Rostocker Bioladen wartet seit Monaten auf Fahrradständer

Rostock

Biologisch, regional und nachhaltig – so will Toralf Matthäus seine Kunden versorgen. In der Rostocker Innenstadt hat er deshalb vergangenen Sommer eine Zweigstelle seines Mecklenburger Biomarktes eröffnet. „Aber wir hatten hier von Anfang an ein Manko: Es gab keinerlei Fahrradständer“, so Matthäus. Und das, wo ein Großteil seiner Kunden per Fahr- oder Lastenrad zum Einkaufen in den Laden im früheren Cap-Markt An der Oberkante kommt. Seine Bitten seien bei der Stadt zwar auf offene Ohren gestoßen, doch bis jetzt ist noch immer nichts passiert.

Aufbau noch im Frühjahr geplant

Steffen Nozon vom neu gegründeten Amt für Mobilität ist aber hoffnungsvoll, dass noch im Frühjahr Radabstellanlagen vor dem Laden stehen. Er stellte jetzt ein entsprechendes Konzept im Ortsbeirat Stadtmitte vor. Denn bei der Umsetzung gibt es eine Besonderheit: Für die Fahrradbügel wird ein Teil der Straße umgewidmet.

Es seien verschiedene Lösungen geprüft, diese aber als die beste ermittelt worden, um unkontrolliertes Abstellen der Räder auf dem engen Gehweg zu vermeiden. „Wir nehmen dafür keinem Anwohner einen Stellplatz weg – die ausgesuchte Fläche ist nur zum Halten zugelassen“, so Nozon. Erfahrungen zeigen aber, dass der Bereich dennoch dauerhaft illegal zugeparkt ist. Das soll sich nun zugunsten von Rostocks Radfahrern ändern.

Stadt prüft weitere Standorte

Erstmals wird An der Oberkante auch an genügend Fläche zum Abstellen von Lastenrädern gedacht. Vier Stellflächen sind dafür geplant – zusätzlich zu vier Fahrradbügeln. Ob dieses Verhältnis gut ist, stellten einige Ortsbeiratsmitglieder angesichts der noch geringen Zahl von Transporträdern in der Stadt in Frage. Das grundsätzliche Vorhaben fand aber Zustimmung. „Schließlich wollen wir fahrradfreundliche Stadt werden, da sollten wir auch solche Schritte gehen“, so Vorsitzender Andreas Herzog (SPD).

Die Hansestadt hatte erst im Februar die Bürger aus Stadtmitte und der Altstadt aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wo neue Fahrradbügel aufgestellt beziehungsweise Platz für Lastenräder geschaffen werden könnte. An der Oberkante soll nun der Startschuss für Lastenrad-Plätze gegeben werden. Das entsprechende Geld stünde aus dem Programm zur Belebung der Innenstadt bereit.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere eingegangene Vorschläge würden derzeit geprüft. Generell sei das Ziel, dass Abstellflächen für Räder von Eigentümern auf ihren jeweiligen Grundstücken geschaffen werden. Klappt das nicht, könnte die Stadt im Ausnahmefall auch solche Lösungen wie jetzt mit teilweisem Entzug der Fahrbahn finden. „Diese Neuverteilung von Platz im öffentlichen Raum erfolgt aber immer entsprechend der Bedürfnisse und als Einzelfallentscheidung“, so Nozon. Denn auch der Mangel an Pkw-Stellflächen in der Innenstadt sei ein bekanntes Problem. „Aber wir können nicht für Autos immer neue Parkhäuser bauen und dann verpassen, für Radfahrer entsprechend nachzuziehen“, so Andreas Herzog.

Biomarkt-Inhaber Toralf Matthäus ist glücklich, dass es für seine Kunden nun offenbar vorangeht. „Denn die Fahrradstellplätze sind das I-Tüpfelchen, das an unserem neuen Standort noch fehlte“, so der Unternehmer.

Von Claudia Labude-Gericke