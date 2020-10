Rostock

Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Rostocker Eishalle. Shorttrack-Stützpunkttrainer Arian Nachbar dreht mit seinem Schützling Silja Gustavs ein paar Runden. Das Training wird abrupt gestoppt. Ein Mitarbeiter vom Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt bittet die Sportler vom Eis. Es herrscht Giftgasalarm.

Die Halle in der Schillingallee muss mit sofortiger Wirkung geschlossen werden. Während Wartungsarbeiten seien erhebliche Mängel festgestellt worden, die eine umfassende Reparatur erfordern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Ammoniakanlage, die für die Herstellung des Eises zuständig ist, kann nicht mehr sicher betrieben werden. Sie muss ausgewechselt werden.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) angewiesen, sofort die notwendigen Reparaturleistungen in Auftrag zu geben. Die Arbeiten werden vermutlich erst zu Beginn des kommenden Jahres abgeschlossen sein, da es sich um Spezial-Technik mit sehr langer Lieferzeit handelt. Zunächst muss das Ammoniak abgesaugt werden. Die Kosten liegen insgesamt voraussichtlich im sechsstelligen Bereich.

Shorttracker: „Ohne Eis kann man die Saison knicken“

„Für uns ist die Schließung der Eishalle ein Desaster“, sagt Arian Nachbar. Der 43 Jahre alte Diplom-Trainer habe gewusst, dass die Anfang der neunziger Jahre installierte Kühlanlage reparaturbedürftig ist. Bereits im Sommer seien Mängel festgestellt worden, doch die zuständige Firma habe bislang keine freie Kapazitäten gehabt, berichtet der dreimalige Olympia-Teilnehmer.

Nachbar weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ende Oktober sollte in Rostock der traditionelle Hanse Cup ausgetragen werden – als Auftaktwettkampf für den Winter. „Ohne Eis kann man die Saison knicken.“

Suche nach Alternativen beginnt nächste Woche

Über 100 Shorttracker, darunter fast 50 Mädchen und Jungen, trainieren beim ESV Turbine. „Es geht um die Kinder. Die sind völlig durch den Wind“, beschreibt der gebürtige Rostocker die Situation.

Nächste Woche werde er sich nach Alternativen umschauen, kündigt Nachbar an. Der Coach weiß: „In der Schulzeit kann ich mit den Kindern zum Training nicht quer durch Mecklenburg-Vorpommern oder nach Berlin oder Dresden fahren.“ Vielleicht, so hofft er, ergibt sich eine Freiluft-Variante, „ein Zelt mit einer Eisfläche von 30 mal 60 Metern, damit wir wenigstens den Trainingsbetrieb aufrechterhalten können“.

Auch Eishockey-Oberligist Piranhas betroffen

Neben den Shorttrackern sind auch die Sportler des Rostocker Eiskunstlaufvereins sowie Eishockey-Oberligist Rostock Piranhas von der Schließung der Eishalle betroffen. Bitter: Die Piranhas hatten erst wenige Stunden zuvor vom Gesundheitsamt grünes Licht für ihr Hygienekonzept mit 1000 Zuschauern bekommen. Die in den siebziger Jahren erbaute Halle soll bei Heimspielen in 22 Sektoren aufgeteilt werden, kündigte Präsident Tobias Mundt an. Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD), die um die Mittagszeit in der Eishalle weilte, zeigte sich vom Engagement des Klubs beeindruckt.

Es seien aber auch „existenzielle Gespräche“ mit den Vorstandsmitgliedern geführt worden, erklärte die Ministerin. Die 13 Oberliga-Klubs, die durch die Corona-Pandemie ums Überleben kämpfen, hatten sich Anfang September mit einem Hilferuf an die Politik gewandt. Eine Spielzeit ohne Zuschauer schlossen die Vereine aus.

Planungen für neue Eishalle auf den Weg bringen

Die ersten Testspiele sind für das kommende Wochenende geplant. Der Ligabetrieb soll am 6. November starten. Wann die Puckjagd in Rostock beginnen kann, ist offen.

„Für uns alle, insbesondere aber für die Sportlerinnen und Sportler in diesen Sportarten ist das eine ganz schlechte Nachricht“, unterstreicht Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Neben allen notwendigen Maßnahmen zur umgehenden Reparatur werden ich der Bürgerschaft vorschlagen, sofort die Planungen für eine neue Eishalle in Rostock auf den Weg zu bringen.“

Von Stefan Ehlers