Rostocker Diskussion beförderte Meinungsaustausch

Es war die erste Veranstaltung diese Reihe, weitere sollen folgen. „Das Nikolaiquartett“ startete am Dienstagabend, eine Veranstaltung der Evangelischen Innenstadtgemeinde Rostock in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock. Ort der Diskussion war die Nikolaikirche, der Abend wurde unter strengen 2G-plus-Bedingungen abgehalten, rund 100 Gäste hatten den Weg unter diesen Umständen gefunden. Der Abend wurde mit einem Kulturbeitrag eröffnet, es musizierten Anna J. Woehrlin und Johannes Pistor.

Das Misstrauen ist in der Corona-Krise gewachsen

Das Thema lautete „Vertrauen – Misstrauen“. Es kam spätestens auf die Tagesordnung, als sich die coronabedingten Verwerfungen in der Gesellschaft auch öffentlich zu zeigen begannen. Der Ukraine-Krieg, der in den vergangenen Tagen viele Menschen bewegte, kam am Dienstagabend nicht auf die Tagesordnung. Am Beginn des Abends wurde aber kurz und intensiv die Aufmerksamkeit auf die Ukraine gelenkt.

Vier Gäste bildeten die Diskussionsrunde

Die Veranstalter hielten danach ihren selbst vorgegebenen Rahmen bei. „Das Nikolaiquartett“ hatte vier Gäste: Die Oberärztin Dr. Hilte Geerdes-Fenge von der Universität Rostock, die Leiterin der Arbeitsstelle Politische Bildung der Uni Rostock, Dr. Gudrun Heinrich, den Psychotherapeuten Dr. Jan Philip Stender aus Roggentin sowie Prof. Dr. Friedemann Reinhard von der Uni Rostock. Es moderierte die Journalistin Renate Heusch-Lahl.

Bessere Aufklärung über die Impfungen gefordert

Die Kompetenzen im Podium waren also klar vergeben. Es ging auch darum, die gegenseitigen Ansichten anzuhören und auszuhalten. Ärztin Dr. Hilte Geerdes-Fenge argumentierte gegen die Impfskeptiker und berichtete aus ihrem Klinikalltag. Sie rechnete die geringen Risiken einer Impfreaktion gegen die schweren Krankheitsverläufe und auch Todesfälle bei einer Covid-19-Infektion auf. „Das gesundheitliche Risiko, sich nicht impfen zu lassen, ist viel höher“, argumentierte Geerdes-Fenge. Viele Menschen hätten sich allerdings eine bessere Aufklärung über die Risiken einer Impfung gewünscht, so auch der anwesende Physiker Prof. Dr. Friedemann Reinhard, der von den Nebenwirkungen einer Impfung betroffen war.

Erheblicher Vertrauensverlust in der Gesellschaft

Oft bekam in dieser Diskussion Dr. Gudrun Heinrich von der Arbeitsstelle Politische Bildung eine aufklärerische Rolle. Sie übernahm den Part, das Funktionieren der Demokratie zu erklären und einem Vertrauensverlust der Menschen in die Politik entgegenzuwirken. Das war besonders im zweiten Teil des Abends der Fall: Nach der Diskussion war Gelegenheit für das Publikum, Fragen zu stellen oder Ansichten zu äußern. So kamen aus dem Publikum auch Fragen nach dem Funktionieren der Demokratie und nach der Legitimierung der Parteiendemokratie überhaupt. Dabei erwies sich, dass in den letzten beiden Corona-Jahren in der Gesellschaft ein erheblicher Vertrauensverlust in die Demokratie eingetreten ist. An dieser Stelle ist offensichtlich wieder viel Aufklärungsarbeit nötig. Hinterfragt wurde aus dem Publikum auch die Rolle der Medien in der Corona-Krise, von ihnen wurden längst nicht alle Standpunkte und Meinungen dargestellt, so der Vorwurf. Doch es war wiederum Dr. Gudrun Heinrich, die auf Breite und Meinungsvielfalt in der deutschen Zeitungslandschaft verwies.

Schwierige akustische Bedingungen

Es war im Gesprächsverlauf eher eine Darstellung von Standpunkten und Meinungen, wichtig war in diesem Fall, einander zuzuhören. Ein kontroverser oder gar hitziger Abend wurde es aber nicht. Das lag auch daran, dass die schlechte Akustik in der Nikolaikirche dazu führte, dass einige Gäste bereits während der Veranstaltung den Diskussionsraum wieder verließen. Die Tontechniker konnten die schwierigen akustischen Bedingungen im großen Kirchenschiff nur schwer unter Kontrolle bringen. Das war in diesem Fall besonders ärgerlich, denn eine gute Kommunikation bildet die Grundlage für ein solches Format. Die Hoffnung bleibt, dass beim nächsten Mal eine bessere Verständigung möglich ist.

Nächste Veranstaltung: „Das Nikolaiquartett“ zum Thema „Freiheit“ am 15. März um 19 Uhr in der Nikolaikirche, Anmeldungen unter diskussion@innenstadtgemeinde.de, dort können auch Fragen eingereicht werden.

Von Thorsten Czarkowski