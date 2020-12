Stadtmitte

Die Diskussion um das Denkmal von Paul Pogge (1838-1884) geht weiter: Was soll mit der von Jo Jastram geschaffene Bronzebüste geschehen? Soll sie weg? Umziehen? Näher ans Ständehaus? Oder vielleicht doch ins Museum?

Fakt ist: Das 1995 aufgestellte Denkmal wird nicht an seinem bisherigen Platz im Zentrum des Rosengartens bleiben. Den wegen rassistischer Äußerungen umstrittenen Pogge aus der Sichtachse zu nehmen, das war schon bei der denkmalpflegerischen Zielstellung für die anstehende Umgestaltung des Areals geplant. Auch die Idee, die Büste schräg auf dem Sockel zu montieren, um auf die menschenverachtende Einstellung des mecklenburgischen Afrika-Reisenden Pogge hinzuweisen, ist nach dem Widerspruch der Familie Jastram vom Tisch. Darüber informierte am Mittwoch Thomas Werner vom Rostocker Kulturamt den Ortsbeirat Stadtmitte.

Gehört Pogge ins Museum?

Ebenfalls fragwürdig: das Denkmal in ein Museum zu stellen. Hierzu müsste man die Person Pogge einordnen und „einen komplett neuen Kontext schaffen“, gibt Werner zu bedenken. Und es dränge sich die Frage auf: Gehört Pogge überhaupt in ein Museum?

Allenfalls könne er sich eine Sonderausstellung vorstellen, zur kolonialen Geschichte der Stadt. Immerhin hatte Rostock mal ein Völkerkundemuseum, aus dessen Beständen noch immer Relikte in den Depots schlummern. Aber: Die Stücke seien alle „sehr willkürlich und von Liebhabern, zum Beispiel Seeleuten“, zusammengetragen worden.

Neuer Standort nahe der Friedenseiche?

Bleibt die Idee, die Büste im Rosengarten zu belassen, aber nach Osten, näher an Friedenseiche und KZ-Denkmal heranzurücken. Auch nicht ideal, warnt Werner: Möglicherweise würde die räumliche Nähe dazu führen, dass Betrachter auch inhaltliche Zusammenhänge suchen würden.

Und deshalb plädiert er dafür, für das Denkmal einen neuen Standort näher an der derzeit entstehenden Bebauung an der August-Bebel-Straße zu finden: „Daneben könnte man eine Bank aufstellen, um dann auf einer Tafel Informationen über Pogge zu bekommen“, so Werner. „Vielleicht mit QR-Code, für weiterführende Infos.“ In der kommenden Woche solle darüber mit Landschaftsarchitekten gesprochen werden.

Historiker: Pogge war Rassist

Paul Pogge, im mecklenburgischen Zierstorf im Landkreis Rostock geboren, unternahm 1865/66 eine Reise nach Südafrika und zwischen 1874 und 1884 Expeditionen nach West- und Zentralafrika. In seinem Tagebuch gibt es unter anderem folgenden Eintrag: „Der Neger ist feige, faul, unzuverlässig, lügenhaft, liederlich, leichtsinnig, schlau und abergläubisch; er lügt, stiehlt und betrügt, wo er nur kann.“

Ein Gutachten des Rostocker Historikers und Kolonialismusexperten Jonas Kreienbaum kommt zum Fazit: Pogge war Rassist und Wegbereiter des Kolonialsystems. Dennoch plädiert auch Kreienbaum dafür, Pogges Büste im Rosengarten zu belassen. Kritiker fordern dagegen, das Denkmal zu entfernen.

Erstes Denkmal verschwand aus Museums-Depots

Dem 1884 in Luanda ( Angola) gestorbenen Pogge wurde bereits 1885 ein erstes Denkmal in Rostock gesetzt: eine Bronzebüste des in Lutheran (heute Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim) geborenen Bildhauers Ludwig Brunow. Ihr ursprünglicher Platz: vor dem Ständehaus. 1901, als hier ein Denkmal von Friedrich Franz III. aufgestellt wurde, musste Pogge umziehen: an den heutigen Leibnizplatz. 1945 abgebaut und für einige Jahre im Museumsdepot eingelagert, verloren sich später die Spuren.

1995 schuf Jo Jastram nach dem Vorbild der alten eine neue Büste. Die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank, die unter anderem bereits dem Mathematiker Tycho Brahe und dem Dichter Fritz Reuter ein Denkmal gesetzt hat und die Rathausschlange sowie die Trinkende finanzierte, bezahlte auch die Pogge-Büste und schenkte sie 1995 der Stadt.

Von Thomas Luczak