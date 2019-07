Rostock

Der künftige Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte es erst in der Pause zur ersten Sitzung der Bürgerschaft geschafft. Was er nach der Begrüßung dann miterlebte, war ein chaotischer Auftakt in die kommende Legislaturperiode. Bis zur Wahl des Präsidiums war noch alles glatt gelaufen, doch bei den Wahlen zur Besetzung der einzelnen Ausschüsse kam es anschließend zu Abstimmungspannen.

Jede Fraktion beziehungsweise fraktionslose Mitglieder, die eine sogenannte Zählgemeinschaft bildeten, konnten Vorschläge für die Besetzung der Ausschüsse machen. Diese mussten dann aber gewählt werden, wobei jedes Bürgerschaftsmitglied nur einmal abstimmen durfte. Da die Vertreter der Alternative für Deutschland, die bisher keine Fraktion bilden, aber bereits bei den anderen Wahlvorschlägen abgestimmt hatten, blieb ihnen kein Votum mehr für einen eigenen Vertreter im Ausschuss.

Eine Panne, die direkt bei der ersten Wahl – der des Hauptausschusses – passierte und zu Unruhen führte. Laut des Hare-Niemeyer-Verfahrens, das in der Bürgerschaft für die Sitzzuteilung verwendet wird, hätte den Fraktionen Linke, Grüne, CDU/UFR sowie Rostocker Bund/Freie Wähler neun Sitze und der Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09 zwei zugestanden. Die Liberalen hatten allerdings mit Christoph Eisfeld nur ein Mitglied vorgeschlagen. Ob der Sitz nun leer bleibt, soll in der Sommerpause geklärt werden. Die AfD bleibt vermutlich beim Hauptausschuss außen vor.

Galerie: Plakate von AfD-Gegnern auf Demos in MV

Zur Galerie „Dürer statt Führer“, „Nazis streicheln heimlich Perserkatzen“ und „Ekelhafd“. Immer wieder drücken Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ihren Unmut über AfD-Demos aus – auch politisch unkorrekt. Egal ob in Rostock, Greifswald, Stralsund oder Wismar – oft ist der Protest bunt und kreativ, teils aber auch provozierend. Einige auffallende Plakate aus dem Jahr 2018 zeigt die OSTSEE-ZEITUNG in dieser Galerie.

Beratungspause und Hilfe von Juristen

Juristische Hilfe brauchte die Bürgerschaft nach der nächsten Wahl: Fraglich war, ob eine Stimme der AfD-Mitglieder ausreicht, einen ihrer Vertreter in die Ausschüsse zu wählen.

Nach einer längeren Beratungspause wurden anschließend die meisten Ausschüsse so gewählt, das neun Sitze auf die Fraktionen Linke, Grüne, CDU/UFR sowie Rostocker Bund/Freie Wähler entfallen und jeweils einer auf die Zählgemeinschaft FDP/Aufbruch 09 sowie die der Mitglieder der AfD. Nur beim Jugendhilfeausschuss gibt es mehr Plätze.

AfD riskiert das Fehlen in den Ausschüssen

Was die erste Sitzung vor allem bewies, war das offensichtlich zerrüttete Verhältnis zwischen den gewählten Bürgerschaftsmitgliedern der AfD. Nur Stefan Treichel stimmte jeweils für einen Sitz der Mitglieder in den Ausschüssen – Burkhard Rohde, Peter Massel und Marc Hannemann enthielten sich. Thomas Koch, der zusammen mit Treichel Vorschläge für die Besetzung der Ausschüsse gemacht hatte, war zur Sitzung nicht da.

Ohne Treichels Abstimmverhalten wäre die AfD also in keinem der 17 Bürgerschaftsausschüsse vertreten gewesen. Das wurde von der Mehrheit seiner Parteikollegen aber offenbar in Kauf genommen. Denn als Präsidiumsmitglied Harald Terpe (Grüne) den Männern seinen Rat anbieten wollte, wurde er rüde abgewiesen. „Wir wissen, was wir tun“, erklärte Rohde forsch.

Dass der Wahlablauf nicht korrekt war, bemängelte Julia Kristin Pittasch ( FDP). Sie erklärte öffentlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Abstimmverhaltens. Zumindest der Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) ist nun angehalten, das zu prüfen. Im schlimmsten Fall drohen Neuwahlen der Ausschussgremien.

Weiterlesen:

Regine Lück neue Bürgerschaftspräsidentin

In Ludwigshafen unterlief der AfD dieselbe Panne: AfD wählt sich selbst aus wichtigem Ausschuss

Claudia Labude-Gericke