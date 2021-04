Rostock

Schon wieder neue Corona-Regeln für die Schulen in MV. „Da blickt man doch nicht mehr durch“, empört sich ein Vater vor der Rostocker Borwinschule. Und in der Tat haben die meisten Eltern und auch die Lehrer in Rostock, die die OZ am Freitag befragte, noch nichts von den aktuellen Bestimmungen gehört.

Ab Montag gilt, dass die Inzidenz am Mittwoch darüber entscheidet, ob der Unterricht vor Ort in der darauffolgenden Woche stattfindet oder nicht. Liegt sie am Stichtag über 150, müssen die Schüler ab Montag wieder in den Distanzunterricht. Zur Zeit trifft das auf keinen Landkreis zu. Auch in Rostock dürfen alle Schüler der ersten bis sechsten Klassen und die Abschlussklassen daher normal zur Schule, für alle anderen gilt Wechselunterricht.

„Das steht mir alles bis hier oben!“

„Ich bin einfach genervt davon, dass sich dauernd alles ändert“, gibt Kathrin Discher zu. Die 31-Jährige ist Mutter einer Erstklässlerin an der Grundschule am Mühlenteich im Stadtteil Evershagen. Generell findet sie, dass Präsenzunterricht das Beste ist, die Kinder hätten schon viel zu viel verpasst. Dennoch hat sie Zweifel an der neuen Regelung, von der sie heute das erste Mal hört: „Die können doch nicht so weit im Vorfeld entscheiden. In der Woche, in der der Unterricht dann ausfällt, ist die Inzidenz ja vielleicht schon wieder unter der kritischen Grenze.“

Ein anderer Vater, der gerade sein Kind aus der Grundschule abholt, winkt auf die Frage, wie er zu dem Thema steht, nur genervt ab: „Das steht mir alles bis hier oben!“ Sein Unmut über die wechselnden Corona-Regeln ist ihm ins Gesicht geschrieben.

Späte Information, Verwirrung, Unverständnis

Die ständigen Änderungen seien tatsächlich ein großes Problem, findet auch eine Lehrerin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ohne Genehmigung vom Schulverwaltungsamt dürfen wir nichts sagen“, erklärt sie. Sie wäre für eine konkrete Regelung für alle und ist überrascht zu hören, dass es die mit der Mittwochs-Inzidenz-Lösung nun gibt. „Wir Lehrer erfahren immer so spät, was gerade gilt. Das führt zu Verwirrung“, kritisiert sie.

Für die Eltern sei diese Voraussicht jetzt aber gut. „Ich bin selbst Mutter und muss planen können. Auch wenn die Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht schon fast zur neuen Normalität geworden sind“, meint sie. Eine Schulschließung müsse allerdings immer die letzte Option sein. „Die Kinder brauchen den Austausch untereinander. Daher ist es gut, dass nun erst ab einer Inzidenz von 150 geschlossen wird.“

Eine Lehrerin einer Rostocker Gesamtschule, die ebenfalls anonym bleiben möchte, sieht das anders: „Das ist viel zu hoch angesetzt. Zwei bis drei Tage läuft der Unterricht unter dieser hohen Inzidenz ja noch ganz normal weiter. Macht das Sinn?“ Unverständnis macht sich breit, zumal die Neuigkeiten auch an ihrer Schule noch nicht kommuniziert wurden.

Planungssicherheit ist zu begrüßen

„Uns erschließt sich nicht so ganz, was sich die Kollegen dabei gedacht haben“, gibt Sergio Achilles, Geschäftsführer vom Institut Lernen und Leben, zu. Als privater Träger werde er nicht in den Entscheidungsprozess auf Landesebene einbezogen. „So eine richtige Meinung haben wir daher nicht dazu. Aber es wird sicher ein paar gute Gründe dafür geben.“ Mit Lehrern und Eltern sei die neue Regel jedoch umfassend kommuniziert worden.

Sergio Achilles, Geschäftsführer des Instituts Lernen und Leben, kann die Gründe dafür, warum nun die Mittwochs-Inzidenz entscheidet, nicht nachvollziehen. Dorren Hartwig vom Rostocker Stadtelternrat begrüßt die neue Regelung indes sehr. Quelle: Margit Wild/Ove Arscholl

Eine Befürworterin der Mittwochs-Inzidenz-Lösung ist Doreen Hartwig vom Rostocker Stadtelternrat: „Ich finde es sehr gut. Es gibt Planungssicherheit für Schüler, Eltern, aber auch Lehrer.“ Auch der Wert von 150 als kritische Grenze sei sehr zu begrüßen: „So haben wir eine gute Chance, dass die Schulen offen bleiben können.“ Da die meisten Corona-Fälle außerdem nicht in den Bildungseinrichtungen auftreten, finde sie es unproblematisch. die Schulwoche normal zu Ende zu führen, ehe wieder Distanzunterricht einsetzt. „Die meisten Eltern, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind einfach froh, dass ihre Kinder wieder zur Schule dürfen“, betont Hartwig.

Von Maria Baumgärtel