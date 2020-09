Rostock-Stadtmitte

Bürgerschaftsmitglied René Eichhorn ist aus der Fraktion Rostocker Bund / Freie Wähler ausgetreten. Er begründete diesen Schritt am Donnerstag mit „unüberbrückbaren politischen Differenzen“. In der Fraktion gebe es „Äußerungen aus dem rechtsradikalen Sprachgebrauch“, das könne er nicht mehr mittragen. Eichhorn sprach gegenüber der OZ von einem „ Rechtsruck“. Aus der Fraktion kommt heftiger Widerspruch.

Er werde der Bürgerschaft zunächst weiterhin als Fraktionsloser angehören, sagte Eichhorn. Ob er sich eine neue politische Heimat suchen wird, ließ er offen. Der heute 49-Jährige war letztes Jahr für die Freien Wähler erstmals in die Stadtvertretung eingezogen.

Anzeige

Querelen statt Sachpolitik

Wirbel um einen angeblichen Rechtsruck in der gemeinsamen Fraktion von Rostocker Bund und Freien Wählern hatte es bereits im Dezember 2019 gegeben. Damals hatte die Fraktion zwei Bürgerschaftsmitglieder aufgenommen, die bei den Kommunalwahlen noch für die AfD ins Stadtparlament eingezogen waren. Das hatte bei den anderen Fraktionen für deutliche Kritik gesorgt. Einer der beiden AfD-Leute war früher Mitglied bei den als teilweise rechtsextremistisch eingestuften Republikanern und später bei der rechtsextremen NPD.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr dazu: Ex-NPD-Mann aufgenommen: Rechtsruck beim Rostocker Bund?

René Eichhorn sagt jetzt: „Wir wollten in der Fraktion eigentlich Sachpolitik machen. Stattdessen gibt es ständige Querelen und Streitereien sowie Mauscheleien mit der AfD bei der Verteilung von Posten.“

Wochenlange Intrigen

Für die Vorsitzende der Fraktion, Sybille Bachmann, stellt sich die Situation ganz anders dar: „Ich bin total erleichtert, dass er freiwillig geht. Herr Eichhorn stand kurz vor einem Ausschluss aus der Fraktion.“ Er habe schon seit Wochen gegen den Fraktionsgeschäftsführer intrigiert, um den Vertrag seiner Ehefrau als Fraktionsmitarbeiterin in Teilzeit verlängern zu lassen.

Auch interessant: Rostocks OB Madsen: Was er nach dem ersten Jahr anders machen will

Am Mittwoch habe sich dies so zugespitzt, dass Frau Eichhorn der Zugang zu den Fraktionsräumen und ihr Computer gesperrt worden sei. „Die Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen die Fraktion sind frei erfunden“, so Bachmann. „Mit dieser Keule möchte Herr Eichhorn der Fraktion noch einmal so richtig schaden.“

Das weist wiederum Eichhorn zurück. Er sagt, seine Frau habe ebenfalls rechtsextremistische Äußerungen von Fraktionsmitgliedern gehört. Dies habe sie am Mittwoch zur Sprache gebracht, woraufhin es zum Eklat gekommen sei.

Von Axel Büssem