Rostocker Bühnen-Star wird 80: Herzlichen Glückwunsch, Manfred Schlosser

Rostock

Manfred Schlosser wird am heutigen Donnerstag 80 Jahre alt. Der gebürtige Sorbe ist vielleicht Rostocks beliebtester Bühnenschauspieler, mehr als 50 Jahre steht er bereits im Rampenlicht.

Nach dem Abitur begann er seine Karriere im Schauspielstudio des Sorbischen Volkstheaters Bautzen, 1963 legte er die Bühnenreifeprüfung ab und blieb als zweisprachiger Schauspieler am fusionierten Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Nach Ableistung seines Grundwehrdienstes von 1967 bis 1969 kam er im August ’69 ans Volkstheater Rostock. Hier war er in vielen prägnanten Rollen bis 2010 tätig – in etwa 400 Inszenierungen von Dramen, etwa von Peter Weiss, Rolf Hochhuth, Eugen O’Neill, Shaw, Schukschin, Brecht, Dürrenmatt, Frisch, Fo und unzähligen weiteren klassischen und zeitgenössischen Autoren.

Bekannt als Sprecher der DDR-Ferienwelle

Bekannt wurde Manfred Schlosser aber auch durch diverse Nebentätigkeiten. So war er langjähriger Sprecher und Moderator der Radio-DDR-Ferienwelle und freier Mitarbeiter bei „Sport aktuell“ im DDR-Fernsehen. Auch war er ständiger Gast beim Berliner Kriminaltheater, an der Bühne 602 in Rostock oder mit eigenständigen Programmen, wie „Schach patt“-Sketchen von Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil, und diversen Lesungen unterwegs.

2006 wurde Schlosser zum Ehrenmitglied des Rostocker Volkstheaters. Und jedermann wusste angesichts des Defilees der Gratulanten: Hier bekam Schauspielkunst ein Gesicht und einen Namen. Formvollendete Karriere? „Von wegen. Ich hätte gern mehr Kabarett gespielt. Zu Ost-Zeiten gab es eine Reihe, ‚Küstenschoner in Fahrt‘, im Theater-Café. Eine Quasi-Undercover-Geschichte, immer ausverkauft, mit viel Witz und Spaß. Perten war einer ihrer ersten Regisseure“, erzählt Manfred Schlosser.

2010 – und der Sensenmann wetzte die Sichel: Schlosser war ernsthaft erkrankt. „Ein Seuchenjahr“, blickt er zurück auf eine Dramaturgie des Lebens, die ihm alles abverlangte: erst den kämpferischen Behaupter-Part in langer Rekonvaleszenz, dann die Mutmacher-Rolle für andere Leidensgefährten. „Ich habe gearbeitet“, verrät Schlosser. Die Compagnie de Comédie hievte sich den künstlerisch schwergewichtigen Mann in ihre Avancen. Shakespeares Klassiker „Die lustigen Weiber von Windsor“ im Klostergarten. Schlosser als der fette Falstaff. Oder das Weihnachtsmärchen „König Drosselbart“ in der Bühne 602. „Auf die Compagnie lasse ich nichts kommen“, versichert Schlosser dankbar.

Von OZ