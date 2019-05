Rostock

Für die Lauffreunde in Rostock und Umgebung hat das Warten bald ein Ende. Am Sonntag steigt in der Innenstadt der mittlerweile 27. Citylauf. Für das beliebte Sportevent im Herzen der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns wird erneut ein Teilnehmerrekord erwartet. Noch nie war die Zahl der Voranmeldungen über Online-Portale oder Verkaufsstellen so groß wie in diesem Jahr. Die Ostsee-Zeitung – Medienpartner des Citylaufs – hat die wichtigsten Daten und Fakten zusammengetragen.

Teilnehmerrekord erwartet, Anmeldungen noch möglich

Etwas mehr als 3500 Anmeldungen werden von Veranstalter Roman Klawun von der Firma Pro Event und dem zugehörigem Citylauf e.V. erwartet. Im vergangenen Jahr waren es 3411. „Es kann passieren, dass wir am Freitag bereits ausverkauft sind. Das passiert sehr selten, aber es zeigt, dass sich unsere Veranstaltung wachsender Beliebtheit erfreut“, sagt Klawun. Mittlerweile sind die Online-Portale geschlossen. Wer sich noch anmelden möchte, kann das ab Freitag (12 bis 18 Uhr) im Rostocker Rathaus tun.

Verkehrsbehinderungen

Für das Event rund um das Zentrum muss mit vorübergehenden Einschränkungen im Straßenverkehr zwischen 8 und 16 Uhr vor allem in der Langen Straße und der August-Bebel-Straße, sowie am Schröderplatz gerechnet werden. Während des Halbmarathons (Start: 10 Uhr) und dem Zehn-Kilometerlauf (Ende ca. 14 Uhr) ist die Richard-Wagner-Straße, die Rosa-Luxemburg-Straße, die Goethestraße, der Goethe- und Schröderplatz bis hin zur Langen Straße einseitig gesperrt. Stadtauswärts sollte es zu keinen dauerhaften Einschränkungen kommen.

Fünf Wettbewerbe werden angeboten

Den Auftakt zum Lauf-Event machen die Halbmarathonläufer um 10 Uhr, die den Fünf-Kilometer-Rundkurs laufen (siehe Grafik). Anders als in den Vorjahren starten die Athleten nicht am Radisson Hotel, sondern vor dem Motel One gegenüber der Straßenbahn-Haltestelle Schröderplatz. Um 12:30 Uhr geht es am Neuen Markt weiter mit dem Start beim Zehn-Kilometer-Lauf, ehe die Sportler auf dem 3,5-Kilometer-Kurs beim Volkslauf (3,5 km, 14 Uhr), dem Staffellauf über 5 x 3,5 km (14.30 Uhr) und dem Volkslauf über sieben Kilometer (14.35 Uhr) starten.

Fast 300 Helfer unterstützen die Organisatoren

230 ehrenamtliche Helfer aus 14 Sportvereinen und etwa 25 Polizisten und 20 Rettungskräfte werden das Event absichern. Während die Polizei vorwiegend den Verkehrsfluss überwacht, steht der Malteser Hilfsdienst für Notfälle an und auf der Strecke bereit und nutzt dabei auch mobile Einsatzfahrzeuge. Der Hauptstandort ist am Neuen Markt im Zielbereich.

Sportlehrer aktivieren ihre Schüler, Vereine schicken ihre Schützlinge ins Rennen

Der Citylauf erfreut sich vor allem bei den jungen Läufern immer größerer Beliebtheit. Vor allem auf dem Schnupperkurs über 3,5 Kilometer nehmen schon Erst- oder Zweitklässler teil. Dabei mobilisieren engagierte Sportlehrer ihre Schützlinge. „Wir sind total begeistert, dass einzelne Schulen interne Wettbewerbe anbieten oder einfach die Kinder animieren, sich sportlich zu betätigen. Das kann man nicht genug würdigen“, freut sich Roman Klawun. Bei den Vereinen tut sich vor allem der EBC Rostock hervor. Über 240 Knirpse und Jugendliche machen den Citylauf zu einem Vereinssportfest. Dabei sammeln beispielsweise die Grundschüler auch Punkte für die sogenannte Grundschulliga. Dahinter liegt der 1. LAV Rostock, der etwa 100 Sportler ins Rennen schickt. Allerdings sind auch etwa 50 Helfer am Event beteiligt.

Teilnehmer aus 27 Nationen werden von regionalem Partner versorgt

Bisher haben sich für die 27. Ausgabe des Citylaufs Sportler aus 27 Nationen angemeldet. Erstmals dabei sind Athleten aus Kroatien und Costa Rica. Sie alle bekommen über 7500 Liter Mineralwasser und beispielsweise Süßgetränke von einem regionalem Partner. Auch alkoholfreies Weizenbier ist mit 5000 Litern ausreichen vorhanden und spendet den erschöpften Sportlern wichtige Nährstoffe.

