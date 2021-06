Rostock

Das Rostocker Unternehmen Baltic Taucher setzt auf Digitalisierung und baut seine Flotte an Tauchrobotern aus. Denn die Aufgaben für spezialisierte Meerestechnik wachsen: Auf dem Grund der Ostsee lagern Unmengen an Industrieschrott und Altmunition. Ausgediente Seekabel mit Öl-Isolierung gefährden den Lebensraum unzähliger Tierarten genauso wie gesunkene Schiffswracks mit Tanks voller Schweröl und hunderttausende verloren gegangene Fischnetze aus Plastik. „Die Ostsee ist ein Unterwasser-Schrottplatz“, sagt Eyk-Uwe Pap. Das würde er gern mit seinem Unternehmen ändern, das er 1993 mit seinem Bruder Jens gegründet hat.

Weil es die nötige Technik nicht zu kaufen gibt, bauen und entwickeln die Rostocker ihre Geräte kurzerhand selbst. Auf diese Weise entstand das Multitool, ein Mehrzweck-Greifarm, der von einer schwimmenden Plattform aus eine Vielzahl an Arbeiten im Wasser ausüben kann. „Das ist unser Schweizer Taschenmesser“, erklärt Pap, dessen Mitarbeiter die Maschine zusammen mit dem Bergungs-Experten Jan Kölbel von der Kampfmittelräumungsfirma Stascheit entwickelt haben.

Ausgestochener Weltmarktführer

Der geschickte Hightech-Greifarm bewährte sich zuletzt in Hamburg, wo das Multitool im Rahmen der Elbvertiefung nach alten Bomben im Sediment suchte. Um den begehrten Auftrag zu bekommen, setzten sich die Rostocker in der Ausschreibung gegen den Weltmarktführer Royal Boskalis aus den Niederlanden durch.

Baltic Taucher will seine Flotte an Tauchrobotern stark ausbauen. In einer Halle im Rostocker Fischereihafen ist dafür unter anderem Ingenieur Bernd Kulisch zuständig. „Die Arbeit ist sehr interessant“, sagt der 62-Jährige. Ständig gebe es neue Anforderungen, für die eine technische Lösung gefunden werden muss. Auf der Werkbank vor ihm liegen zwei bierkastengroße Boxen, aus denen lange Kabel wachsen – eines der aktuellen Projekte.

Kaum Firmen aus Deutschland

Die Kisten sind eine Art Super-Modem, mit dessen Hilfe Taucher, Tauchroboter-Piloten in Echtzeit mit Experten sprechen und Livebilder betrachten können. So können das Bergungsteam auf See und Experte Jan Kölbel gemeinsam aus jeder Kameraposition untersuchen, ob der auffällige Stein auf dem Meeresboden wirklich nur ein Stein ist oder eine britische Grundmine aus dem Zweiten Weltkrieg. Bergungsfachmann Kölbel braucht dazu nicht einmal seinen Schreibtisch zu verlassen.

Maritime Dienstleister aus Deutschland, wie Baltic Taucher, haben es nicht leicht, gegen die übermächtige Konkurrenz aus den Niederlanden und dem angelsächsischen Raum zu bestehen, sagt Eyk-Uwe Pap. Viele der Wettbewerber hätten „Strohfirmen“ in Deutschland gegründet, um bei öffentlichen Ausschreibungen bessere Chancen zu haben. Tatsächlich bestünden diese Hüllen nur aus einem Geschäftsführer. „Auf der Baustelle wird dann nur Holländisch gesprochen“, sagt Pap.

Millionen-Aufträge

Damit sich die in Rostock heranwachsenden maritimen Dienstleister rund um das wachsende Firmencluster des Ocean Technology Campus entwickeln können, bräuchten sie Unterstützung durch die Politik. Schließlich gehe es um eine zukunftsfähige Schlüsseltechnologie. Und um viel Geld: Demnächst fließen 100 Millionen Euro vom Bund in ein Pilotprojekt zur Bergung von Altmunition in Nord- und Ostsee. Die Mittel stehen bereit, sagte die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne) bei einem Termin bei Baltic Taucher in Rostock. Um das Problem der verrottenden Munition zu beseitigen, das immer dringlicher wird, wird es wohl nicht bei dieser Summe bleiben.

Zusammen mit dem Unternehmen Stascheit, das seinen Sitz in Sachsen-Anhalt hat, hat Pap Konzepte für das potenziell explosive Großprojekt entwickelt. Dabei setzt Pap auf Digitalisierung und Wissenschaft statt herkömmlichen Taucherhandwerks: Mit Tauchrobotern, ROV, die selbstständig große Untersuchungsfelder abfahren und scannen, und ferngesteuerten Schwimmplattformen, auf denen die geborgenen Bomben und Granaten von anderen Robotern zerlegt und vernichtet werden. „Am Schluss bleiben nur warme Luft und Schrott übrig“, sagt Jan Kölbel. „Wir sind bereit“.

Von Gerald Kleine Wördemann