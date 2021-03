Rostock

Es war wieder eine Marathonsitzung: Sechs Stunden lang debattierte die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch über zahlreiche wichtige Themen der Hansestadt. Hier die Entscheidungen im Überblick:

Rostock kocht ab 2024 selbst

Die längsten – und emotionalsten – Diskussionen gab es zum Thema Schulessen. Am Ende plädierte eine knappe Mehrheit der Bürgerschaft dafür, dass die Hansestadt ab 2024 wieder selbst Mittagessen kocht. Entweder über eine bestehende Gesellschaft oder eine neu zu gründende Tochter GmbH. Eine kommunale Zentralküche soll auch externe Mitesser beliefern – vor allem, um einen Einnahmeeinbruch in den Ferien oder an schulfreien Tagen abzufangen. Der bestehende Vertrag mit Sodexo läuft im Sommer 2022 aus. Für die Übergangszeit soll erneut eine Lösung mit einem privaten Vertragspartner gefunden werden.

Provisorium für den Schnatermann

Seit einigen Monaten ist der Schiffsanleger am Schnatermann für Segler und Gästedampfer gesperrt. Die Bürgerschaft hat beschlossen, ein Provisorium zu errichten. Demnach soll die Fahrgastschifffahrt aufrecht erhalten werden. Ein vorhandener ehemaliger Fähranleger der Fährverbindung „Kabutzenhof – Gehlsdorf“ soll wiederverwendet und mit Hilfe von zwei neu zu rammenden Dalben verankert werden. Ein neu zu schaffender Landgang ermöglicht den Zugang. Die Altanlage wird nicht zurückgebaut und muss weiterhin abgesperrt bleiben. Außerdem soll ein Nutzungskonzept für den Bereich erstellt werden. Die Bürgerschaftsmitglieder stimmten dagegen, die Einbindung in die Durchführung der Buga zu prüfen.

Schul-Reinigung soll besser werden

Die Hansestadt will sauberere Schulen haben. Ob das Putzen künftig durch private Auftragnehmer oder durch ein eigenes städtisches Unternehmen erfolgt, soll nun geprüft werden. Die Bürgerschaft folgte einem Antrag der Linken, eine Rekommunalisierung der Leistungen zu prüfen und bis Oktober Ergebnisse vorzulegen. Zudem wurde ein CDU-Antrag angenommen, der schon jetzt Verbesserungen bringen soll. Denn er besagt, dass die Stadt bei den Ausschreibungen der Leistung die Bewertung verändern soll. Bisher lag der Fokus zu stark auf dem Preis, nun soll die Qualität schon bei der Sichtung der Angebote eine größere Rolle spielen.

Dass das nicht immer hilft, weiß Schulsenator Steffen Bockhahn: „Wir haben kürzlich für fünf Schulen die laufenden Verträge vorzeitig beendet und neu vergeben. Jetzt zahlen wir für die gleichen Leistungen mehr als das Doppelte des bisherigen Preises.“ Noch sei es zu früh, einzuschätzen, ob das auch die Ergebnisse verbessert. Doch die Bürgerschaftsmitglieder sollten sich bewusst sein, welchen Einfluss die Änderung der Kriterien auf die Kosten hat. Schon jetzt zahlt Rostock rund vier Millionen für das Putzen von Schulen und Sporthallen.

Bebauung im Ballastweg

Am Ballastweg in Gehlsdorf werden 34 neue Wohnungen in Mehr- und Doppelhäusern entstehen.Die Bürgerschaft hat am Mittwoch die Weichen für die Bebauung des Baumschulgeländes eines privaten Investors gestellt und damit eine jahrelange Debatte im Stadtteil beendet. Denn in Gehlsdorf hatte sich in der Vergangenheit großer Widerstand gegen die Neubaupläne geregt - vor allem von Seiten der direkten Anlieger.

Andrea Krönert (Grüne) erklärte, dass der Stadtentwicklungsausschuss auf einen freiwilligen Grünausgleich des Investors für das Bauvorhaben drängt und die Einhaltung genau beobachten wird. Ein entsprechender Änderungsantrag wurde von der Bürgerschaft ebenfalls angenommen.

Stärkung des ÖPNV

Der Bund lockt mit 250 Millionen Euro für neue Projekte im Öffentlichen Personennahverkehr. Und Rostock will ein ordentliches Stück vom Kuchen abhaben. Die Bürgerschaft stimmte dafür, dass sich die Rostocker Straßenbahn AG und der Verkehrsverbund Warnow (VVW) um Geld aus dem Fördertopf bewerben. Dafür müssen bis Ende März bereits erste „Projektskizzen“ und Kostenschätzungen in Berlin vorliegen.

Shopping-Gutschein für Rostock

Die Händler der Hansestadt leiden unter dem Lockdown. Um hiesige Läden, Restaurants und die Kulturszene zu stärken, soll die Stadt zusammen mit Partnern bis Mai eine Art Shopping-Gutschein mit Rabatten und Bezahlfunktion entwickeln. Ähnliches hat die sächsische Kleinstadt Pirna bereits vorgemacht und dort große Erfolge erzielt. Das soll Rostock nun kopieren, fordert die CDU. „Vor allem, um unseren Händlern und Gastronomen dann zu helfen, wenn der Lockdown vorbei ist und die Läden wieder öffnen können“, so Fraktionsvorsitzender Daniel Peters. Es sei wichtig, die Menschen, die seit Monaten quasi zum Online-Einkauf gezwungen sind, nun wieder in die Innenstadt zu locken.

Mehr Open-Air Kultur im Frühjahr und Sommer

Wieder mehr Kultur trotz Corona: Die Bürgerschaft hat sich für zusätzliche Open-Air-Kulturangebote im Frühjahr und Sommer diesen Jahres ausgesprochen. Dabei sollen möglichst viele Genres Berücksichtigung finden Theater, Musik oder Kino wären denkbar. Ein saisonbedingtes Auftrittsloch könne so umgangen werden und das Kulturangebot für Einheimische und Gäste noch attraktiver gestaltet werden. „Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, kann ein Beitrag zur Wiederbelebung der Innenstadt geleistet werden“, heißt es von Seiten der Verwaltung. „Mobile Formate, die jetzt im Erlebniswinter erprobt werden, könnten im Sommer in vielen Stadtteilen zum Einsatz kommen.“

Beratungsstelle für Transsexuelle Menschen

Rostock könnte in Zukunft eine überregionale Beratungsstelle für transsexuelle Menschen bekommen. Der Antrag von Linken/Partei, Bündnis90/Die Grünen und SPD sieht vor, dass sich Rostock mit diesem Anliegen an das Land wendet und Bereitschaft für eine Beratungsstelle signalisiert. „Es gibt ehrenamtliche Strukturen in Rostock“, sagt Eva Maria Kröger von den Linken. „Aber die Beratungsmöglichkeiten sollten überregional da sein.“ In der Hansestadt gibt es schätzungsweise 7000 Trans-Personen. „Geschlechtliche Identität ist elementarer Bestandteil der eigenen Persönlichkeit“, sagt Kröger.

Abwahl eines AfD-Ortsbeirates

Die Rostocker Bürgerschaft hat zudem Florian Schmidt aus dem Ortsbeirat Toitenwinkel abgewählt und folgte damit einem entsprechenden Antrag des Gremiums. Seit er im Juni 2020 von der AfD in den Ortsbeirat entsandt wurde, hätte Schmidt an keiner Sitzung teilgenommen, sagte Vorsitzende Anke Knitter. Dabei sollten gerade die Stadtteil-Vertretungen durch Personen besetzt werden, die auch ernsthaftes Interesse an einer Mitarbeit zeigen. Die AfD muss nun ein neues Mitglied zur Besetzung für dieses Gremium finden.

Von Claudia Labude-Gericke und Stefanie Ploch