Marcus Bosch macht beides: Während er versucht, Fragen am Telefon zu beantworten, verlangt sein jüngstes, einjähriges Kind im Hintergrund vernehmlich nach Aufmerksamkeit. Der Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock bekommt das gut hin – der 51-jährige Vater von vier Kindern spricht im OZ-Gespräch unter anderem über Schwellenängste von Jugendlichen vor klassischer Musik.

Warum verziehen viele junge Leute beim Thema klassische Musik das Gesicht?

Ich arbeite viel mit jungen Leuten zusammen und nehme das ein bisschen anders wahr. Aber ich weiß, was Sie meinen. Wie Kinder zur klassischen Musik stehen, hängt oft mit den Eltern zusammen: Wird zu Hause ab und zu klassische Musik gehört oder erleben Kinder, dass Eltern sie zu Veranstaltungen mitnehmen, wo Orchester spielen, dann gibt es ein anderes Verständnis, nicht immer Zuneigung, zur klassischen Musik. Daneben ist der Musikunterricht an den Schulen wichtig: Er wurde in den vergangenen Jahren reduziert und ist spaß- und erlebnisorientierter geworden, der Klassikanteil wurde weniger.

Gibt es dennoch Möglichkeiten, jungen Leuten beispielsweise das Symphonische näherzubringen?

Projekte mit Schulklassen sind immer ein Glück. Wenn Kinder und Jugendliche zum Beispiel in einer Probe eines Orchesters dabei sind und es Erläuterungen dazu gibt, sind alle ruhig und verfolgen die Musik. Weil sie erleben, wie die Musik auch handwerklich gemacht wird. Das ist für die meisten spannend. In gewisser Weise bekommen sie Respekt vor der Leistung. Auch das bewirkt, dass nun klassische Musik mit anderem Interesse gehört wird.

International gefragt Marcus Bosch stammt aus Baden-Württemberg. Der 51-Jährige mit brasilianisch-italienischen Wurzeln ist seit 2020 Chefdirigent der Nord-deutschen Philharmonie Rostock. „Nebenbei“ ist er zudem Professor an der HMT München und Künstlerischer Direktor der Opernfestspiele Heidenheim. Zu seinen Stationen gehören unter anderem Saarbrücken, Halle (Saale), Aachen und Nürnberg. In Aachen und Nürnberg gründete er Akademien für junge Musiker. Marcus Bosch ist ein weltweit gefragter Dirigent, der bereits mehr als 100 Orchester dirigierte. International finden vor allem seine Bruckner-Interpretationen Anerkennung.

Fehlt es an Handreichungen?

Es ist enorm wichtig, dass Kindern und Jugendlichen Zugänge zur klassischen Musik ermöglicht werden. Ich habe es noch nie erlebt, dass Teenager, die mal in einer Probe bei uns waren, nicht wiederkommen. Früher hatten Musiklehrer an den Schulen mehr Möglichkeiten, Leidenschaft für die klassische Musik zu vermitteln. In einem begrenzten Umfang können wir das als Philharmoniker auffangen.

Wie?

Musiker besuchen zum Beispiel in normalen Zeiten regelmäßig Schulen. Die Norddeutsche Philharmonie engagiert sich seit Jahren fürs junge Publikum. Zum Beispiel gibt es hoffentlich bald wieder Aida-Konzerte für Teens in der Rostocker Ospa-Arena oder Kinderkonzerte. Immer wieder werden Orchesterproben-Besuche, Konzerte und Workshops an Kindereinrichtungen und Schulen organisiert.

Haben alle etwas davon, auch die Schulen, die abseits größerer Städte liegen?

Bei Schulen in der Fläche ist das meist schwieriger, da liegt es noch mehr am Musiklehrer, die Klassiker schmackhaft zu machen. Generell bleibt festzustellen, dass Orchester und Musiker nicht alles leisten können, was wünschenswert wäre – die sogenannte Education-Arbeit ist nicht wirtschaftlich. Aber wir sind gezwungen, wirtschaftlich zu arbeiten. Wir tun allerdings schon einiges für den Nachwuchs, was uns möglich ist.

Wir leben in hektischen Pandemie-Zeiten.

Die Sehnsucht nach klassischer Musik erreicht den Menschen, wenn er zur Ruhe und zur Besinnung kommt. Gleichzeitig kann die Musik dabei helfen, herunterzufahren. Allerdings fehlen derzeit noch die Möglichkeiten des Musikerlebnisses in Konzertform. Mal sehen, was die Pandemie und die Verbote angerichtet haben.

Mit welchem Stück kann der Einstieg in die klassische Musik gelingen?

Das ist bei jedem anders. Der eine hört zum ersten Mal Beethoven und ist dabei, der andere wird durch ein Crossover-Stück interessierter. Es gibt da kein Rezept. Nur eines weiß ich sicher: Der direkte Kontakt, das Live-Erlebnis, ist für alle beeindruckend.

Haben junge Leute nicht manchmal einfach nur Angst vor der vermeintlichen Ernsthaftigkeit der klassischen Musik?

Es gibt Schwellenängste. Wie verhalte ich mich bei einem Konzert? Was muss ich in der Pause reden? Gibt es einen Dress-Code? Der Schlüssel zum Abbau von Hemmungen ist das direkte Erlebnis einer Probe oder eines Konzertes.

Konzerte, bei denen beispielsweise Studenten kostenfrei dabei sein können, haben in Rostock gezeigt, dass der Altersdurchschnitt der Besucher bei solchen Veranstaltungen spürbar sinkt.

Es gibt gute Modelle ohne Ende, die die jungen Leute im Fokus haben. Als ich nach Rostock kam, fand ich diesbezüglich ein bereits gut bestelltes Feld vor. Ich würde mir jetzt noch Konzertpädagogen für die Kinder und Jugendlichen wünschen.

Haben Sie ein Ritual vor Konzerten?

Ich habe allenfalls Anti-Rituale: erledige vorher noch alles Mögliche. Natürlich bin ich vor sehr anspruchsvollen Premieren aufgeregt. Um so weniger Zeit ich vor einem Konzert habe, umso besser ist es für mich.

Hören Sie privat Musik?

Ich höre wenig Musik – ich habe oft bis zu zwölf Stunden Musik um mich herum. Dann schätzt man die Stille. Umgebungsmusik, wie in Cafés, nehme ich gar nicht mehr wahr. Trotzdem höre ich ab und zu handwerklich toll gemachte Musik, etwa Jazz oder zum Beispiel Simply Red.

Aus welchem Material ist Ihr Taktstock gefertigt?

Aus Fiberglas. Der Knauf besteht aus Kork. Ich habe ihn immer dabei. Er ist, scherzhaft ausgedrückt, die Braut des Dirigenten.

Und wie halten es Schüler mit der klassischen Musik? Mailin Hinzmann (16), 10. Klasse, Regionale Schule Dassow (Nordwestmecklenburg): Ich habe sieben Jahre lang Akkordeon gespielt und bin vielleicht dadurch schon gut auf klassische Musik zu sprechen. Täglich höre ich mindestens ein Mal ein klassisches Stück. Zurzeit höre ich zum Beispiel gern Stücke des Pianisten Ludovico Einaudi. Es müssen ja auch nicht immer alte Stücke sein, klassische Musik wird moderner, mitunter schneller und epischer. Viele hören klassische Musik, obwohl sie es gar nicht merken, etwa wenn sie Filme anschauen und im Hintergrund die Filmmusik läuft. Aber es stimmt, viele Schüler haben mit den Klassikern nichts am Hut. Eine Möglichkeit, sich dieser Musik zu nähern, gibt es im Musikunterricht. In diesem Schuljahr durften wir in der Schule zwar pandemiebedingt nicht singen. Dafür haben wir aber im Unterricht Bach-Melodien geprobt, jeder für sich auf Keyboards. Das war eine Chance für alle, sich mit klassischer Musik zu befassen. Es gibt aber auch so etwas wie klassischlastige Popmusik, wenn Moderne und Klassik sich mischen – auch das ist interessant. Ich war noch nie in einem Konzert mit einem großen Orchester, stelle mir den Klang aber sehr anziehend vor. Hoffentlich ergibt sich bald die Gelegenheit für so ein Live-Erlebnis. Jakob Brandenburg (15), 9. Klasse, Waldorfschule Greifswald: Zurzeit höre ich mir gern Mozarts Hornkonzerte an. Ich selbst spiele Waldhorn in einem Orchester und bin wie meine drei Geschwister durch meine Eltern mit klassischer Musik aufgewachsen. In der Schule singen wir gerade Franz-Schubert-Lieder. Ich weiß, dass das nicht jeden interessiert und manchen langweilt. Mein Musikgeschmack ist auch nicht immer gleich, je nach Lebensphase verändert er sich etwas. Es gibt in der Klassik auch kurze und flotte Stücke, zum Beispiel mag ich Beethovens „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Richard Wagner ist manchmal auch toll. Auf Youtube findet man dazu spannende Sachen. Schön ist ebenso, wenn klassische Musik mit coolen, modernen Songs verbunden werden – so kann man die Klassik gut verpacken. Komponisten wie Bach, Mozart oder Beethoven sind überall bekannt, man kann sie immer hören, weil sie Weltklasse sind. Moritz Junge (17), 11. Klasse, Käthe-Kollwitz-Gymnasium Rostock: Ich höre kaum klassische Musik, weil sie mir meist zu langsam im Aufbau ist. Wenn man nun versucht, meine Generation von klassischer Musik zu begeistern, ist das ein genauso aussichtsloses Unterfangen wie der Versuch, ältere Leute für Elektro oder Hip-Hop zu gewinnen. Dementsprechend habe ich auch meine „Begeisterung“ und die meiner Mitschüler und Mitschülerinnen empfunden, wenn wir zum jährlichen Konzert der Norddeutschen Philharmonie für junge Leute fahren mussten. Allerdings gab es eine Ausnahme: das Jahr, in dem Filmmusik gespielt wurde. Anders als sonst waren meine Klasse und ich danach nicht froh, die Halle verlassen zu können – im Gegenteil. Wir haben uns über das Konzert gefreut, weil die Musikrichtung mehr unserem Geschmack entsprach und das Orchester sie passend aufbereitet hatte. In so einem Ansatz sehe ich das Potenzial, junge Leute für Orchestermusik zu öffnen. Orchester könnten über ein größeres Repertoire verfügen als „nur“ Klassik. Wenn man Teenagern entgegenkommt und man sich zum Beispiel auch mal an einen Rave traut, bin ich überzeugt, dass Orchestermusik mehr Wertschätzung erfährt und Jugendliche vielleicht öfter philharmonische Konzerte besuchen.

Von Klaus Amberger