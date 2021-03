Rostock

Der Schiffsanleger am Schnatermann ist marode. Das Hafenamt hat ihn gesperrt – für Segler und Gästedampfer. Nun hat sich die Bürgerschaft für eine kurzfristige Handlungsmaßnahme zum Erhalt der Fahrgastschifffahrt entschieden: Ein öffentlicher Anleger soll geschaffen werden. Ein vorhandener ehemaliger Anleger der Fährverbindung „Kabutzenhof – Gehlsdorf“ soll wiederverwendet und mit Hilfe von zwei neu zu rammenden Dalben verankert werden. Ein neu zu schaffender Landgang ermöglicht den Zugang. Die Altanlage wird in der beschlossenen Variante nicht zurückgebaut und muss weiterhin abgesperrt bleiben. Eingebracht hatte den Antrag das Hafen- und Seemannsamt.

Außerdem solle ein Nutzungskonzept für den Bereich erstellt werden, stimmten die Bürgerschaftsmitglieder für einen Änderungsantrag von Sybille Bachmann vom Rostocker Bund. Anders bei einem weiteren Punkt des Antrages: Die Mehrheit stimmte dagegen, die Einbindung in die Durchführung der Buga zu prüfen.

Provisorium nur mittelfristige Lösung

Die Entscheidung für das Provisorium sei nur eine mittelfristige Lösung, heißt es in der Informationsvorlage der Verwaltung. Mittelfristig sei also der Neubau des Anlegers notwendig. Ein Neubau würde mindestens 3,3 Millionen Euro kosten. 5,2 Millionen Euro wären es ungefähr, um den Anleger am Schnatermann wieder in Ist-Zustand zu versetzen. Das Provisorium wird laut Informationsvorlage etwa 400 000 Euro kosten.

Die Bausubstanz der kommunalen Kaianlage am Schnatermann hat sich seit mehreren Jahren stetig verschlechtert. In den vergangenen 15 Jahren seien bereits rund 300 000 Euro investiert worden, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Das sei nicht mehr möglich. Die gesamte Spundwand ist stark verrostet. An der Spundwand kommt es bereits zu Ausspülungen des dahinterliegenden Erdreiches sowie Absackungen an der Oberfläche.

Schnatermann beliebtes Ausflugziel

Der Schnatermann zählt zu den traditionsreichsten Ausflugszielen in Rostock. Schon vor über 100 Jahren zog es die Menschen aus der Stadt dort ins Grüne, in die Idylle zwischen dem Breitling und der Rostocker Heide. Die Ausflugsgaststätte dort hat Kultstatus. An dem Anleger machten bisher täglich Ausflugsdampfer fest – mit Gästen aus Warnemünde oder Markgrafenheide. Seit 2012 ist die Rostocker Heide als eines der drei großen touristischen Zentren Rostocks in der „Tourismuskonzeption 2022“ festgeschrieben.

Von Stefanie Ploch