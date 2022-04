Rostocker Citylauf feiert Jubiläum: 30. Auflage wieder mit Zuschauern

Rostock

Richtig groß und richtig schön soll er in diesem Jahr wieder werden, der Rostocker Citylauf. Das haben sich die Veranstalter auf die Fahnen geschrieben. Denn sie stehen vor einem Jubiläum. Es ist bereits die 30. Auflage des Sportevents, das der Hansestadt am 22. Mai bevorsteht. Und die Zeichen stehen günstig.

„Es ist ein tolles Gefühl, dass wir in diesem Jahr wieder zum gewohnten Termin im Mai an den Start gehen können“, sagte Roman Klawun, der Vorsitzender des Vereins Rostocker Citylauf ist, am Donnerstag. Mit seiner Agentur Pro Event vermarktet er das Ereignis seit Jahren. In den vergangenen beiden durfte der Lauf zwar stattfinden, allerdings erst im Herbst und ohne Zuschauer. „Das war einfach nicht dasselbe“, so Klawun.

Innenstadtrunde beginnt und endet am Neuen Markt

In diesem Jahr aber soll es so werden, wie Sportler und diejenigen, die sie am Streckenrand anfeuern, es kennen. Fast 800 Teilnehmer haben sich laut Angaben der Veranstalter bereits angemeldet. Bis zum Meldeschluss am 15. Mai rechne er mit rund 3500 Läufern, so Klawun. Das wären in etwa so viele wie zuletzt 2019 vor Beginn der Pandemie.

Gelaufen wird in diesem Jahr auf einer drei Kilometer langen „engen Innenstadtrunde“. Die beginnt für die meisten Teilnehmer am Neuen Markt. Von dort aus starten der Kinder- und Familienlauf auf drei Kilometern, der Rostocklauf auf sieben und der Zehn-Kilometer-Fun-Run. Auch die Staffelläufe beginnen vor dem Rathaus. Gelaufen werden sie auf fünf mal 3,5 Kilometern im Rund.

Das führt am Steintor vorbei die frisch asphaltierte August-Bebel-Straße hinunter zum Vögenteich und über die Lange Straße zurück zum Neuen Markt. Einen kleinen Bogen machen die Läufer von der Langen über die Breite und durch die Kröpeliner Straße zurück auf die Lange Straße. Ohne den wäre die Strecke keine drei Kilometer lang geworden. Dank ihm haben die Sportler aber länger einen Blick auf die Marienkirche.

Junges Gesicht wirbt für das Laufevent – auch bei Instagram

Wer sich sogar den Halbmarathon mit seinen 21,1 Kilometern zutraut, der startet um 10 Uhr an der Ecke Lange Straße/Kanonsberg. Eine, die das auf jeden Fall tut, ist Lea Schlaefcke. Sie ist in diesem Jahr das Gesicht des Rostocker Citylaufs, lächelt dem Betrachter im Sportdress auf allen Flyern und Plakaten zur Veranstaltung entgegen. Hauptberuflich stecke sie in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau, so die 23-Jährige. Nebenbei arbeitet sie als Ernährungscoach und teilt ihre Beiträge mit 5300 Followern auf Instagram.

Schon früher sei sie in der Leichtathletik aktiv gewesen und habe in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie wieder zum Laufen gefunden, so Schlaefcke. Ihre Premiere beim Rostocker Citylauf feierte sie bereits im vergangenen Jahr. Nun will sie ihre Leistung noch einmal verbessern und diesmal miterleben, wie die Zuschauer die Sportler vom Streckenrand aus bejubeln.

Alle 500 Meter gibt es Trinkstellen für die Sportler

Alle 500 Meter wird es laut Veranstalter Klawun sogenannte „Aktivierungspunkte“ geben, an denen Helfer die Läufer mit Wasser versorgen. Rund 120 bis 150 Engagierte sind es jedes Mal, die sich rund um die Strecke positionieren, die meisten davon Mitglieder in Rostocker Sportvereinen, wie dem PSV, dem 1. LAV, dem SV Warnemünde und anderen. Auch der Stadtsportbund unterstütze bei dem Event tatkräftig.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb können sich 30 Vereine aus der Region bei der Jubiläumsausgabe je 30 Startplätze für einen Sonderpreis sichern. Eine Aktion, die es so vorher nicht gegeben hat und mit der sich die Initiatoren bedanken wollen, so Klawun.

Mitmachen bei der OZ-Laufaktion 2022 Mit einer großen gemeinsamen Mannschaft aus Lesern und Mitarbeitern will die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr beim Rostocker Firmenlauf am 22. Juni im Stadthafen an den Start gehen. In Viererstaffeln absolviert jeder Teilnehmer eine Strecke von 3,5 Kilometern. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können im OZ-Team dabei sein. Melden Sie sich einfach bis zum 26. April für unsere Laufaktion an und beantworten die Frage, welcher Marathon-Star aus Rostock uns in der Vorbereitung unterstützt. Auf die Teammitglieder warten exklusive Aktionen: Mindestens zwei Mal werden wir mit Top-Läufern und Trainern im Leichtathletikstadion trainieren. Es gibt einen Trainingsplan, Ernährungstipps, ein tolles Teamgefühl und zum Finale den gemeinsamen Start beim Firmenlauf, für den die OZ auch die Startgelder übernimmt. Die Distanz ist mit etwas Vorbereitung und mit den Tipps unserer Trainer gut zu schaffen – auch für (Noch-)Nichtlaufprofis.

Gestartet war die Laufveranstaltung 1993 mit gerade einmal 275 Teilnehmern. In den vergangenen dreißig Jahren seien es mehr als 65 000 aus 30 Nationen gewesen. Zur Jubiläumsausgabe gibt es speziell bedruckte Shirts und für jeden, der es ins Ziel schafft, natürlich eine Medaille.

Anmeldungen online unter www.rostocker-citylauf.de

Von Katrin Zimmer