Die Händler auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt dürfen zwar öffnen, werden aber nicht ansatzweise die Umsätze erzielen, mit denen sie sonst rechnen konnten. Deshalb sollen sie immerhin die Sondernutzungsgebühren von der Stadt zurückbekommen. Das hat die Bürgerschaft am Mittwoch auf einen Vorschlag der CDU/UFR-Fraktion hin beschlossen.

Von einer solchen Rückerstattung sollen auch andere zum wiederholten Mal von der Corona-Pandemie gebeutelte Unternehmer, Gastronomen und Selbstständige profitieren. Außerdem soll Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sich beim Land für weitere Corona-Hilfen stark machen. „Denn bei vielen ist die Existenzangst schon wieder da“, so Daniel Peters (CDU).

Mehr Transparenz beim Bau des geplanten Klärschlammwerks

Seine Fraktion forderte auch mehr Transparenz beim geplanten Bau einer Klärschlammverwertungsanlage in Bramow. Weil das Vorhaben der investierenden Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV) so gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, was die Bürgerschaft einst beschlossen hatte, sollen KKMV und der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) „unverzüglich einen umfassenden Bericht“ über alle Änderungen ablegen und auch in Zukunft stets über solche informieren – beispielsweise darüber, dass der Bau teurer wird.

„Wenn die Preise im Rostocker Zoo steigen, können Bürger von einem Besuch absehen“, sagte Berthold F. Majerus (CDU). Wenn wegen der neuen Klärschlammanlage aber die Gebühren für Wasser und Abwasser steigen, hätte niemand eine Wahl. Dann müsse gegebenenfalls neu entschieden werden.

Dass Unternehmen jedes Mal, wenn sie mehr als eine Million Euro investieren, die Bürgerschaft ganz ausführlich unterrichten sollen, würde den Rahmen der Sitzungen sprengen, entgegnete Christian Reinke (SPD). Dennoch sollen sich Vertreter der Stadt für mehr Transparenz in Sachen Klärschlamm stark machen, so der finale Beschluss.

Mehr Personal für das Gedenken an Lichtenhagen 1992

Durch Fachleute, die im Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen angestellt sind, soll künftig die AG Gedenken unterstützt werden. Das forderten die Fraktionen Grüne, Linke und SPD. Die AG Gedenken unter Leitung der Präsidentin der Bürgerschaft Regine Lück (Linke) leiste hervorragende Arbeit, so Antragsteller Johann-Georg Jaeger (Grüne), doch sei so nebenbei gar nicht zu schaffen, was ihr aufgetragen wurde.

Die AG Gedenken kümmert sich seit rund zehn Jahren um Projekte rund um die rassistischen Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992 und den Gedenkort für den von der terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ermordeten Mehmet Turgut. Dass es sich um eine freiwillige Aufgabe handele, gab Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zu Bedenken und verwies auf die Notwendigkeit offener Stellen in anderen Abteilungen. Den Antrag beschieden die Mitglieder der Bürgerschaft dennoch positiv.

Gremien dürfen wieder online tagen

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen beschlossen sie zudem, dass die Rostocker Ortsbeiräte und Ausschüsse der Bürgerschaft künftig auch wieder per Videokonferenz oder in Hybridsitzungen tagen und Entscheidungen fällen dürfen. Sie selbst wollen so lange wie möglich in Präsenz tagen. Ist das nicht möglich, soll der Hauptausschuss einspringen.

Wegen des weiteren Gesprächsbedarfs vorerst versagt haben die Mitglieder der Bürgerschaft am Mittwoch die Entscheidungen zum vom Rathaus vorgelegten Masterplan für die künftige Entwicklung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) sowie den Vorschlag von SPD und Grünen, Naturräume in Rostock zu erhalten und auszubauen.

Von Katrin Zimmer