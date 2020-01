Rostocker Busfahrer bepöbelt und bespuckt

Der 42-Jährige war in einem Fernbus unterwegs, als er von der Bundespolizei am Rostocker Bahnhof kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann gleich von zwei Staatsanwaltschaften wegen Diebstahls gesucht wird. Er kam in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.