Rostock

Endspurt für die Rostocker Bürgerschaft. Zum letzten Mal in diesem Jahr kommen die Mitglieder am Mittwoch in der Stadthalle zu ihrer Sitzung zusammen. Auf der sollen sie der Hansestadt ein richtig dickes Weihnachtsgeschenk packen und die Gründung des Digitalen Innovationszentrums Rostock (DIZ) auf den Weg bringen. Das wünscht sich zumindest Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Wirtschaft in Rostock soll boomen

Das DIZ soll Rostock helfen, „sich zur Hochburg für Start-ups“ zu entwickeln, „innovative Geschäftsideen und wachstumsstarke Unternehmen“ voranbringen, heißt es in dem Antrag. Kurzum: Es soll die Wirtschaft ordentlich ankurbeln. Ob die Mitglieder der Bürgerschaft die Idee für genauso gut halten wie der Oberbürgermeister, wird sich zeigen. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses waren zuletzt nicht vollends überzeugt, der Finanzausschuss berief sogar eine Sondersitzung ein – denn immerhin 150 000 Euro sollen jährlich aus dem städtischen Haushalt in das DIZ fließen, wenn es denn kommt.

Absegnen sollen die Mitglieder der Bürgerschaft auch die bereits 2020 ausgegebenen Millionen der Tourismuszentrale und des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) sowie einen neuen Rahmenplan für die Entwicklung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Der schreibt vor, wie sich der Stadtteil künftig entwickeln soll: mit mehr Grün, weniger Beton, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, weniger für Autos.

Gleich die ganze Stadt grüner machen wollen die Mitglieder der Fraktion um die neuen Vorsitzenden Uwe Flachsmeyer und Andrea Krönert (Grüne) sowie die Genossen der SPD-Fraktion. Sie wollen „Naturräume erhalten und ausbauen“, also Pflanzen auf dem Rathaus, an jeder S-Bahn-Station und auf jeder Verkehrsinsel. Auch Parks und Friedhöfe sollen dank Wildblumenwiesen und Blühfeldern zum Mekka für Mensch und Tier werden.

CDU fordert Transparenz beim Klärschlammwerk

Für Erstere setzt sich die CDU/UFR-Fraktion um den Vorsitzenden Daniel Peters (CDU) ein. Sie will den zum wiederholten Mal von der Corona-Pandemie gebeutelten Unternehmern, Gastronomen und Selbstständigen unter die Arme greifen. Per Dringlichkeitsantrag sollen Wirtschaftshilfen für jene Berufsgruppen freigemacht und ihnen verzichtbare Sondernutzungsgebühren erlassen werden.

Auch will die CDU/UFR-Fraktion mehr Transparenz in die Verhandlungen um den Bau der neuen Klärschlammanlage in Bramow bringen. Sie fordert, dass die investierende Klärschlamm-Kooperation KKMV und der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) „unverzüglich einen umfassenden Bericht“ über alle kürzlich beschlossenen Änderungen ablegt und auch in Zukunft stets über solche informiert. Zuletzt erzeugte das Thema Missmut, weil die Baupläne inzwischen nicht mehr mit dem übereinstimmen, was die Bürgerschaft seinerzeit bejahte.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Wahlen und Bestellung von Mitgliedern für etliche Gremien, darunter Vertreter für den Aufsichtsrat der neuen Buga Rostock 2025 GmbH, des Planungs- und Gestaltungsbeirats sowie für verschiedene Ausschüsse der Bürgerschaft und Ortsbeiräte. Die Sitzung der Rostocker Bürgerschaft beginnt am Mittwoch um 16 Uhr in der Stadthalle.

Von Katrin Zimmer