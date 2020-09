Sie wollen da sein, damit andere in ihrer Trauer um einen geliebten Menschen nicht allein sind: Die 13 Trauerbegleiter des Kinderhospiz- und Trauerdienstes „Oskar“ in Rostock. Am 6. September starten vier von ihnen mit Trauerspaziergängen – das haben unter anderem auch die Spenden der OZ-Leser bei „Helfen bringt Freude“ möglich gemacht.