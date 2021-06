Rostock

„Der Spielplatz gleicht einer Poollandschaft“, entrüstet sich Simone Peters. Die 55-Jährige ist Oma dreier Kinder, die regelmäßig auf dem Spielplatz in der Sassnitzer Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein spielen. Den ganzen Winter über wurde der saniert, im April erst eröffnet. Doch seitdem stehe er ständig unter Wasser.

„Selbst jetzt, wo es länger nicht geregnet hat, ist noch eine große Pfütze da“, sagt Peters und zeigt auf die modrige Wasserlache, die langsam zu stinken beginnt. „Die Kinder matschen natürlich gerne darin rum. Aber eben auch, wenn es kälter ist, und dann werden sie krank“, meint Tochter Juliane (31). Janine Heinemann, eine andere Mutter, nickt zustimmend: „Ständig sind sie von oben bis unten dreckig.“

Spielsand entfernt, Boden „kaputt“

Das Problem liege auf der Hand: Im Rahmen der Bauarbeiten ist der Spielplatz vergrößert und in zwei Bereiche aufgeteilt worden. So weit, so gut. Doch dazwischen sei der Spielsand entfernt worden. Es ist eine Kuhle entstanden, in der sich nun das Wasser sammelt – und stehen bleibt. „Da sollte wohl Gras wachsen, aber da konnte wegen des Regens gar nichts wachsen“, meint Simone Peters.

Das Grünamt der Stadt bestätigt das: „Der Spielsand wurde auf Grundlage der neuen Planung entfernt und Oberboden für eine Bepflanzung und Rasenansaat angedeckt.“ Das Wasserproblem sei bekannt, jedoch könne man die Ursache nicht genau ausmachen: „Wahrscheinlich liegt es an dem gestörten Bodengefüge und dem bindigen Boden in diesem Bereich.“ Dieser neigt dazu, schlammig zu werden.

Wenn es geregnet hat, nimmt der schlammige Bereich noch deutlich größere Ausmaße an, wie die Eltern auf Fotos dokumentiert haben. Quelle: privat

Vorschlag: Barfuß-Pfad oder Tunnel

Aufgetreten sei das Problem bereits während der Bauarbeiten: „Der Untergrund wurde daher zusätzlich aufgerissen, um so eine Versickerung zu ermöglichen.“ Offensichtlich ohne Erfolg. Es handle sich allerdings nur um einen kleinen Bereich des neuen Spielplatzes, wie das Grünamt beschwichtigt: „Der weitaus größere Bereich des Spielplatzes mit Felsenspielanlage, Schaukel, Balancierstange und Spielhäuschen ist und war die gesamte Zeit seit der Freigabe bespielbar.“

Doch darum gehe es nicht, meint Peters: „Die Kinder laufen jedes Mal durch den Matsch, um von dem einen in den anderen Bereich zu kommen. Und die kleine Drehscheibe, die mittendrin steht, ist auch nicht nutzbar.“ Zudem sei der Spielplatz zwar nach links erweitert worden, dafür sei aber nun die leere Fläche in der Mitte. „Hier könnte man doch gut einen Barfuß-Pfad oder einen Tunnel anlegen“, schlägt Mutter Manuela Jacoby (40) vor.

Die Kinder matschen und spielen gern in der schlammigen Wassergrube. Doch auf Dauer sei das kein Zustand, empören sich die Familien. Quelle: privat

Sanierung für 100 000 Euro, doch Spielsand zu teuer

Schon mehrmals haben die Eltern sich an die Stadt gewandt – auch Familie Peters. Doch entweder gab es keine oder unbefriedigende Antworten: „Alles nur standardisierte Aussagen“, erzählt die Oma enttäuscht. Der Spielplatz sei nun mal fertig, das sei jetzt eben so.

Eine Antwort habe sie aber besonders sprachlos gemacht: „Der Spielsand sei zu teuer für den gesamten Bereich.“ Wie auf der Seite der Stadt nachzulesen ist, habe die Sanierung rund 100 000 Euro gekostet. „Wo ist das Geld denn geblieben?“, fragt sich Peters.

Auf OZ-Anfrage teilte das Grünamt nun mit, dass noch in dieser Woche „Arbeiten im Rahmen der noch laufenden Baumaßnahme erfolgen“. Ein Drainagegraben soll ausgehoben und mit Sand befüllt werden soll. „Der Bereich wird dann noch einmal mit Boden angedeckt und erneut Rasen angesät.“ Die Fläche müsse anschließend wieder abgesperrt werden, bis der Rasen gewachsen und alles abgetrocknet ist.

Gefahrenstelle Straße: „Wir brauchen einen Zaun“

Doch noch ein weiterer Mangel sorgt für Unbehagen: „Der Spielplatz liegt zwischen zwei Straßen, dahinter Gebüsch. Die Kinder spielen dort, laufen auf die Fahrbahn“, erzählt Peters. Plötzlich hupt ein Auto, ein Junge ist hinter den Büschen hervorgesprungen. „Sehen Sie?“

Simone Peters steht mit ihrem Enkelkind am Ende des Zaunes, man erkennt einen Trampelfahrt, der Richtung Straße geht. Der Zaun geht nicht um den Spielplatz herum, die Büsche laden die Kinder zum Verstecken ein. Immer wieder laufen sie von dort direkt auf die Straße. Quelle: Martin Börner

Schon lange kämpfen die Eltern deshalb auch für einen Zaun rings um das Gelände. „Nach zig Anfragen bis hoch zum Bürgermeister wurde teilweise einer errichtet“, erzählt Juliane Peters. Das Problem: Er hört beim Gebüsch auf. „Die Kinder können ihn einfach umrunden.“ Zwar war wohl ein Sicherheitsbeauftragter vor Ort, der sah aber laut den Eltern kein Problem. Es herrscht Unverständnis.

Juliane Peters (31) sitzt auf einer Bank neben dem Mülleimer. Es gibt für den ganzen Spielplatz nur einen einzigen – und der ist ständig überfüllt. Denn entleert wird er nur noch einmal in der Woche. Quelle: Martin Börner

„Der Spielplatz ist wirklich sehr beliebt, jeden Tag kommen locker 30 Kinder zum Spielen. Da sollte mehr für die Sicherheit getan werden. So schnell kann man nämlich gar nicht schauen“, meint die Oma. Und wenn sie schon mal dabei ist: „Nur drei Sitzbänke und ein Mülleimer sind einfach zu wenig. Der ist ständig überfüllt. Sowas hätte man doch bei der Sanierung gleich berücksichtigen können.“

Von Maria Baumgärtel