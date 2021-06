Rostocker Bürgerprojekte: Warum Toitenwinkel doch keinen Badesee bekommt

Rostock

In den kommenden Wochen können die Einwohner von Toitenwinkel abstimmen, ob in ihrem Stadtteil eine Kletteranlage, ein Hundepark oder ein Kleinkinderspielplatz gebaut wird. Ende Mai wurden Stimmzettel an alle Haushalte verteilt. Zwei Wochen lang wird die Wahl dauern. Dann soll feststehen, welche Idee anschließend verwirklicht wird. 50 000 Euro aus dem Städtebauprogramm Soziale Stadt von Bund und Land stehen für das Bürgerprojekt in Toitenwinkel bereit.

Die spannendste Idee schaffte es allerdings nicht bis in die Endauswahl, wie Quartiersmanager Johannes Schmidt erklärt: der Mühlenteich zwischen Ligusterstraße und Toitenwinkler Allee, nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter in Evershagen, hätte einen Badesteg bekommen und damit zu einem echten Schwimm- und Badeteich werden können. „Das wäre mal was ganz anderes und eine Aufwertung der Lebensqualität“, bedauert Schmidt.

Vier Hektar großer See

Die Voraussetzungen waren jedenfalls nicht schlecht. Früher schwammen Toitenwinkler regelmäßig in dem knapp vier Hektar großen See, hieß es im Ortsbeirat, wo Schmidt die Bürgerprojekte vorstellte.

Das Gesundheitsamt nahm im März Wasserproben, Forschungstaucher der Uni Rostock holten Müll vom Grund des Gewässers. Der Teich soll bis zu 2,35 Meter tief sein, ist auf der Webseite des Landesanglerverbands zu lesen. Das Gewässer ist bei Petrijüngern beliebt, der Anglerverein Dierkow besitzt einen Pachtvertrag, informiert ein Schild am Ufer.

Darmbakterien im Wasser

Bei der Wasseruntersuchung des hinter Fernwärmerohren, Gewerbegebiet und Hundesportverein versteckten Sees wurden Kolibakterien gefunden. „Diese Darmbakterien dürfen in einem Badesee nicht sein“, sagt Elke Schünemann vom Gesundheitsamt. Vor einem Badebetrieb müsste geklärt werden, auf welchem Weg die Bakterien ins Wasser gelangen und wie das abgestellt werden kann. Abgesehen von den Darmkeimen sei die Wasserqualität in Ordnung. Grundsätzlich ließen sich die Probleme sehr wahrscheinlich lösen, Einsatz und guten Willen vorausgesetzt, ist das Gesundheitsamt überzeugt.

Dass es mit dem Badesteg im Rahmen der „Sozialen Stadt“ nicht klappte, hängt damit zusammen, welche Behörde später die Unterhaltung der Anlage übernimmt. Alle in Frage kommenden Ämter hätten abgewunken, berichtet Quartiersmanager Schmidt. Obwohl sie die Idee vom Badeparadies im Neubauviertel eigentlich toll fanden. Es ist üblich, dass die Vorschläge für die Bürgerprojekte mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden, bevor die Einwohner abstimmen dürfen.

Neue Laternen für Dierkow

Im Nachbarstadtteil Dierkow stehen bisher zwei konkrete Vorhaben auf der Liste, teilt Quartiermanager Christian Hanke mit: eine Verbesserung der Straßen- und Wegebeleuchtung in den dunklen Ecken rund um den Kurt-Schumacher-Ring und eine Klettermöglichkeit an den neu gebauten Turnhallen in der gleichen Straße. Hier soll die Wahl voraussichtlich im Juli stattfinden. Die Abstimmung könnte aber auch entfallen, wenn nach der Ämterprüfung nur ein einziges Vorhaben übrig bleiben sollte. Rund 100 Dierkower haben sich in der Vergangenheit an den Abstimmungen beteiligt.

Lichtenhagen wurde Anfang des Jahres in das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen und kann dieses Jahr erstmals Bürgerprojekte vergeben. Die Ideensammlung ist noch nicht abgeschlossen, sagt Quartiersmanagerin Lisa Radl, die sich über Vorschläge von Einwohnern freut (Kontakt: 0381 / 87 39 81 45). In Groß Klein und Schmarl gibt es keine Bürgerprojekte mehr, in beiden Stadtteilen wurde das Förderprogramm „Soziale Stadt“ nach vielen Jahre regulär beendet.

Von Gerald Kleine Wördemann