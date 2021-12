Rostocker CDU: Verkaufsverbot städtischer Flächen kostet Arbeitsplätze

Rostock

Nordex, Amazon, Sixt: Wenn Rostock künftig noch mehr große Firmen an die Warnow locken will, muss die Stadt es ihnen auch möglich machen, Grundstücke zu kaufen. Das sagen die Mitglieder der Fraktion von CDU und UFR der Bürgerschaft. Aktuell dürfen Unternehmen städtische Flächen lediglich pachten, so sieht es ein Grundsatzbeschluss der Bürgerschaft vor, den eine Mehrheit von SPD, Linke, Grünen und Rostocker Bund vor etwa einem Jahr durchgebracht hat. Der allerdings kostet potenzielle Arbeitsplätze, sagt CDU-Fraktionschef Daniel Peters.

„Nach unseren Informationen haben bereits acht Unternehmen Rostock eine Absage erteilt oder ihre Erweiterungen nicht durchgeführt. Hier spielen einige mit der Zukunft unserer Stadt“, sagte Peters am Mittwoch. Immer wieder hätte seine Fraktion darauf aufmerksam gemacht, dass die wirtschaftliche Entwicklung durch das Verkaufsverbot massiv behindert werde. Auch der städtische Wirtschaftsförderer Rostock Business habe Bedenken geäußert.

Es sei für Investoren schlicht unattraktiv, Flächen nur zu pachten statt zu kaufen, so Peters. Und er geht noch weiter: „Wir müssen die Entwicklung beobachten und einschreiten, wenn sich das verfestigt.“ Durchaus denkbar sei es, in der Bürgerschaft einen Versuch zu starten, den Beschluss noch einmal anzufechten – „vielleicht nicht generell, aber in abgeschwächter Form“. So könnte das Verkaufsverbot laut Peters beispielsweise nur für ausgewiesene Flächen geltend gemacht werden oder ab einem bestimmten Geldwert.

Auch Bürgerschaftsmitglied Christoph Eisfeld (FDP) warnte: „Die Stadt Rostock und ihre städtischen Gesellschaften verfügen weder über die personellen noch über die finanziellen Ressourcen, Flächen angemessen und zügig zu entwickeln.“ Deshalb spreche er sich klar dafür aus, Grundstücke, die nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt benötigt werden, zeitnah zu veräußern.

Verhindern will das unter anderem Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft. „Der Stadt und ihrem Haushalt hat es sehr gutgetan, viel Eigentum zu besitzen. Dazu gehören auch städtische Grundstücke. Zudem können wir bestimmen und besser kontrollieren, was und wie gebaut wird, wenn Grund und Boden nicht in Privatbesitz übergehen.“

Zuvor hatte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sich in einem Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG dafür ausgesprochen, noch einmal über das generelle Verkaufsverbot städtischer Flächen zu reden: „Kein Großunternehmen, aber auch kein Mittelständler will pachten. Wir könnten viele neue Jobs schaffen, vor allem im Seehafen, wenn wir unsere Bedingungen ändern“, so der Rathauschef.

Von Katrin Zimmer