Rostock

Der CDU-Kreisverband in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat seine Kandidatenaufstellung für das Wahljahr 2021 abgeschlossen. „Während andere auf komplette Männerriegen setzen, haben wir jeweils zwei engagierte Frauen und Männer aufgestellt, die durch die verschiedenen Berufsfelder die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen repräsentieren“, sagt der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Daniel Peters, der im Wahlkreis Rostock IV, Rostocker Osten sowie Stadtmitte und Östliche Altstadt, erneut für den Landtag kandidiert. „Unsere Kandidaten sind ein Querschnitt der Bevölkerung.“

Zwei Frauen für den Nordwesten

Für den Rostocker Westen und in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt lässt sich der 27-jährige Ingenieur für Maschinenbau Jens Lindloff-Rühse aufstellen. Weil er aktuell selbst von Kurzarbeit betroffen ist, wisse er genau, was viele Menschen derzeit berührt und welche Sorgen sie haben. Besonders am Herzen würden ihm die Themen Bildung und Digitalisierung liegen. „Kinder sind und bleiben unsere Zukunft und daher müssen wir ihnen eine optimale Ausbildung ermöglichen. Dieser Weg ist noch lange nicht abgeschlossen und Bedarf noch vieler weiterer Anstrengungen und Arbeiten auch an der Basis, den Schulen“, sagt der 27-Jährige.

In den beiden Wahlkreisen des Rostocker Nordwesten kandidieren die Rechtsanwältin Chris Günther ( Rostock I mit Warnemünde, Lichtenhagen und Schmarl) und die Medizinerin Ija Schramkow ( Rostock II mit Evershagen, Groß Klein und Lütten Klein sowie Teile von Reutershagen). Beide haben es sich zum Ziel gesetzt, sich für die Bürger im Nordwesten einzusetzen.

Vorbereitungen für Wahlkampf laufen

Für den Deutschen Bundestag kandidiert erneut Peter Stein, der bereits zweimal den Wahlkreis gewann und die Region Rostock in Berlin vertritt.

Derzeit würden innerhalb des CDU-Kreisverbands die Vorbereitungen für den Wahlkampf laufen, welcher allerdings erst im Sommer beginnen soll. „Ich halte einen verfrühten Wahlkampf in der aktuellen Krisensituation für völlig unangebracht. Auf allen Ebenen sind die Verantwortungsträger dazu angehalten, die Pandemie und ihre Folgen weiter zu bekämpfen“, so Daniel Peters abschließend.

Von Susanne Gidzinski