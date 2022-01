Rostock

In der Rostocker Innenstadt sind am Montag, 3. Januar, fünf Versammlungen angekündigt. Los geht es bereits ab 15 Uhr. Die Hauptdemonstration mit dem Titel „Für eine vollkommene freie Impfentscheidung und für eine Beendigung aller Corona-Maßnahmen“ startet gegen 17 Uhr am Rosengarten.

Aufgrund der Vielzahl der erwarteten Teilnehmer – allein rund 10 000 Menschen am Rosengarten – und der Hundertschaften der Polizei, die zur Absicherung vor Ort sind, wird der Verkehr in der gesamten Innenstadt stark eingeschränkt. Das weiträumige Umfahren der Versammlungsbereiche wird empfohlen.

Viele Hansestädter und Menschen aus dem Umland stellt das vor große Probleme. Vor allem, weil die Zeit der Straßensperrungen, die teilweise bis 21 Uhr andauern, genau den Feierabendverkehr betrifft. Auch Busse und Bahnen könnten von Einschränkungen betroffen sein.

Voll gesperrt ist beispielsweise die August-Bebel-Straße zwischen dem Steintor und Am Vögenteich. Weitere zeitweilige Einschränkungen betreffen die Steinstraße und die Ernst-Barlach-Straße sowie den Bereich Am Strande, die vielbefahrendsten Straße des Landes.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Wochen heraus ist klar: Die Verkehrseinschränkungen für die Demos führen auch in den nicht gesperrten, aber angrenzenden Bereichen zu Rückstau.

Zudem ist nicht sicher, ob sich die Teilnehmer an die angekündigten Routen halten. Vergangene Woche teilten sich die Aufzüge – der Großteil spazierte unangekündigt vom Steintor erst in Richtung Bahnhof und später durch die angrenzenden Straßen wieder zur Hauptroute.

Für alle, die in der Zeit der Aufzüge nach Hause wollen, bleiben nur wenige Alternativen – am ehesten über die Autobahn oder den Warnowtunnel. Wer aus Bad Doberan kommt und in die Rostocker Innenstadt fahren will oder muss, sollte am besten die B105 spätestens an der Einmündung Friedrichstraße verlassen und dann versuchen, über den Doberaner Platz über die Wismarsche Straße und die Hundertmänner-Brücke zur Südstadt zu gelangen.

Sollten sich die Demo-Teilnehmer an die angekündigten Routen halten, müsste eine Nutzung von Goethestraße, Rosa-Luxemburg-Straße und Friedrich-Engels-Platz funktionieren.

Die Rostocker Straßenbahn AG informiert per Kurznachrichtendienst Twitter über mögliche Sperrungen. Auch die Rostocker Polizei nutzt diesen Informationskanal. Die OSTSEE-ZEITUNG ist mit einem Live-Ticker beim Demo-Geschehen dabei.

Von Claudia Labude-Gericke