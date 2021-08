Rostocker Bürgerschaft: Von kostenlosen Bahntickets bis abgelehnten Parkplätzen

Rostock-Stadtmitte

Was für Rostocker Schüler schon gilt, soll ab dem kommenden Jahr auch für die Vorschüler der Hansestadt gelten: Die Bürgerschaft hat am Mittwoch, 18. August, die Einführung eines kostenlosen Vorschultickets für Bus und Bahn zum 1. Januar 2022 beschlossen.

Sabine Krüger (Bündnis 90/Grüne) freute sich: „Die Familien warten darauf, dass diese Lücke für die Kleinsten geschlossen wird.“ Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) räumte ein, die Vorschüler seien bei der Einführung des kostenlosen Schülertickets „übersehen“ worden. Das gelte es jetzt zu korrigieren.

Kein Parkplatz nach der Arbeit

Gescheitert ist die CDU/UFR-Fraktion mit ihrem Vorstoß, zusätzliche Park- und Stellplätze in der Stadt zu schaffen, vor allem über eine effizientere Nutzung bestehender Parkflächen. „Manche Rostocker bekommen in ihrem Viertel keinen Parkplatz, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Daniel Peters.

Die Linksfraktions-Chefin Eva-Maria Kröger entgegnete: „Nicht jeder, der abends einen Parkplatz sucht, ist zwingend auf sein Auto angewiesen.“ Sie sprach sich dafür aus, lieber den öffentlichen Nahverkehr auszubauen als neue Parkplätze einzurichten.

Am Ende fiel der Antrag durch. Peters reagierte verschnupft: „Leider hat eine rot-rot-grüne Mehrheit unseren Antrag abgelehnt, mehr Parkflächen für Autos und Fahrräder zu schaffen. Dabei war es das Ziel des Antrages, bestehende Parkflächen effizienter zu nutzen, etwa durch den Aufbau von Parkdecks. Die wirklich drängenden Problemen der Menschen in dieser Stadt werden durch eine Mehrheit der Bürgerschaft mal wieder ignoriert.“

Stationäre Lüfter – oder doch nicht?

Beschlossen wurde dagegen die Anschaffung von stationären Lüftungsgeräten für die Schulen der Hansestadt. Senator Bockhahn wies allerdings darauf hin, dass die dafür vorgesehenen Fördermittel ausschließlich für neue Schulbauprojekte eingesetzt werden können. Der Beschluss könne daher ins Leere laufen. Die Entscheidung über die Anschaffung von CO -Messgeräten wurde dagegen vertagt.

Zu wilde Partys im Stadthafen

Thema war auch die fehlende Sauberkeit im Stadthafen. Die CDU-Vertreterin Chris Günther sagte dazu: „Wir freuen uns, wenn Menschen aller Generationen den Stadthafen aufsuchen und dort auch feiern. Insbesondere junge Leute haben in der Corona-Pandemie auf Vieles verzichten müssen.“ Doch eine kleine Minderheit habe mit ihrem Verhalten nicht nur das zulässige Maß überschritten, sondern das Leben vieler Anwohner am Stadthafen massiv beeinträchtigt.

Der CDU/UFR wollte dazu eine Satzung für Ordnung und Sauberkeit im Stadthafen erarbeiten lassen – ähnlich der Strandsatzung. Der Antrag wurde jedoch zurückgezogen, weil er nicht durchsetzbar war.

Platz für afghanische Flüchtlinge

Gegen Ende des öffentlichen Teils der Sitzung wurde auch die aktuelle dramatische Lage in Afghanistan zum Thema. Senator Bockhahn sagte zu, dass die Hansestadt in der Lage sei, in der Gemeinschaftsunterkunft in der Satower Straße Flüchtlinge aufzunehmen, sollten sie Rostock über den sogenannten Königsteiner Schlüssel zugewiesen werden.

Von Axel Büssem