Rostock

Die große Corona-Demo von Anmelder Jens Kaufmann hat die Hansestadt verboten. Der für Montag ab 17 Uhr am Stadthafen geplante Protest darf nicht stattfinden. Vier andere Kundgebungen finden hingegen statt – in der Innenstadt, aber auch in der KTV. Auch andere Corona-Proteste hat die Stadt nicht untersagt. Hintergrund: Kundgebungen und Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich jederzeit erlaubt.

Bedenken nur bei einer Demo

Das Versammlungsrecht zählt zu den Grundrechten. Allerdings schränkt selbst das höchste deutsche Gesetz ein, dass die Versammlungen „friedlich und ohne Waffen“ stattfinden müssen. Das Versammlungsgesetz wiederum räumt Städten und Landkreisen aber die Möglichkeit ein, Auflagen zum Schutz Dritter zu machen und Demonstrationen zu verbieten, wenn dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird. Im Fall der Demos, die von Jens Kaufmann angemeldet werden, beruft sich die Hansestadt genau auf diesen Punkt.

Teilnehmer hätten sich wiederholt nicht an die Auflage, Masken zu tragen gehalten. Die Weigerung Kaufmanns, diese Vorgabe zu akzeptieren habe schlussendlich auch dazu beigetragen, dass es mehrfach zu Gewalt bei Corona-Demos in Rostock kam, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses.

Diese Demos finden statt

Bei allen anderen angemeldeten Kundgebung hat das Rathaus diese Bedenken offenbar nicht. Ab 15:45 bis 16:45 Uhr wird beispielsweise am Stadthafen eine Demo unter dem Motto „Schützt die Kinder“ stattfinden. 80 Personen sind angemeldet. Laut Anmeldung geht es um darum, für eine „Beendigung der Corona-Angst- und Panikpolitik“ zu demonstrieren.

Ab 16 Uhr ist auf dem Margaretenplatz eine Kundgebung mit dem Titel „Lebensmittel Kultur“ angemeldet. Zahl der Teilnehmer? Unbekannt. Auch zum Inhalt des Protestes ist nicht mehr zu erfahren.

Deutlich mehr Teilnehmer werden ab 17 Uhr auf dem Neuen Markt erwartet. Vor dem Rathaus hat die Linke eine Demo mit dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit 200 Teilnehmern.

Quasi als Gegendemo zur verbotenen Corona-Kundgebung am Stadthafen hat der Verein „Bunt statt braun“ stellvertretend für das Bündnis „Rostock nazifrei“ für 17 Uhr an der Gertrudenstraße und auf dem Gertrudenplatz in der KTV einen Protest angemeldet. Motto dabei: „Kein Schulterschluss mit Nazis - Maske auf! Nazis raus!“.

Demo auch am Sonnabend

Eine weitere Anmeldung liegt bereits für den kommenden Sonnabend vor: 200 Menschen wollen dann vom Rosengarten durch die Östliche Altstadt, den Stadthafen und die Lange Straße ziehen. Laut Anmeldung handelt es sich um einen „Schweigespaziergang“. Motto: „Einfach Kind sein“.

Von Andreas Meyer