Eine neue Fußgängerzone in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt – sie wird Realität. Unter dem Projektnamen „Sommerstraße“ soll der Bereich zwischen Brink, Barnstorfer Weg und Leonhardstraße versuchsweise für einige Monate autofrei werden. Bereits im Juni entsetzte das Vorhaben die dort ansässigen Händler. Nun regt sich auch Protest unter den Anwohnern: Für Dienstagmorgen hatten sie eine Demo geplant, doch die musste nun kurzfristig abgesagt werden.

„Die Auflagen sind viel zu hoch und so schnell nicht umsetzbar“, bedauert Jens Carstensen. Er wohnt direkt am Brink und hat die Versammlung „Protest gegen das KTV-Projekt Sommerstraße“ ins Leben gerufen. Am Dienstag um 7 Uhr wollte er gemeinsam mit anderen Anwohnern dabei sein, wenn die ersten Bauarbeiten für die autofreie Zone beginnen. „Als symbolischer Akt“, wie Carstensen sagt.

Die Fußgängerzone in der KTV soll zwischen dem Brink, dem Barnstorfer Weg und der Leonhardstraße verlaufen. Quelle: Grafik: Arno Zill

Bauarbeiten früher als gedacht

Doch am Montagmorgen der erste Schock: Die Löcher für die Poller auf der Straße werden gebohrt. „Einen Tag eher, als unser Verkehrssenator Holger Matthäus mir gegenüber angekündigt hat“, empört sich der Versammlungsleiter. Gegen Mittag dann der zweite Tiefschlag: Das Ordnungsamt bestätigt die am Freitag eingegangene Anmeldung der Demo – geknüpft an 14 Auflagen, die eingehalten werden müssen.

„Das ist meine erste Anmeldung zu einer Versammlung überhaupt. Ich bin doch sehr überrascht ob der kreativen Fülle an Auflagen und deren Detaillierung, auch zu Dingen, die ich gar nicht beabsichtige“, sagt Carstensen. Unter anderem habe er ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen. „Das kann ich doch gar nicht mehr so schnell durch die zuständigen Behörden genehmigen lassen“, wundert er sich.

Unverhältnismäßige Auflagen für Versammlung

Zudem könne er auch in der Kürze der Zeit keine Geräte besorgen, die die Messung der Pegelspitzen von 90 Dezibel jederzeit sicherstellen. Denn lauter dürfe die Versammlung nicht sein. Ferner sind unter anderem Sondernutzungsrechte Dritter zu beachten, alle Daten der Teilnehmer zu erfassen und die Auflagen zu Beginn der Versammlung bekannt zu geben. Doch die Sondernutzungsrechte kenne Carstensen gar nicht, könne sie innerhalb eines Tages auch nicht in Erfahrung bringen.

„Ich finde es außerdem unverhältnismäßig, alle Daten der Leute zu erfassen. Immerhin sind es Anwohner, die nur vor ihrem Haus stehen“, meint der Versammlungsleiter. Und wie solle er überhaupt alle überblicken, in einem Bereich, wo so viele Passanten unterwegs sind? Und zu guter Letzt: „Die Demo sollte eine halbe Stunde dauern. Wenn ich alle Regeln verlese, ist die Zeit doch rum, ehe wir angefangen haben.“

Anwohner an Einigung interessiert

Bürgerschaftsmitglied Sybille Bachmann (Rostocker Bund), selbst Kritikerin der „Sommerstraße“, bezeichnet die Auflagen in einer Mail an die Stadtverwaltung als lebensfremd: „Rechtlich alles korrekt, aber für die Bürger in der kurzen Zeit – von heute auf morgen – unzumutbar.“ Sie bittet darum, umgehend einen runden Tisch einzuberufen. „Dann gäbe es eventuell am Montag eine Lösung.“

Daran sind auch die Anwohner interessiert, wie Carstensen sagt: „Die Nachbarn sind sich einig, dass verkehrstechnisch was passieren muss. Aber wir wollen mit einbezogen werden.“ Denn genau das sei bis dato das Problem: Es gebe kaum Informationen. „Die meisten wussten bis zu dem Flyer, den die Stadt am 16. Juli in die Briefkästen geworfen hatte, noch nicht mal, dass dieses Projekt ansteht. Ich selbst kann eigentlich noch gar nicht einschätzen, was ich davon halte.“

Nächste Demo am 2. August

Geplant sei die Sperrung des Brinks nun ab 2. August, wie Senator Matthäus mitgeteilt habe. „Wenn einige Nachbarn dann aus dem Urlaub kommen, werden sie überrascht sein“, ahnt Carstensen. Ausgiebig diskutiert werde nun aber erst mal bei der Ortsbeiratssitzung der KTV am Mittwoch. Die nächste Demo habe der betroffene Anwohner bereits angemeldet – dann am 2. August um 10 Uhr, wenn das Projekt „Sommerstraße“ endgültig beginnt.

