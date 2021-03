Rostocker Bäckermeister erlebte auf der „Gorch Fock“ das Abenteuer seines Lebens

Rostock

Das Aushängeschild der Deutschen Marine hat seit einigen Tagen wieder Wasser unter dem Kiel. Nach gut fünf Jahren in der Werft wird die „Gorch Fock“ bald wieder auf große Fahrt gehen. Einer, der sich besonders freut, dass die Bark trotz einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen nicht abgewrackt wurde, ist der Rostocker Bäckermeister Matthias Grenzer. Erlebte der heute 45-Jährige doch auf dem Segelschulschiff „das Abenteuer seines Lebens“.

Eine einsame Entscheidung auf Sylt

Und das begann am 1. April 1996 in Kiel (Schleswig-Holstein). An dem Tag, als der damals 21-Jährige auf dem 1958 gebauten Schiff anmusterte. „Zuvor hatte ich auf der Nordseeinsel Sylt in der damaligen Marineversorgungsschule quasi über Nacht eine einsame Entscheidung getroffen“, erklärt Grenzer. Die Marine suchte einen Bäcker für ihr Ausbildungsschiff. Ein fast einjähriger Törn war geplant. Der Matrose unterschrieb.

Das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat wieder Wasser unter dem Kiel. Quelle: Sina Schuldt /dpa

Der Haken an der Sache: Aus zwölf Monaten Grundwehrdienst wurden über Nacht mindestens 23 Monate in der Stammcrew. Freundin Iris (20) war geschockt. „Frisch verliebt und dann so etwas. Die Aussicht auf eine lange Zeit der Trennung musste ich erst verdauen“, sagt die Rostockerin. Und Opa Carl-Friedrich Rehberg wechselte mit seinem Enkel einige Tage kein Wort mehr. Der Rostocker Bäckermeister, Chef der Bäckerei „Rehberg“, fühlte sich verraten. Statt wie vereinbart sein gut gehendes Geschäft zu übernehmen, hatte der „Bengel plötzlich Flausen im Kopf“.

Rostocker Bäckerchor beruhigte Großvater Carl-Friedrich

Es dauerte Wochen, bis sich der damals 64-Jährige beruhigte. Schließlich überzeugten ihn auch die Mitstreiter im Rostocker Bäckerchor, dass sich sein Enkel „eine solche Chance nicht entgehen lassen“ sollte. Der familiäre Friede war halbwegs gerettet, als den Schiffsbäcker am fünften Tag auf See die Seekrankheit erwischte. Für den Mecklenburger eigentlich undenkbar. Schließlich war er schon als „Junger Matrose“ an Bord des MS „Seid bereit“ von Rostock nach Wismar auf der Ostsee geschippert.

Drei Tage drehte sich im „Magen ein Karussell. Es war heftig“, erinnert sich der Mecklenburger. Die täglich 50 bis 60 Brote und 500 Brötchen für die 220 Mann starke Besatzung mussten trotzdem raus. Der Matrose lernte: Auf See heißt es häufig, auf die Zähne beißen und durch. Ausfallen geht nicht.

Mit Tricks und Kniffen der Schaukelei trotzen

Die ersten Brötchen misslangen übrigens völlig und gingen über Bord. Der Teig war auf den Blechen verrutscht und zu einem einzigen Block verschmolzen. Der angehende Seemann lernte schnell, sich beim Hantieren mit Tricks und Kniffen der Schaukelei zu erwehren.

Mit vier Köchen teilte sich der Hansestädter die kleine Kombüse. „Die Kameradschaft an Bord war einzigartig“, schwärmt er. Noch heute hat der Torten-Profi in einer speziellen Facebook-Gruppe regelmäßig Kontakt zu rund 150 ehemaligen und noch aktiven Besatzungsmitgliedern des Traditionsschiffes.

Ein verschworenes Kombüsen-Team: Obermaat René Herter und Matrose Matthias Grenzer. Quelle: Frank Söllner

So manchen Sturm erlebt

Von 20 Uhr abends bis 5 Uhr am Morgen war Grenzer der alleinige Herrscher in der Kombüse. In der Nacht gab er auch den „Mittelwächter“ – eine warme Speise für die diensthabende Besatzung – aus. Dann war da noch das Eindecken für das Frühstück und zweimal wöchentlich erwarteten die hungrigen Seemänner frischen Kuchen: „Dafür war ich an Bord der Einzige, der den ganzen Tag schlafen durfte.“

Dass er mitunter kein Auge zubekam, verschweigt er nicht. Denn man geriet in so manchen Sturm. Sieben Meter hohe Wellen beispielsweise im Indischen Ozean können furchteinflößend sein. Die Erlebnisse in 18 Häfen auf vier Kontinenten entschädigten jedoch für viele Entbehrungen. Die Stopps des Marineschiffs dauerten mitunter mehrere Wochen, um beispielsweise die Besatzungen zu tauschen. Ob Manila auf den Philippinen, die Bermuda-Inseln, Brasilien, die Azoren, Südafrika ... – dem Rostocker fallen viele Geschichten zu den Aufnahmen in seinem dicken Fotoalbum ein.

Die zufällige Begegnung mit dem südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela (1918-2013) während eines Einkaufsbummels in Kapstadt im Dezember 1996 gehört dazu. „Sailors come on!“ Der berühmte Kämpfer gegen die Apartheid hatte die zwei „Gorch-Fock“-Matrosen erspäht und fragte sie nach ihren Eindrücken. Ein kurzer Plausch und ein herzlicher Gruß an Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl – die Matrosen Thies Hoffmann und Grenzer waren wenig später die Stars an Bord.

Unvergessen: Im Dezember 1996 sprach Matthias Grenzer (l.) bei einem Einkaufsbummel in Kapstadt mit dem südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela (r.). Quelle: Frank Söllner

Verbindung zur Truppe nie verloren

Die Sehnsucht nach den Lieben daheim war groß. In den Häfen vertelefonierte Grenzer ein kleines Vermögen. Vom thailändischen Bangkok aus flog er zwei Wochen auf Heimaturlaub. Und seine Iris, die seit 20 Jahren seine Ehefrau ist, besuchte ihn in Brasilien. Kurzzeitig liebäugelte der Bäckergeselle mit einer Berufslaufbahn bei der Marine.

Doch das hätten ihm weder seine Frau noch Opa Rehberg verziehen. Der Seemann auf Zeit übernahm 1998 Großvaters Bäckerei. Der 2010 verstorbene Großvater Carl-Friedrich war übrigens unglaublich stolz auf seinen Enkel. Heute leitet dieser mit seiner Ehefrau das erfolgreiche Unternehmen Konditorei & Café Wegner.

Die ganz praktische Verbindung zur Truppe hat der Landesinnungsmeister des Bäcker- und Konditorenhandwerks übrigens gepflegt. So war er 2018 auf der Korvette „Oldenburg“ vor Zypern, um für die Besatzung Weihnachtsgebäck zu kreieren. 2019 versorgte er die Soldaten in der Wüste von Mali in Afrika. Und einen „Gorch-Fock“-Traum hat er sich trotz seiner Weltreise bewahrt: „Ich möchte noch einmal mit dem Segelschiff in Warnemünde einlaufen“. Wer weiß! Anfang Juni soll der Windjammer laut Kapitän Nils Brandt erst mal in Kiel festmachen.

Von Volker Penne