Die Fassbierabfüllanlage in der Hanseatischen Brauerei Rostock läuft auf Hochtouren. Pro Minute kann hier ein Fass gefüllt werden, die Anlage ist etwa 14 Stunden am Tag in Betrieb. „Pro Tag schaffen wir bis zu 840 Fässer“, rechnet Holger Köpcke vor.

Der Braumeister ist froh, endlich wieder Fässer füllen zu können, nachdem im November 2020 die Anlage eingemottet und stillgelegt worden war. „Die Gaststätten hatten geschlossen, die Gastronomen hatten kein Weihnachtsgeschäft – und wir als Lieferanten auch nicht“, erklärt Brauereichef Peter Christian Gliem.

Erst im Mai habe die Brauerei die Anlage wieder in Betrieb genommen – pünktlich zum Neustart der Gastronomie. „Da wurden wir überrannt. Die Gaststätten mussten ihre Lager wieder füllen“, sagt der Chef. „Auch wenn wir vorbereitet waren, gab es Tage, da haben wir von der Hand in den Mund gelebt. Der Lkw stand auf dem Hof und die Fässer kamen direkt von der Abfüllanlage auf die Paletten und in den Lkw.“

Noch immer unter dem Absatz von 2019

Auch wenn das Geschäft wieder Fahrt aufnimmt – die Branche habe noch lange nicht an die Vor-Pandemie-Zeiten angeknüpft, die Zahlen von Juli 2021 seien nicht so gut wie die von Juli 2019. Das liege unter anderem an den noch immer geltenden Einschränkungen. „Die Warnemünder Woche ist wesentlich kleiner ausgefallen, es gab keine großen Konzerte. Auch bei der Hanse Sail wird es nicht das große Bühnenprogramm geben. Wir werden nicht die Absatzerfolge haben, die wir vor Jahren hatten“, so Gliem.

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 in der deutschen Brauwirtschaft zu massiven Einbußen geführt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2020 insgesamt 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt und damit so wenig wie noch nie seit 1993. Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Rekordabsatzminus von 5,5 Prozent. „Die Situation der Brauwirtschaft ist dramatisch und in der Nachkriegszeit ohne Beispiel“, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele.

Bier wurde zurückgenommen

Auch die Verluste der Radeberger Gruppe, zu der auch Rostocker gehört, seien dramatisch. „In der gesamten Gruppe sind Beträge in Millionenhöhe verloren gegangen“, sagt Gliem. „2020 haben wir – mit Ausnahmen vom Sommer – keine Events, keine Fußballspiele, keine Gastronomie, keine kleinen Feiern. Das hat uns maßgeblich getroffen, dieser Absatz ist unrettbar verloren.“ Auch die ersten vier Monate – einschließlich der Osterfeiertage – könnten nicht nachgeholt werden.

Braumeister Holger Köpcke (60) mit dem Hanse Sail Bier. Quelle: Frank Söllner

Teilweise habe die Rostocker Brauerei Bier aus Gaststätten zurückgenommen und vernichtet, da das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. „Beim Bier geht es nicht um den Reifeprozess wie beim Wein. Bier trinkt man am besten ganz frisch“, sagt der Experte. „Wir wollen nur frische Produkte verkaufen und haben daher auch selbst Biere nicht mehr in den Verkehr gebracht.“

„Man braucht Anlässe“

Zu Beginn der Pandemie habe es eine gute Nachfrage nach Bierkästen im Handel gegeben, Ausfälle aus der Gastronomie konnten kompensiert werden. „Das war jedoch nur am Anfang so. Danach sind die Verbraucher müde geworden. Keiner hat Lust, Bier alleine zu trinken. Die Anlässe haben gefehlt.“

Diese Anlässe kommen nun nach und nach zurück. So sei in den vergangenen vier Wochen eine steigende Nachfrage nach Bier zu spüren. „Die Fußball-Europameisterschaft ist ein erster Anlass, sich wieder in größerer Runde zu treffen – sei es in der Gastronomie, sei es im Garten beim aufgestellten Fernseher.“ Aber auch hier mache sich die Pandemie noch bemerkbar – große Public Viewings finden in diesem Jahr nicht statt.

Neues Etikett zur Hanse Sail Der Warnemünder Leuchtturm, Segelschiffe und Möwen, dazu die Zahl 30 – die Rostocker Brauerei hat anlässlich der diesjährigen Hanse Sail das Vorderetikett der „Rostocker Pils“-Flaschen geändert. „Wir feiern in diesem Jahr die 30. Sail, im vergangenen Jahr ist sie ausgefallen – wir haben uns dazu entschieden, aus diesen Gründen ein ganz besonders starkes Bekenntnis für die Sail zu machen“, erklärt Brauereichef Peter Christian Gliem. Am Mittwoch wurden die ersten Flaschen der Sonderedition abgefüllt – bis zur Sail sollen es 1,1 Millionen sein. „Reichen soll das bis kurz nach der Sail.“ Die Flaschen mit Hanse-Sail-Motiv sollen unter anderem Gästen, die coronabedingt nicht kommen können oder wollen, ein bisschen von dem maritimen Fest nach Hause bringen. Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm freut sich über diese Geste. „Das Motiv ist sehr hochwertig. Eine tolle Botschaft für unsere Jubiläums-Sail, auf die wir zwei Jahre hingefiebert haben“, sagt er. Die Hanse Sail als größte maritime Veranstaltung im Land und Rostocker als „Bier der Stadt“ würden einfach zusammenpassen. „Da kommt das zusammen, was zusammengehört.“ Die Bierkästen mit Hanse-Sail-Etikett sollen ab kommender Woche im Verkauf sein.

Das „Hier und jetzt“ genießen

Auch wenn es in diesem Jahr kleiner ausfallen wird – der Chef ist froh, in diesem Jahr in Rostock mit der Warnemünder Woche, Hanse Sail und den Picknick-Konzerten wieder Veranstaltungen haben zu können. „Einmal aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch auf emotionaler Ebene“, sagt er. Bier sei ein gesellschaftliches Bindeglied.

Er blickt trotz aller Widrigkeiten optimistisch in die Zukunft. „Ich lebe im Hier und Jetzt und grade läuft es gut. Es macht uns Freude, wieder Gastgeber zu sein – in den Gaststätten, auf den Zeltplätzen, in Hotels, bei Veranstaltungen“, sagt er. Wichtig sei, die jetzige Zeit zu genießen. „Die Pandemie ist nicht zu Ende. Wir wissen alle nicht, was der Herbst bringt. Wir müssen die Zeit genießen und unsere Akkus auftanken.“

