Am Standort Schleswiger Straße in Rostock wird ein neuer Schulcampus für die Berufliche Schule Alexander Schmorell entstehen. Bis zur Fertigstellung werden die zukünftigen Azubis in der Außenstelle Danziger Straße unterrichtet. Dort herrschen nach Aussage der CDU/UFR-Fraktion allerdings „erbärmliche hygienische Zustände“.