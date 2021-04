Rostock

Zwei Drittel Rostocks sind bereits grün. Insgesamt gut 18 000 Hektar groß ist die Hansestadt. Sport- und Freizeitanlagen, Äcker und Wälder, Parks und auch Sümpfe machen davon allein 11 000 Hektar aus. Sybille Bachmann jedoch will noch mehr Grün. Weil die Flächen am Boden aber nun mal begrenzt sind, soll das Grün in die Höhe wachsen: Die Fraktionschefin des Rostocker Bundes fordert, mehr Dächer und vor allem Fassaden in der Hansestadt zu bepflanzen.

Ausgerechnet Rostocks grüner Umweltsenator jedoch sieht das kritisch. Denn Holger Matthäus bleibt dabei, dass er auf den Dächern lieber Strom produzieren würde.

Bepflanzte Wartehäuschen in Rostock: Noch Fehlanzeige

Schon Ende 2019, als Rostock den „Klimanotstand“ ausgerufen hatte, waren grüne Dächer ein Thema. Allerdings in kleinem Maßstab: Damals hatte der Umweltausschuss der Bürgerschaft die Idee aufgeworfen, allen Bushaltestellen – oder, besser gesagt: allen Wartehäuschen – aufs Dach zu steigen und dort Blumen, Gräser und mehr zu pflanzen. Doch daraus ist – bisher jedenfalls – nichts geworden.

Nun denkt Sybille Bachmann eine Nummer größer und hat gleich drei Anträge gestellt, die im Mai in der Bürgerschaft beraten werden sollen: Sie fordert, dass die Fassaden öffentlicher Gebäude in der Stadt begrünt werden – mit wildem Wein, Efeu oder anderen „Kletterpflanzen“. Auf den Dächern von Schulen, Kitas, Turnhallen soll sogenanntes „Dachgrün“ angelegt werden – Beete mit Kräutern und Blumen, als „Oase“ vor allem für Insekten.

„Vögel und Insekten können von den Blumen als Nahrungsquelle und von Fassadengrün als Nist- und Überwinterungsplätze profitieren. Zusätzlich werden Feinstaub und Lärm reduziert – und die eigene Seele profitiert in der Regel auch von mehr Blumen und Stadtgrün“, sagt Bachmann.

Grüne Fassaden, keine Schmierereien?

Den Vorschlag, an den Fassaden von Verwaltungsgebäuden künftig Rosen oder Wein ranken zu lassen – ja, den findet auch Umweltsenator Matthäus gut. Sein „Zuhause“ jedenfalls, das Haus des Bauens und der Umwelt am Holbeinplatz, könne mit seiner steinernen Fassade mehr Grün vertragen. „Wobei dieses Haus bereits ein echtes Biotop ist: Wir haben Nistkästen für Fledermäuse und Mauersegler. Hier ist bereits viel los“, sagt Matthäus.

Bachmann nennt aber noch einen Grund, warum bewachsene Fassaden gut sind: Rankpflanzen schonen das Mauerwerk – und Sprayer haben keine Chance mehr.

Blühende Dächer: Was macht ökologisch gesehen Sinn?

Noch mehr Grün soll auf den Gebäuden entstehen: Der Rostocker Bund möchte aus den vielen Flachdächern im städtischen Eigentum Biotope machen. „Die Bepflanzung von Dächern gewinnt angesichts der zunehmenden Verdichtung unserer Stadt an Bedeutung“, so Bachmann. Vor allem der stadteigene Immobilienentwickler KOE setze bei nahezu allen Sanierungsmaßnahmen auf Grün auf den Dächern – allerdings auf einen Bewuchs mit Moosen und Flechten. „Doch diese Dächer können noch viel mehr.“ Eine Bepflanzung mit ökologisch wertvollen blühenden Pflanzen sei nur marginal teurer, aber ökologisch viel sinnvoller.

Der „Bundesverband Gebäude Grün“ (BuGG) hat ausgerechnet, dass ein grünes Dach, wie Bachmann es fordert, maximal 40 Euro je Quadratmeter kostet. In diesem Preis seien die Abdichtung der Dächer mit speziellen Planen und Vliesen, eine gut zehn Zentimeter hohe Substratschicht und die Pflanzen enthalten.

Ideal für den Dachbewuchs seien zum Beispiel Mauerpfeffer, Fetthenne, Karthäuser- und Felsennelke, Thymian, Origanum und auch Margeriten. All diese Blumen und Kräuter seien bei Insekten beliebt, brauchen wenig Pflege und überstehen auch Trockenphasen.

Konkurrenz für die Energiewende

Doch das Rathaus ist noch nicht überzeugt: „Heilbronn macht es so, dass bei jedem Neubau auch für das Dach ein Konzept vorgelegt werden muss“, sagt der Umweltsenator. Eine Begrünung sei erlaubt, Fotovoltaik-Anlagen für Öko-Strom und auch eine Gemeinschaftsnutzung – zum Beispiel als Liegewiese hoch oben für eine Hausgemeinschaft oder als nutzbarer Kräutergarten. Dass solche Konzepte auch in Rostock gefördert werden – ja, da könnte Matthäus mitgehen. „Kleine Gärten auf den Dächern wären zum Beispiel was für unser neues Warnow-Quartier.“

Auf bestehenden Bauten aber Blumen zu pflanzen, sieht er skeptisch: „Bei Altbauten sind es oft statische Gründe, die gegen eine Begrünung sprechen.“ Und außerdem: „Für die Stadt hat der Ausbau der erneuerbaren Energien Priorität. Wir bevorzugen aktuell Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern“, sagt Matthäus.

Die Wiro setzt auf Watt statt Wiesen in Rostock

Ähnlich äußert sich auch der größte Immobilien- und somit Dachbesitzer Rostocks, die Wohnungsgesellschaft Wiro: „Natürlich sind grüne Dächer im Wohnungsbau ein Thema – und somit auch für die Wiro“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Klehn. „In vielen Fällen entscheiden wir uns aber gegen das Grün und für die Energieerzeugung. Das dient auch dem Klima.“

Insgesamt 62 Fotovoltaik-Anlagen für die Stromerzeugung hat die Wiro bereits in Betrieb, zudem 54 Solarthermie-Systeme für Warmwasser in den Mietshäusern. 2020 speiste der größte Vermieter der Stadt 150 000 Kilowattstunden Strom von seinen Dächern ins Netz ein – genug, um 50 Durchschnittshaushalte ein Jahr mit sauberem Strom zu versorgen. „Der Punkt aus unserer Sicht ist, dass sich mit Strom ein Ertrag erzielen lässt. Zumindest über die Jahre“, so Klehn. Grüne Dächer hingegen verursachen Kosten – auch für die Pflege mehrmals im Jahr. „Und diese Kosten müssten am Ende die Mieter zahlen.“

Grünes Stadtgebiet? Mehr Blumen statt Rasen

Übrigens: Bachmann und der Rostocker Bund fordern noch mehr – und zwar Blühstreifen in der Hansestadt. Also kleine Wildblumen-Wiesen – für Insekten und als Hingucker für Rostocker und ihre Gäste. Diese Wiesen könnten zum Beispiel an den Hängen der Wallanlagen und in ausgewählten Bereichen der Stadtparks entstehen. Überall dort, so Bachmann, wo Flächen nicht zwangsläufig als Erholungs- oder Spielflächen benötigt werden. „Das Amt für Stadtgrün hat bereits eigenständig begonnen, auf Grünflächen auch Blumen zu säen. Die Rückmeldungen der Rostocker waren durchweg positiv“, so Bachmann.

Von Andreas Meyer