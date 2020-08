Rostock

Die Rostockerin Melanie Schmidt hat im vergangenen Oktober ihren eigenen Laden eröffnet. „Bride Stories“ ist ein Bridal Concept Store für Bräute. In den Räumlichkeiten der alten Stadtvilla in der Ernst-Barlach-Straße bietet sie diesen nicht nur ein Kleid für die bevorstehende Hochzeit, sondern unter anderem auch Accessoires, Deko und Kleider für die Brautjungfern.

Julia Kramer und Max Jagusch vom Basislager in Rostock haben in ihrem OZ-Podcast der Reihe #Lokalhelden haben mit der jungen Gründerin geredet. Dort erklärt sie wie wichtig ihr die Bedürfnisse ihrer Kunden sind. So biete sie auch Schuhe an, und zwar „ganz besondere Schuhe, wo die Mädels richtig drauf abfahren, da kann man nämlich den Hacken wechseln. Das ist immer ganz beliebt bei unseren Bräuten“, wie sie erzählt.

Viel positives Feedback für „Bride Stories“

Ihr Laden wird bald ein Jahr alt. Sie freut sich über das viele positive Feedback. Wie Melanie Schmidt auf die Idee für den Concept Store kam, wie ein Besuch bei ihr abläuft und warum sie (noch) keine Mode für Bräutigame anbietet, das erfahren Sie im OZ-Podcast #lokalhelden.

Von OZ