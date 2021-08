Rostocker Biomedicum eingeweiht

Rostock

Das „Team Doppelherz“ ist happy: „Wir gehören heute zu den glücklichsten Medizinern in MV“, sagen die Professoren Hüseyin Ince und Alper Öner. Die Chefs der Abteilung Kardiologie der Universitätsmedizin Rostock leisten nämlich nicht nur beste Arbeit zur Versorgung ihrer herzkranken Patienten. Als Wissenschaftler forschen beide auch an der Verbesserung von Medizinprodukten. „Zum Beispiel daran, wie Herzklappen weniger infektionsanfällig und besser regenerierbar werden“, so Öner. „Sechs Prozent aller neuen Herzklappen infizieren sich innerhalb von acht Jahren. Für die Patienten ist das lebensbedrohlich und bedeutet einen erneuten großen Eingriff für den bereits geschwächten Körper“, erklärt der Mediziner.

Ab sofort können die Professoren Ince und Öner, ihre medizinischen Kollegen, aber auch alle angehenden Ärzte für ihre Forschung und Lehre das Biomedicum auf dem Campus Schillingallee nutzen. Der mehrgeschossige Neubau, für den das Land mit Hilfe der EU insgesamt 22,5 Millionen Euro investierte, ist am Donnerstag nach drei Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht worden. „Das Biomedicum ist der Ort für Spitzenforschung in MV“, erklärt Prof. Emil Reisinger, wissenschaftlicher Dekan der Universitätsmedizin, voller Stolz.

Dialyse kann Alzheimer-Patienten helfen

In einem der Labore steht Prof. Steffen Mitzner vor einem kleinen Gerät, das für viele Kranke auf aller Welt eine deutliche Verbesserung der Versorgung bedeuten könnte. Zusammen mit Kollegen der UMR und des Fraunhofer Institutes forscht Mitzner an verschiedenen Projekten. „Zum Beispiel an einer Form der Dialyse, die das Fortschreiten der Alzheimer-Demenz lindern kann“, erklärt er.

Nephrologe Steffen Mitzner (l.) und Immunologe Jens Altrichter zeigen eine Apheresemaschine zur Blutwäsche. Damit betreiben die beiden am Biomedicum ein weltweit einmaliges künstliches Immunsystem mit gesunden Immunzellen. Quelle: Ove Arscholl

Mediziner aus Spanien seien darauf gekommen, bestimmte Stoffe aus dem Blut zu filtern und dadurch verschlimmernde Demenz-Symptome aufzuhalten. In Rostock arbeite man nun daran, diese Grundidee technisch praktikabler und für alle verfügbar zu machen. „Es ist möglich, dass wir in zwei bis drei Jahren Marktreife erreichen“, so Mitzner. Alzheimer-Patienten könnten dann – wenn sie einmal pro Monat jeweils zwei bis drei Stunden zur Dialyse kommen – erhebliche Besserung erfahren.

Auch für „normale“ Blutwäsche-Patienten wird in Rostock geforscht. „Dabei geht es um eine Lösung, die Dialyse mobiler zu machen, so dass niemand mehr stundenlang an einem Bett gefesselt ausharren muss“, blickt Mitzner voraus. Möglich machen könnte das eine spezielle Weste, in der Patienten die verkleinerten Geräte mit sich tragen.

Realistische Simulation von schweren Unfällen

Für die Wissenschaftler bieten sich im Biomedicum modernste Bedingungen. Aber auch der medizinische Nachwuchs wird bedacht. Im Erdgeschoss des Gebäudes wurden spezielle Simulationsräume geschaffen, „die in dieser Form im Norden Deutschlands einmalig sind. Etwas Vergleichbares gibt es nur noch einmal in der Nähe von Stuttgart“, erzählt die zuständige Architektin Anja Haroske. „Wir können zwar keinen Regen machen – und es spritzt auch kein Blut. Dafür schaffen wir es hier aber, große Unfallszenarien realistisch abzubilden. Mit all dem Chaos, den Verletzten und den Geräuschen“, so Haroske. Das gelinge beispielsweise durch um 180 Grad gekrümmte Wände, an die dann Bilder projiziert werden. „Auch auf die Temperatur haben wir Einfluss und können sie so regeln, dass es sich beispielsweise anfühlt wie im Herbst“, erzählt sie.

Das Biomedicum der Universitätsmedizin Rostock ist am Donnerstagvormittag feierlich eröffnet worden. Bildungsministerin Bettina Martin (v. l.) und Finanzminister Reinhard Meyer haben einen symbolischen Schlüssel an Dekan Emil Reisinger und Rektor Wolfgang Schareck übergeben. Quelle: Ove Arscholl

Angehende Ärzte sollen so schon während der Ausbildung die Herausforderungen von echten Einsätzen erfahren. Mitstudenten oder Schauspieler stellen Verletzte dar, durch eine verspiegelte Wand, die denen bei Polizei-Verhören ähnelt, können die Ausbilder alles beobachten und beispielsweise den vermeintlichen Unfallopfern per Knopf im Ohr Anweisungen geben.

Prof. Reisinger ist überzeugt, dass eine solche Übungsanlage auch ein Pluspunkt bei der Standortwahl angehender Medizinstudenten ist. „Im Kampf um die Köpfe kann so etwas den Ausschlag für Rostock geben“, sagt er. Derzeit gebe es bereits mehr als 2400 Studierende an der UMR. Zusätzlich zu den Fachrichtungen Human- und Zahnmedizin, Medizinische Biotechnologie sowie Hebammenwissenschaft soll ab Herbst noch der Studiengang Intensivmedizin angeboten werden.

Früher Seminare im Treppenhaus

Universitäts-Rektor Prof. Wolfgang Schareck, selbst Mediziner, kann vom Neubau nur schwärmen. „Ich erinnere mich noch daran, dass ich Seminare im Treppenhaus geben musste. Zum Glück waren die Wände weiß, so dass ich da wenigstens etwas dran projizieren konnte“, so Schareck. Zur Ausbildung angehender Mediziner hätte er in der Vergangenheit bereits eine 90 000 Euro teure Simulationspuppe namens Igor anschaffen lassen, die „echte Tränen vergießen und sogar blaue Fingernägel bekommen kann“, erzählt er. Die neue Simulationsarena mache „Igor“ aber nicht überfällig, verspricht Schareck schmunzelnd.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) schauten zur Einweihung des Biomedicums persönlich vorbei und lobten nicht nur die „Punktlandung“ bei Bauzeit und Kosten. Der Neubau sei nicht nur sehnlichst erwartet, sondern „er steigert auch die Reputation des Forschungsstandortes und sichert die Gesundheitsversorgung der Menschen hier im Land“, so Martin. Das Land wisse um die Bedeutung der beiden Universitätsmedizinen und wolle der auch durch die Finanzierung Rechnung tragen.

Investitionen in Patientenzimmer nötig

„Dass das Land in unseren Standort investiert – dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Kardiologe Prof. Hüseyin Ince. Jetzt gelte es, aus dem Biomedicum das Maximale rauszuholen. „Forschung ist heute nur durch Vernetzung möglich. Und hier sitzen wir interdisziplinär Seite an Seite, wodurch auch Kreativität entsteht“, ergänzt. Prof. Öner. Die Ergebnisse würden dann direkt den Patienten zugute kommen. Mit Blick auf deren Versorgung hat der Mediziner aber noch einen Wunsch.

Trotz der jüngsten Neubauten – dem Biomedicum sowie dem der Zentralen Medizinischen Funktionen – gebe es auf dem Campus noch Verbesserungsbedarf. „Und zwar bei der Infrastruktur der Patientenversorgung. Zimmer, bei denen sich Sanitärbereiche auf dem Flur befinden, sind nicht mehr der heutige Standard“, erklärt Öner. Er wünsche sich deshalb, dass die Unterstützungszusage der beiden Minister auch dafür entsprechende Verbesserungen ermöglicht. Weil zu Spitzenforschung und Spitzenmedizin auch die bestmögliche Umgebung für Patienten gehört.

Das Biomedicum in Zahlen Das Biomedicum auf dem Campus Schillingallee ist der erste echte Neubau für Forschung und Lehre der Rostocker Universitätsmedizin. Etwa 260 Mitarbeitende werden in den Viergeschosser einziehen. Die Gesamtkosten von 22,5 Millionen Euro trägt das Land – mehr als die Hälfte davon sind Mittel aus der EU. Vier von fünf Aufträgen beim Bau gingen an Firmen aus MV, sodass das Biomedicum auch der regionalen Wertschöpfung diente. Die Grundsteinlegung erfolgte am 22. Oktober 2018, die Einweihung erfolgte am 19. August 2021. Planung und Realisierung übernahm das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt. Die gesamten 3100 Quadratmeter Nutzfläche teilen sich in 2400 Quadratmeter für Forschung und 700 für die Lehre. Landesweit einmalig ist das große Simulationszentrum im Erdgeschoss, das angehenden Ärzten die Übung in realitätsgetreuen Unfall- und Einsatzszenarien ermöglicht. In den oberen Etagen gibt es hochmoderne Labor-, Büro- und Sozialräume. Dort können nicht nur Mitarbeiter der UMR forschen, sondern auch Vertreter von Drittmittelprojekten. Die UMR hat sich den Titel Biomedicum auch beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen.

Von Claudia Labude-Gericke