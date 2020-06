Rostock

Diese Nachricht dürften Eltern gern hören: „Kinder in Mecklenburg-Vorpommern haben ein geringeres Risiko, an Sars-Cov-2 zu erkranken, als Erwachsene“, erklärt Prof. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten an der Uniklinik Rostock. Das zeigen die epidemiologischen Zahlen aus einer Studie, die Rostocks Chef-Infektiologe im April gemacht hatte und deren Auswertung nun vorliegt.

Die Zahlen bestätigen die Ergebnisse von Studien aus China, England und USA, so Reisinger. „Bei Kindern verläuft die Infektion mit dem Erreger von Covid-19 auch weniger schwer und häufiger symptomlos als bei Erwachsenen“.

401 Mütter untersucht

Das Foto zeigt den Nachweis von Antikörpern gegen Sars-Cov-2 in Zellen mit grün fluoreszierenden Viren. Quelle: Unimedizin Rostock

Da sich der Infektionsstatus bei Kindern und deren Müttern meist ähnelt, untersuchten die Rostocker Wissenschaftler 401 Rostocker Mütter von insgesamt 666 Kindern. Das entspricht durchschnittlich 1,66 Kindern pro teilnehmender Mutter. Die Kinder wurden in 58 der 90 Rostocker Kitas und 21 der 29 Rostocker Grundschulen betreut. In keinem der 401 Rachenabstriche war Sars-Cov-2 nachweisbar.

Beim Antikörpertest hatten zunächst einige der Mütter Antikörper in einem ersten Test, beim Bestätigungstest waren dann aber alle Mütter negativ. „Diese Ergebnisse zeigen, dass bisher keine einzige der 401 Mütter mit dem Covid-19-Virus infiziert war“, berichtet Dr. Petra Emmerich, die Leiterin des Hochsicherheitslabors am Hamburger Tropeninstitut. Sie hatte von einem Rostocker Patienten das Virus isoliert und die Immunfluoreszenztests im Rostocker Labor durchgeführt.

Bislang geringe Fallzahlen bei Kindern in MV

Eine Studie aus Shanghai und Wuhan zeigte, dass die Empfänglichkeit für die Infektion mit Sars-Cov-2 bei Kindern unter 15 Jahren nur etwa ein Drittel so hoch ist, wie bei 15- bis 65-Jährigen und dass die Schließung von Schulen und Kindergärten trotzdem wahrscheinlich einen signifikanten Beitrag zur Verlangsamung der Infektionsausbreitung geleistet hat.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden zwischen dem 3. März und dem 3. Mai insgesamt 699 Corona-Infektionen an die Gesundheitsämter gemeldet, davon fünf Fälle bei Kindern im alter von null bis vier Jahren, acht Fälle bei Kindern von fünf bis neun Jahren und zwölf Fälle bei Kindern von zehn bis vierzehn Jahren. Das bedeutet, dass nur circa 0,7 Prozent aller Covid-19-Infektionen im Land bei Kindern unter vier Jahren und nur ca. 3,6 Prozent bei Kindern unter vierzehn Jahren diagnostiziert wurden.

Die erste Welle der Covid-19-Pandemie ist in Mecklenburg-Vorpommern also auch bei Kindern mit sehr geringen Fallzahlen einhergegangen, bilanziert Prof. Emil Reisinger. „Diese Erkenntnisse helfen uns sehr bei der Entscheidung zur Öffnung von Schulen und Kindergärten“, bestätigt Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD).

