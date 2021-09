Rostock

Die Tagesordnung war lang, die Debatten teilweise ausschweifend: Am Mittwoch traf sich die Rostocker Bürgerschaft erneut zur Sitzung in der Stadthalle. Eines der wohl brisantesten Themen wurde jedoch gleich zu Beginn vertagt: Der Neubau der Eis- und Schwimmhalle und die Frage nach dem geeigneten Standort.

Unkompliziert beschlossen die Bürgerschaftsvertreter dafür unter anderem das kostenfreie Vorschulticket für Kinder im Alter von sechs Jahren. Bereits ab ersten Dezember wird es allen Hansestädtern zur Verfügung stehen – zunächst auf Probe bis Ende 2022. Was noch entschieden wurde, hier im Überblick:

Solarmodule auf der „Warnowniederung“

Das Aus für den Wohnungsbau an der sogenannten Warnowniederung hatte die Bürgerschaft bereits im Mai besiegelt. Doch es gibt neue Pläne für das Gelände: Es soll für Solarmodule genutzt werden. Das hat die Bürgerschaft auf Antrag der SPD beschlossen. Um gegen den Klimawandel anzukämpfen, müsse jede Fläche genutzt werden, bekräftigte die Fraktion ihren Antrag.

Der Oberbürgermeister solle nun prüfen, wie schnell die Rostocker Stadtwerke das Vorhaben umsetzen können. Es soll aber nicht nur an grünen Strom gedacht werden, der ins öffentliche Netz eingespeist wird. Auch Solarthermie soll in Betracht gezogen werden. Damit könnten nahegelegene Haushalte mit CO2-neutraler Wärme versorgt werden. Ergebnisse sind der Bürgerschaft bis Februar 2022 vorzulegen.

Ligaspielbetrieb in der Fiete-Reder-Halle

Die Fiete-Reder-Halle in Marienehe soll wieder vollumfänglich nutzbar sein. Dafür stimmte der Großteil der Bürgerschaft. Nachdem die bedeutendste Handball-Halle der Stadt Anfang September wegen einem mangelnden Brandschutzkonzept für Zuschauer gesperrt worden ist, gab es eine vorübergehende Lösung: 400 Leute dürfen aktuell auf den Rängen Platz nehmen.

Nun soll der Ligaspielbetrieb mit vollen Zuschauerrängen unverzüglich wieder ermöglicht werden. Sollte das nicht möglich sein, müsse den Vereinen eine Alternative angeboten werden. Verluste oder Mehrkosten sollen sie zudem erstattet bekommen. Da auch der Boden der Halle sanierungsbedürftig ist, sollen die Bauarbeiten daran so schnell wie möglich beginnen. Bis Dezember verlangt die Bürgerschaft, dass Optionen vorliegen, wie es mit der Halle weitergehen kann.

„Street Point“ für ganz Rostock

An der digitalen Schnitzeljagd „Street Point“ soll bald ganz Rostock Spaß haben. Die Bürgerschaft stimmte damit einem Antrag des Ortsbeirates Lichtenhagen zu. Dort wurde das Bewegungsspiel bereits erfolgreich ausprobiert. Man bewege sich nicht nur an der frischen Luft, sondern nehme auch sein Viertel ganz neu wahr und komme mit seinen Mitmenschen in Kontakt, führte der Ortsbeiratsvorsitzende Ralf Mucha (SPD) aus. Der Oberbürgermeister solle nun prüfen, inwieweit so ein Spiel für die ganze Stadt beschafft werden kann.

Barrierefreies Frauenhaus bis 2026

Bereits bis 2021 ursprünglich einmal angedacht, soll es nun endlich umgesetzt werden: Ein neues, barrierefreies Frauenhaus. Damit stimmte die Bürgerschaft einem Antrag der Linken zu. Der Grundstein sei bereits gelegt. Da die Fördermittel des Landes zur Zeit aber noch nicht zur Verfügung stehen, sei das Vorhaben ins Stocken geraten, wie Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Kröger erklärte. Bis spätestens Ende 2026 soll das Haus bezugsfertig sein. Der zentrale Immobiliendienstleister der Stadt, der KOE, wird beauftragt bis September 2023 einen Entwurf vorzulegen.

Von Maria Lentz