Rostocker Elternmord: Täter googelte vorher die mögliche Strafe

Rostock

Ohne sichtbare Regung nimmt Marko W. am Dienstag im Rostocker Landgericht das Urteil entgegen. Lebenslänglich für den Mord an seinen Eltern, mit „besonderer Schwere der Schuld“. Der heute 39-Jährige wird also nicht automatisch nach 15 Jahren Haft entlassen. Ein Gericht muss dann erneut festlegen, wie lange er noch zu verbüßen hat.

Der große, massige Mann weiß, was „besondere Schwere der Schuld“ bedeutet. Genau diese Worte hat er gegoogelt, eine Woche bevor er seine Eltern in ihrem Schlafzimmer niedermetzelte.

Das Motiv war nach Ansicht des Gerichts „Eigensucht“. Die Eltern, 62 und 61 Jahre alt, wollten ihren ältesten Sohn, der immer noch bei ihnen lebte, vor die Tür setzen. Sein bequemes Leben „in den Tag hinein“, so der Vorsitzende Richter Peter Goebels, wäre damit auf einen Schlag vorbei gewesen. Die Tage des gelernten Fleischers bestanden daraus, sich allein in seinem alten Kinderzimmer japanische Zeichentrickfilme auf dem Laptop anzuschauen.

Täter wollte Eltern bestrafen

Für seine Versorgung waren die Eltern zuständig. W. arbeitete nicht, hatte weder Freunde noch Bekannte. Das Jobcenter, wo er zuvor durch schmutzige Kleidung und Verwahrlosung aufgefallen war, strich ihm Hartz IV, als er sich dort nicht mehr blicken ließ. Doch das störte W. wenig, er ließ sich einfach von seinen Eltern aushalten. Als die nicht mehr mitspielten, beschloss er sie zu bestrafen, indem er sie umbringt, so das Gericht.

W. berief sich, um den bestialischen Doppelmord zu erklären, auf eine dramatische Kindheit. Der Vater, viele Jahre Alkoholiker, habe ihn geschlagen. Von der Mutter sei er gedemütigt worden. Das Gericht glaubt ihm nicht.

Der Vater sei die letzten 20 Jahre in einer Selbsthilfegruppe und trocken gewesen. Gewalt sei schon lange kein Thema mehr gewesen. Die Mutter kümmerte sich um Marko W.s geistig behinderten Bruder, der mehr Zuwendung brauchte. Von einer Misshandlung könne keine Rede sein, auch nicht als Tatmotiv, so Richter Goebels.

Ärger mit dem Jobcenter

Kurz vor Weihnachten 2019 nimmt das Unheil seinen Lauf. Das Jobcenter schreibt der Familie, die von der Rente des Vaters und von Sozialleistungen lebt, sie solle erklären, wer alles bei ihnen wohnt. Die Mutter, die sich um solche Dinge kümmert, versteht nicht, was die Behörde von ihr will. Ein persönlicher Besuch im Jobcenter bringt sie nicht weiter.

„Wir verlieren die Wohnung“, glaubt sie verstanden zu haben. Das sagt sie ihrem Mann und ihrem Sohn Marko. Sie müssten alle raus, nur weil Marko hier sozusagen illegal wohne. Konsequenz: Er muss ausziehen. So schnell wie möglich. Der Vater ruft bei der Obdachlosenhilfe an und fragt nach freien Plätzen.

Marko W. hat zwei Brüder. Der eine ist geistig behindert und wohnt in der Nähe seiner Eltern in Rostock-Dierkow. Der andere, ein gelernter Maler, lebt in der Schweiz. Weihnachten kommt der Maler mit seiner Partnerin zu Besuch. Alle sitzen zusammen am Tisch, es gibt Ente, jemand macht ein Foto. Marko W. ist dabei, auch wenn er nachher behauptet, er sei vom Weihnachtsessen ausgeschlossen worden.

Mord war geplant

Dass er seine Eltern umbringen will, weiß er da offenbar schon. Am Tag vor Heiligabend hat er gegoogelt. Erst nach Begriffen wie „wohnungslos“, „ Rostock obdachlos“, „Nachtasyl“ und „Kältebus“. Eine halbe Stunde später hat er anscheinend seine Pläne geändert. „Eltern ermordet, was tun?“, tippt er in seinen Laptop, wie die Polizei später rekonstruiert. Außerdem „lebenslang“ und eben auch „besondere Schwere der Schuld“.

Für das Gericht ist klar: Marko hat sich zu diesem Zeitpunkt entschieden, seine Eltern zu ermorden, weil sie ihn nicht mehr durchfüttern wollen. Am Morgen des Silvestertags, der eine Bruder ist wieder in der Schweiz, der andere in seiner Wohnung, nimmt W. einen alten Schlosserhammer und ein Messer und geht damit ins Schlafzimmer. Der Hammer bricht beim ersten Schlag ab. Mit 21 Stichen tötet er seinen schlafenden Vater.

Mutter stirbt nach 41 Messerstichen

Seine Mutter wird wach, steht auf und fragt: „Was machst du da?“, so erzählt es W. später. Sie stirbt nach 41 Stichen. Nachher, es ist nach vier Uhr, wäscht er sich die Hände und das Messer, setzt sich ins Wohnzimmer und trinkt vier Flaschen Bier. Das Messer legt er auf den Tisch. Dann geht er zur Polizei, um sich zu stellen, die Tasche fürs Gefängnis nimmt er gleich mit. Was da hinein darf, hat er vorher gegoogelt.

Für das Gericht war es ein Verbrechen auf der untersten Stufe, macht Richter Goebels klar. „Das kann die Gesellschaft nicht hinnehmen, Angeklagter, auf keinen Fall!“, sagt er und schaut W. eindringlich an, das erste Mal während der knapp einstündigen Urteilsbegründung. Der hat nun mehr als 15 Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Sein Anwalt kündigt an, möglicherweise Rechtsmittel einzulegen.

Von Gerald Kleine Wördemann