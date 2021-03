Rostock

Ob Wittenburger Mühlenlauf, Frühlingslauf in Neubrandenburg oder Marathon-Landesmeisterschaft – zum Start der Laufsport-Saison in MV hagelte es Absagen. „Alle lechzen nach Wettkämpfen im Freien. Aber im Moment gibt es kaum Hoffnung, dass in den kommenden Wochen Events mit vielen Teilnehmern gestartet werden können“, berichtet Ralf Ploen, leitender Leichtathletik-Landestrainer.

Mindestens bis Mai werde das im Nordosten auch so bleiben, meint er. Die Organisatoren der Laufcup-Events im Land seien sportbegeisterte Menschen, die das ehrenamtlich machen. „Sie müssen alles organisieren. Und irgendwann Entscheidungen treffen. Denn sie tragen auch ein finanzielles Risiko“, erläutert der 54-Jährige, warum viele Läufe schon Wochen vor dem Beginn abgesagt wurden.

Rostocker Lauf-Organisator: „Nach einem Jahr Corona ist die Pulle leer“

Mit einer Mischung aus Hoffen und Bangen blickt Roman Klawun auf das Frühjahr und die Zeit danach. Seit 26 Jahren organisiert er Laufsport-Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus – und hat dabei schätzungsweise einer halben Million Menschen die Teilnahme an Wettkämpfen möglich gemacht.

„Nach einem Jahr Corona ist die Pulle leer“, macht der 53-Jährige deutlich, der viele namhafte Sportveranstaltungen aus der Taufe gehoben hat. „2020 haben wir fette rote Zahlen geschrieben. Wir haben unser Personal behalten und nur überlebt, weil wir in den Vorjahren klug gewirtschaftet haben“, sagt Klawun. Aber wenn die Politik ihre Hausaufgaben nicht erledige und nichts laufe, würden irgendwann die Lichter ausgehen. Nicht nur bei ihm und seinem Unternehmen. Noch ein Jahr ohne Einnahmen stehe er nicht durch.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rostocker Citylauf muss wohl erneut verschoben werden

Gemeinsam mit den Mitarbeitern seiner Agentur Pro Event feilt er derzeit an seinem Veranstaltungskalender. Den Darß-Marathon, der ursprünglich am 27. April starten sollte, hat er auf den 12. September verschieben müssen. Jetzt muss er darüber nachdenken, was aus dem Rostocker Citylauf wird, den er eigentlich für den 16. Mai geplant hatte. „Es gibt so viele Dinge, die politisch noch nicht entschieden und damit unklar sind. Deshalb können wir kein Konzept abgeben“, sagt der Rostocker, der die Traditionsveranstaltung wohl verschieben muss. Klawun wünscht sich, dass der Lauf noch vor Beginn der Sommerferien stattfinden kann.

Den Rostocker Firmenlauf, bei dem zusammen mit dem Citylauf pro Jahr mehr als 7000 Frauen, Männer und Kinder starten, hat Klawun vorsorglich vom 16. Juni auf September vertagt. „Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass Firmen jetzt wichtige Dinge zu regeln haben. Alle müssen ihren Laden wieder flottbekommen“. Der Firmen-Cup kann starten, wenn alle wieder zuversichtlicher sind, sagt er.

Lauf-Hoffnungen liegen auf dem Herbst

Weil jetzt Wettkämpfe mangels Aussicht auf Genehmigung reihenweise ausfallen, könnte es im Spätsommer und Herbst zu einer Ballung kommen, glaubt Jan Seemann. Der Vorsitzende der AG „Laufcup MV“ hat seine Hoffnungen in die zweite Jahreshälfte verlegt. Die Laufserie, zu der in diesem Jahr insgesamt 16 Rennen gehören sollen, hat mit fünf Absagen begonnen. Es sei nichts zu machen gewesen, erzählt der 45-Jährige vom TC Fiko Rostock. Die Bestimmungen hätten Leichtathletik-Wettkämpfe unmöglich gemacht. Und daran werde sich seiner Auffassung nach in den kommenden Wochen nichts ändern.

Ende Mai könnte es wieder losgehen, glaubt Seemann. Für den 30. sind die MV-Meisterschaften auf der Bahn angesetzt. Dann sollen in 28 Altersklassen von Kindern und Erwachsenen zwischen unter 16 und über 85 Jahre die Landesmeister ermittelt werden.

Emotional leidet die Laufszene unter der Corona-Pandemie. Zahlenmäßig könnte sie vielerorts gestärkt aus der Krise hervorgehen. So wie in Rostock: „Bei einer Umfrage in der Stadt haben 23 Prozent angegeben, sie hätten während des Lockdowns mit dem Laufen begonnen“, nennt Klawun einen erfreulichen Fakt. Vielleicht sind einige von ihnen dabei: beim „Start in den Frühling“ am 28. März. Dann werden 300 bis 500 Läufer im Barnstorfer Wald in Rostock ihre Runden drehen. Allein oder in Mini-Gruppen – auf jeden Fall aber sicher, sagt Veranstalter Roman Klawun.

Laufsport-Events in MV 2021 März:20.3. Neubrandenburger Frühlingslauf (abgesagt)20.3. Hagenower Frühjahrscross28.3. Ueckermünder Haffmarathon (abgesagt)28.3. Start in den Frühling (Rostock) April:10.4. Schweriner Schlosslauf (abgesagt) Mai:8.5. Neubrandenburger Kulturparklauf (abgesagt)15.5. scn energy-Lauf (Jatznick)16.5. Rostocker Citylauf (Verlegung geplant)30.5. Landesmeisterschaften Bahn (Rostock) Juni:5.6. Tollenseseelauf (Neubrandenburg)5.6. KKH Lauf Schwerin (abgesagt)12.6. OASE Inselseelauf (Güstrow)12.6. Fischland-Darss-Zingst-Ultramarathon12.6. Beach Fun Run (Sellin auf Rügen)13.6. Insellauf der AOK (Insel Poel)16.6. Rostocker Firmenlauf20.6. Torgelower Citylauf Juli:3.7. Schweriner Fünf-Seen-Lauf11.7. Karl-Krull-Gedenklauf (Steinhagen)15.7. Seebrückenlauf Sellin17.7. Sommerlauf Waren (Müritz)18.7. Barther Flughafenlauf24.7. Ueckermünder Abendlauf31.7. Hella Marathon Nacht (Rostock) August:12.8. Seebrückenlauf Sellin14.8. Poeler Abendlauf14.8. Müritz-Lauf (Waren)21.8. Schweriner Seentrail22.8. Burgenlauf (Penzlin/Burg Stargard)22.8. Rostocker Frauenlauf29.8. Alt-Schweriner Inselcross September:4.9. Usedom Marathon (Wolgast)11.9. Neubrandenburger Staffelmarathon11.9. Darß-Marathon (Wieck a. Darß)18.9. Baaber Heidelauf25.9. Warnemünder Stolteraer-Küstenwaldlauf25.9. Greifswalder Citylauf Oktober:2.10. Kap-Arkona-Lauf (Rügen)3.10. Ueckermünder Herbstcross3.10. Rostock 109.10. Dünenläufer Ostseelauf (Graal-Müritz)10.10. Sebastian-Fredrich-Gedenklauf (Lubmin)16.10. Herbstlauf Waren (Müritz)16.10. Rügenbrücken-Marathon (Stralsund)17.10. Herbstcross (Eggesin-Karpin)23.10. Stralsunder Hochschullauf November:6.11. Torgelower Crosslauf6.11. Landesmeisterschaften Crosslauf (Laage)13.11. Jatznicker Waldlauf Dezember:4.12. Ueckermünder Weihnachtslauf

Von Christian Lüsch