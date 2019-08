Rostock

Der Teig zischt, als er auf das heiße Crêpe-Eisen kommt. Dominique Trommer bringt ihn in die typische Form und lässt ihn braun werden. Das Besondere: Hier entsteht eine Galette, eine alter französischer Verwandter des süßen Crêpes. „Der Teig ist ganz klassisch nur mit Buchweizen, Salz und Wasser gemacht. Dazu kommen Ei, Butter und Milch“, erklärt Dominique Trommer, Inhaber der Crêperie. In ganz Rostock sei dieses Gericht mit seinem typischen, nussigen Geschmack einmalig.

Gemeinsam mit seiner Frau Caterina hat Dominique Trommer im Mai 2015 den kleinen Laden mit Terrasse unterhalb der Petrikirche eröffnet. Sie setzen auf eigene, ungewöhnliche Kreationen: Das Galette der Woche ist mit Pfifferlingen, Tomaten und Frühlingszwiebeln auf geschmolzenem Emmentaler belegt.

Das Ehepaar lernte sich auf Sylt kennen und eröffneten gemeinsam Cados. Quelle: Jana Schubert

Entschluss wurde in Australien gefasst

Sowohl Caterina als auch Dominique kommen aus der Gastronomie: Kennengelernt haben sie sich auf Sylt, Caterina in der Lehre und Dominique hatte gerade als Jungkoch angefangen. Das Kochen ist eine Leidenschaft: „Ich habe schon mit 6 Jahren angefangen, in der Küche zu experimentieren“, erzählt Trommer. Er macht eine Ausbildung zum Koch, nach langen Jahren in der Gastronomie war aber die Luft raus: „Irgendwann war es nur noch schuften, schuften, schuften und ich habe mich lediglich als Maschine gefühlt.“

Er landete dann in einer Crêpe-Bude und entdeckte seine Leidenschaft wieder: „Da fing die Idee an, zu wachsen. Der Kontakt zu den Gästen war da und wir konnten zaubern“, erinnert sich Trommer. Der Entschluss kam aber nicht auf Sylt, sondern 14 000 Kilometer entfernt. „Wir sind für zwei Jahre nach Australien gegangen. Da wurden wir bestärkt, eine kleine, außergewöhnliche Gastronomie zu machen.“ Die Entscheidung, nach Rostock zu gehen, haben sie nicht bereut – es gäbe ein gutes, offenes Publikum und es habe sich ein richtiges Kiez vor der Tür der Crêperie entwickelt.

Zwischen Entrecôte, Nutella und Feigenkäse

Der Name ist eine Mischung aus den Vornamen: „Wir haben lange überlegt, denn es sollte etwas kurzes, prägnantes sein“, so Trommer. Trotzdem habe es etwas geheimnisvolles, südländisches und eine Ähnlichkeit zum französischen „cadeau“, was Geschenk heißt – passend, schließlich sei es auch ein Geschenk an sie selbst. „Wir stehen mit unserem Herzblut dahinter“, sagt der 38-Jährige.

Das zeigt sich auch in der Karte: neben dem klassischen Crêpe mit Nutella oder Rhabarberkompott finden sich Galettes mit Spiegelei, Maishähnchenbrust oder Roquefort. „Wir arbeiten saisonal und benutzen im Winter Sellerie, Chicoree und ähnliches Lagergemüse. Im Sommer kommen die Tomaten und Erdbeeren dann ausschließlich aus Deutschland.“ Der Bestseller sei aber, neben dem klassischen Galette mit Spiegelei, das mit Ziegenkäse und selbstgemachtem Feigensenf: „Wir essen das selbst jeden Tag und immer noch gerne.“

Zwei der herzhaften Galette-Variationen zeigt Dominique Trommer. Besonders beliebt bei Jung und Alt sind Spiegelei oder Ziegenkäse und Feigensenf. Quelle: Jana Schubert

Kurzurlaub vom Alltag dank entspanntem Team

Das Ziel von Dominique und Caterina ist, den Gästen ihrer Crêperie einen kurzen Urlaub vom Alltag zu ermöglichen. „Unser Ziel ist es, jeden hier mit einem Lächeln rauszuschicken“, sagt Trommer. Egal ob man in der Mittagspause vorbeikomme oder tatsächlich Tourist sei – man fahre die Gäste runter. „Unser Prinzip ist es, die Leute mit unserem Essen glücklich zu machen und richtig zu bewirten“, fasst Trommer den Grundgedanken zusammen.

„Wir hätten nie gedacht, dass es so einen Lauf nimmt und wir uns selbst auch so entwickeln“, sagt Trommer mit Blick auf die letzten vier Jahre. Sein Ziel für die Zukunft sei es, zu einer festen Adresse bei den Rostockern zu werden. „Wir wollen, das unser ’Baby’ hier gut läuft und dass wir uns ein gutes Team aufbauen können.“

Café & Crêperie Cados Für Interessierte: Cados Café & Crêperie finden Sie an folgender Adresse: Oberhalb des Gerberbruches 8, 18055 Rostock. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 20 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

