Rostock

Eine Schnitzeljagd durch Rostock – das bietet der Erlebniswinter der Hansestadt derzeit. Aber nicht irgendeine Schnitzeljagd, sondern eine „Schnitzel’Art“. Hier werden Instagram, Frischluft und Kunst verbunden. Überlegt hat sich das die Rostocker Veranstalterin Charlotte Berger, die unter anderem den Designmarkt „Ponyhof“ gegründet hat.

„Wie bietet man Künstlern in der Corona-Krise eine Plattform und vermeidet gleichzeitig Menschenansammlung“, hat sich die 33-Jährige gefragt. Herausgekommen ist das Konzept, das am Montag an den Start ging. „Sieben Tage lang lüften wir täglich ein Kunstwerk in der Stadt“, erklärt sie. Jeden Morgen wird ein Bild davon auf der Instagram-Seite des „Ponyhofs“ gepostet samt eines kleinen Hinweises, wo sich das Werk befindet. Dann können die Leute losziehen und es suchen.

Die Aktion „Erlebniswinter Rostock“ Der Erlebniswinter Rostock wird von der Rostocker Großmarkt GmbH ausgerichtet. Er findet seit dem 12. Januar statt und geht noch bis zum 31. März. Entstanden ist das Format gemeinsam mit der Hansestadt Rostock im August 2020 im Rahmen des beschlossenen Maßnahmenpakets zugunsten der regionalen Wirtschaft. Die coronakonforme Veranstaltungsreihe soll der lokalen Kultur im Lockdown eine Bühne und den Einwohnern Rostocks kulturelle Abwechslung bieten. Unter dem #ErlebnisWinterRostock finden verschiedene, thematisch abgestimmte, gemeinschaftliche Aktionen und kleinere Kampagnen von Akteuren der Region statt.

Suchen, finden, posten

Wer eine der künstlerischen Installationen gefunden hat, zückt sein Handy, macht ein Foto und postet es wiederum unter dem #ErlebnisWinterRostock auf seinem Instagram-Kanal oder direkt auf der Veranstaltungsseite. Für alle nicht so technikaffinen Leute befindet sich an jedem Kunststück aber auch ein Zettel mit Informationen zum Künstler oder der Künstlerin und den Koordinaten des nächsten Werkes. Außerdem gibt es überall einen QR-Code, unter dem noch mehr geboten wird.

Ein solcher Zettel befindet an jedem Kunstwerk, das im Rahmen der Rostocker „Schnitzel’Art“ aufgestellt wurde. Quelle: Maria Baumgärtel

Bodypainterin Ira Ott bemalt Schaufensterpuppe

Die Aktion bietet nicht nur den Hansestädtern eine willkommene Abwechslung, sondern auch den Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform. Eine davon ist Bodypainterin Ira Ott alias Iron Faces. Sie ist mit der Enthüllung ihrer Installation am Freitag dran. Wo die zu finden ist? Das wird natürlich nicht verraten. Aber was sie sich für die Aktion überlegt hat schon.

„Wurzel der Weisheit“ ist der Titel ihres Kunstwerkes. „Ich möchte die Menschen damit beseelen, in Zeiten, in denen alle fast nur noch am Handy hängen“, erklärt die 29-Jährige. Die Verbundenheit mit der Umgebung spiele in ihren Projekten eine große Rolle. Bemalt hat sie dafür nun erstmals keinen echten Menschen, sondern eine Schaufensterpuppe.

„Die Beschaffenheit der Oberfläche ist natürlich anders, ich musste andere Farben verwenden und wollte trotzdem meinem Stil treu bleiben“, erzählt die Rostockerin. Drei Tage habe sie daran gesessen. Auch die Maske und das Kleid der Puppe hat Ira Ott selbst angefertigt. Umringt wird das Ganze von Schmetterlingen aus alten Buchseiten. „Die stellen die Verbindung von Weisheit und Freiheit dar“, erläutert sie.

Veranstalterin Charlotte Berger (33, r.) und Bodypainterin Ira Ott (29) arbeiten an der Installation der Künstlerin für die „Schnitzel’Art“. Quelle: Martin Börner

Projekte mit spirituellem Charakter

Die Projekte von Iron Faces sind meist spirituell, naturverbunden und mythologisch beeinflusst. Und das Frausein im ursprünglichen Sinn steht im Mittelpunkt. „Ich feier das und die Dynamiken zwischen Mann und Frau“, erzählt sie.

Das kam zum Beispiel auch in einem Projekt zum Tragen, das sie vergangenen Sommer mit einem Kieler Model am Strand verwirklicht hat: „Er war ein in den Krieg ziehender Krieger, ich seine spirituelle Begleiterin, die ihm alle Liebe und Kraft spendete.“ Mit laut schallender Wikinger-Musik haben sie sich in Stimmung gebracht und beinahe einen „Film gespielt“, wie Ira Ott sagt. „Dabei sind abgefahrene Bilder entstanden.“

Bodypainterin und Künstlerin Ira Ott aus Rostock fokussiert sich auf mystische Projekte. Dieses hier entstand 2020 am Strand. Es geht um einen Krieger, der in den Krieg zieht und seine Partnerin als spirituelle Begleiterin, die ihm Kraft gibt. Ira Ott hat sich dabei selbst in Szene gesetzt. Quelle: Fledermausland

Corona-Krise als Chance für Kreativität

Trotz – oder gerade wegen – Corona habe Ira Ott 2020 besonders viele Projekte verwirklicht: um die 50. „Ich habe meist mich selbst bemalt und mit verschiedenen Fotografen und Videografen zusammengearbeitet“, erzählt sie. Die Krise sei ihr da zugute gekommen: „Ich hatte so viel Zeit, wie lange nicht, um mich nur auf die Kunst zu konzentrieren. Und auch die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatten die Zeit.“

Ihren Lebensunterhalt bestreitet die Bodypainterin als Friseurin. Das sei ein großer Vorteil gegenüber Künstlerkollegen, die seit einem Jahr fast kein Einkommen haben. Ihre künstlerischen Projekte veröffentlicht Iron Faces zur Zeit nur auf Instagram. „Aber ich will sie nach und nach kaufbar machen. Zum Beispiel in Form von Holzdrucken“, sagt die 29-Jährige. Ein paar davon hat sie schon – auf alten Holzdielen. Denn ökologisches Arbeiten in Form von Upcycling liege ihr sehr am Herzen.

Erstmal würde sie gerne weiterhin Schaufenster gestalten: „Ich suche dafür gerade Plätze und gebrauchte Puppen.“ Die könnten auch kaputt sein – Ira Ott könne aus allem etwas zaubern. „Mir geht es vor allem darum, kreativ zu sein“, schwärmt sie.

„Schnitzel’Art“ läuft noch bis 21. März

Neben der Bodypainterin sind auch Maler, Musiker und viele mehr bei der „Schnitz’Art“ vertreten. „Am Samstag wird Marten Pankow live in einer Kirche spielen“, verrät Charlotte Berger. Das Konzert solle man von draußen hören können, es wird aber auch aufgenommen und ist über den QR-Code dann abrufbar. Am Sonntag sei dann noch Peter Musk dran, der ein Bild ausstellt, zu dem er ein eigenes Märchen verfasst hat. „Beziehen wird es sich auf den Ort, an dem er ausstellt. Das war nämlich die Challenge für die Künstler: einen Bezug zum historischen Ausstellungsort herstellen“, verrät die Veranstalterin.

Auch wenn am Sonntag das letzte Kunstwerk enthüllt wird, zu sehen sind alle noch bis zum 21. März. Also, los und auf die Suche machen!

Von Maria Baumgärtel