bis zur Flucht lebte, wird von anderen bewohnt. Jastram und seine Mutter kommen bei den Großeltern in Waren/ Müritz unter. Heute – 73 Jahre später – kehrt Jastram dorthin zurück.

Rückkehr mit Familienfest

Weil er mit der Müritz viel verbindet, wird er seinen 90. Geburtstag dort verbringen. Seine Familie richtet eine Feier aus. Apropos Familie: Die ist groß. Dieter Jastram hat zwei Kinder – Sohn Thomas ist Bildhauer, Tochter Petra Designerin –, fünf Enkel und fünf Urenkel. Von allen hat Jastram Fotos in seiner Wohnung stehen.

Dieter Jastram: Referenzen 1954 Diplom an der Staatlichen Ingenieurschule Neustrelitz/ Kreisentwurfsbüro Rostock Bauten in der Landwirtschaft; Wohnbauten und Bürobauten im Kreisgebiet Rostock 1956 Entwurfsbüro des Bezirkes Rostock Rekonstruktion des „Kleinen Hauses“ Eselföterstraße 1962 Hochbauprojektierung Mitarbeit am „Haus der Schifffahrt“; Hotel „ Warnow“; Gaststätte „Burwitz“, Wohnhaus und Gaststätte „Rathausblick“ (heute „Alex“); Hotel „Haus Sonne“ 1968 Wohnungsbaukombinat, KB Forschung/Projektierung Kongresshotel (Seminargebäude / Internat in Rostock Lütten-Klein); Umbau und Erweiterung Volkstheater Rostock; Wohngebietszentrum Evershagen 1978 Institut für Kulturbauten Vorentwürfe für die Theater „Kleines Haus“ Rostock, Theater in Anklam, Deutsches Theater Berlin „Großes Haus“ 1981 Diplom an der Kunsthochschule in Berlin, Diplomarbeit: Rekonstruktion Theater Greifswald Projekt für Umbau und Rekonstruktion Kino „Capitol“ Rostock 1990 aib Nord GmbH Rostock Schuhgeschäft „Leiser“ (zusammen mit Dipl.-Ing. Jacht), Vorprojekt für Kunsthochschule Rostock; 1. Preis im Wettbewerb „Quartier 6“ – Planung Quartier 6 Buchbinderstraße/Rungestraße/Rostocker Heide

Den ein oder anderen Blickfang kann Jastram auch im Stadtbild ausmachen. „In Rostock wurde viel richtig gemacht“, lobt er. Bei allem Hang zur Sachlichkeit: „Architektur kann eine Brosche sein.“ Bauwerke, mit denen Planer einzig sich selbst schmücken wollen – die gefallen ihm hingegen nicht. „Architektur muss sich ins Umfeld einfügen und von den Proportionen her passen.“ Bausünden, ja, davon gebe es in Rostock einige.

Auch im Ruhestand geht Jastram mit kritischem Blick durch seine geliebte Heimatstadt. Die Tage, da er sich aktiv einmischte, sind aber vorbei. Heute geht es der Jubilar ruhig an. „Ich schlafe viel und sitz’ gern in der Sonne“, sagt er und lacht. Und wenn er da so seinen Erinnerungen nachhängt, dann kehrt manchmal der alte Tatendrang zurück. „Ja, manchmal juckt’s noch in den Fingern“, gesteht der Architekt und grinst verschmitzt.

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein