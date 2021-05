Rostock

Der ehemalige Rektor der Uni Rostock, Hans-Jürgen Wendel, will nun tatsächlich bei der Landtagswahl im September als Direktkandidat für die AfD in Rostock antreten. Er sei für den Wahlkreis Rostock III im Rennen, zu dem unter anderem die Rostocker Südstadt und das Studentenviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt gehören, sagte Wendel.

Am Wochenende will die AfD in Kemnitz bei Greifswald ihre Landeslisten für die Landtags- und für die Bundestagswahl aufstellen. Dabei geht es allerdings nicht um die Direktkandidaten, diese werden beziehungsweise wurden bereits von den Kreisverbänden aufgestellt.

Nur „einzelne Personen“ in der AfD rechtsextrem

Wendel hatte im April mitgeteilt, dass er vor vier Jahren aus der CDU ausgetreten und Ende 2020 der AfD beigetreten sei. Die neue Partei habe ihn wegen ihrer bürgerlich-konservativen Ausrichtung „angezogen“. Die rechtsextremen Strömungen in der AfD reduzierte er auf „einzelne Personen“.

Er befürworte viele Themen, für die die AfD stehe, habe seit der Migrationswelle und den offenen Grenzen vor einigen Jahren „Zweifel am Rechtsstaat“, störe sich an einer „chaotischen Klimapolitik“. Vor allem aber die Bildung müsse in MV bessergestellt werden, sagte er vor zwei Wochen. Kurz darauf war er dann vom Kreisverband Rostock als Kandidat aufgestellt worden.

Heftige Kritik

Ehemalige Weggefährten äußerten daraufhin heftige Kritik an Wendel und stellten ihn als selbstverliebt und machtversessen dar. Sogar Vergleiche mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wurden laut. Bei den Studenten war Wendel in seiner Amtszeit sehr umstritten. Nun kandidiert er ausgerechnet im von Studenten geprägten Viertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Christopher Dietrich, bildungspolitischer Sprecher der Grünen in MV, wird voraussichtlich im gleichen Wahlkreis gegen Wendel antreten. „Ich kenne Wendel noch aus seiner Rektorenzeit, als er sich einen Kleinkrieg mit dem Bildungsministerium und vielen Hochschulmitarbeitern lieferte, aber die Proteste der Studierenden gegen die Kürzungen nicht unterstützen mochte.“

Demokratiefeindlichkeit entgegentreten

Auch heute scheine ihm der Blick für die Realitäten zu fehlen, wenn er rechtsextreme AfD-Vertreter wie Björn Höcke als Randerscheinung der AfD abtue, kritisiert Dietrich. „Gerade die heillos zerstrittene Rostocker AfD war zuletzt immer auf der Seite des völkischen Flügels. Wir werden demokratiefeindlichen Parolen im Wahlkampf sachlich, aber entschieden entgegen treten.“

Von Axel Büssem