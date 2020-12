Die Rostocker Bürgerschaft hat sich am Mittwoch zur letzten Sitzung des Jahres getroffen. Neue Eis- und Schwimmhalle, Straßenbahnen, Klimaschutz und Neuansiedlungen in Schutow: Es wurde vieles besprochen und einiges beschlossen. Ein Überblick.

Das hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen

Zusammenfassung - Das hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen

Zusammenfassung - Das hat die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen