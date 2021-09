Rostock

Im Rostocker Ökohaus sitzen die drei wie eine Familie bei Kaffee und Keksen zusammen: Das herbstliche Wetter draußen und die rustikale Einrichtung unterstreichen noch die familiäre Atmosphäre. Ehepaar Barbara (72) und Peter (75) Müller und Studentin Elaheh „Elli“ Amiri (31) treffen sich dort regelmäßig, denn die Iranerin Elli ist so etwas wie ein „Patenkind“ für die Müllers. Und sie ist nicht das einzige.

Barbara holt ein Büchlein mit dem Wappen der Uni Rostock hervor. Darin erzählen ihre ehemaligen „Patenkinder“ von ihren Erfahrungen in Deutschland, teils in ganz Europa. „Patenkinder“ oder „Enkelkinder“, so nennen Barbara und Peter die ausländischen Studierenden, die sie im Rahmen des Partnership-Projektes der Seniorenakademie betreuen. Die Studierenden wiederum nennen sie „Oma und Opa“.

Senioren betreuen ausländische Studierende

Barbara und Peter gehören zu etwa 80 Senioren, die zusammengenommen seit dem Wintersemester 2013/14 331 ausländische Studierende betreut haben, um ihnen die deutsche Sprache und Kultur näherzubringen.

Viele ihrer Schützlinge trafen Peter und Barbara bei den Kennenlern-Abenden, die die Seniorenakademie ausrichtet. 2019 hatten sie einen Zeitungsartikel zu dem Projekt gesehen. Da entschieden die beiden, es selbst zu probieren. Sie nahmen Kontakt mit der Seniorenakademie auf. Nach einem ausführlichen Gespräch und einer Schulung zur interkulturellen Kommunikation ging es los.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim ersten Kennenlern-Abend trafen sie Sabrina aus Italien. Sie war „schüchtern, aber reiselustig“, sagt Barbara lächelnd. Seit Sabrina hat sich der Kreis um sieben „Patenkinder“ erweitert. Manche von ihnen kamen nicht durch das Projekt zu ihnen, sondern weil die beiden das Umfeld ihrer Studierenden miteinbeziehen. Da heißt es dann: „Bring sie mit, im Auto ist noch Platz.“

„Wir öffnen uns auch beide als Familie“, verraten die zwei. Dazu zeigen sie neuen „Patenkindern“ Familienalben. Von Hochzeiten bis Geburten der leiblichen Enkelkinder sei dort alles dabei. Die Studierenden wiederum erzählen von ihren eigenen Familien. Die Alben hätten sich daher als Grundlage jeder Partnership-Beziehung bewährt.

Begeistert von ehrenamtlichen Engagement

Ihr aktuelles „Patenkind“ Elli – das achte – studiert an der Uni Umweltingenieurwissenschaften im Masterstudiengang. Nebenbei arbeitet sie im Supermarkt als Verkäuferin und engagiert sich ehrenamtlich beim „Heuler“, dem Uni-Magazin, und im Weltladen im Ökohaus. Von ihrem Einsatz im Ökohaus, inklusive eines selbst geleiteten Workshops zum Thema „Nachhaltigkeit leben“, sind Barbara und Peter ganz begeistert. Barbara, die selbst ehrenamtlich im Ökohaus tätig ist, hatte Elli auf die Projekte aufmerksam gemacht.

Da bleibt Elli wenig Zeit, um täglich Zeitung zu lesen. Auch hier helfen „Oma und Opa“: „Ich mag Kunst“, erzählt sie. „Sie sind immer dabei, um mir etwas zu zeigen“. Barbara und Peter sammeln interessante Nachrichten, die sie in der Zeitung sehen und von denen sie denken, dass Elli das interessiert. Auch bei der Arztsuche standen sie ihr zur Seite. „Beratung gehört zu dem Projekt – wohin ich gehen kann, wenn irgendwas ist“, so Barbara.

Aufgrund der Corona-Situation konnte Elli lange nicht zu ihren Eltern in den Iran reisen. „Es bedeutet so viel, wenn meine Familie weiß, dass es hier meine Großeltern gibt, die mir zur Seite stehen“. Zum Beispiel bei Arztterminen „gibt es so viele Regeln. Ich wusste nicht, wie ich einen Termin machen kann oder wie man sich bei einem Hausarzt anmeldet.“ Da kam es für sie als große Erleichterung, dass Peter und Barbara dabei waren, um ihr den Prozess zu zeigen.

Ihr erstes deutsches Weihnachtsfest erlebte Elli mit Peter und Barbara. „Sie haben uns Weihnachtsschmuck gezeigt und ausgeliehen“, erzählt sie. „Ich finde es megaschön, dass unsere Großeltern uns etwas zu Weihnachten geben, um unser Zimmer schön zu machen“. Das Weihnachtsfest mit Peter und Barbara wird ihr wohl lange im Gedächtnis bleiben, denn „Weihnachten war so schön, sie haben mir alles erklärt“. Dazu gehörte ein typisches Weihnachtsessen, das gemeinsam zubereitet wurde. Man kann Elli ansehen, wie viel ihr das bedeutet: „Der Austausch von Tradition ist mir sehr wichtig, denn ich will hier auch wohnen“.

„Was alle Studenten sehr interessiert, ist unsere Umgangssprache in Deutschland“, erzählt Peter lächelnd. Sofort meldet sich Elli zu Wort: „Ich habe auch eine Liste. Zum Beispiel, wenn sie so was sagen, wie zum Beispiel ‚tote Hose‘, schreibe ich mir das auf.“

Kontakt ist wichtig um Kulturen kennenzulernen

Durch seine Fahrten als Schiffsingenieur ist Peter bewusst, wie wichtig der Kontakt mit Einheimischen ist, um eine Kultur kennenzulernen. Überall, wo er war, habe er sehr guten Kontakt mit den Menschen gehabt. „Das braucht man auch, wenn man die Sprache nicht spricht.“

Barbara machte auf den gemeinsamen Seefahrten nach China und Korea die gleiche Erfahrung. Deshalb und weil sie „diesen Kontakt mit jüngeren Menschen und vor allem aus fremden Ländern“ so schätzen, entschieden sie sich damals, beim Partnership-Projekt mitzumachen. Und die schönen Erfahrungen, die sie mit ihren acht „Patenkindern“ gesammelt haben, zeigen, dass das die richtige Entscheidung war.

Von Antonia Francke