Prof. Dr. Markus Meier vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde ist Klimamodellierer. Mit Zukunftsszenarien versuchen Klimamodellierer herauszufinden, wie sich die Ökosysteme im Meer ändern, wenn die CO2-Emissionen nicht drastisch sinken.

OZ: Stürme, Hochwasser, Trockenheit – in den vergangenen Jahren häuften sich die extremen Wetterereignisse. Was kann als Folge des Klimawandels angesehen werden?

Markus Meyer: Das ist ein Punkt, an dem uns das menschliche Gedächtnis oft Streiche spielt, denn die Extreme erinnern wir besser als das Durchschnittliche. Wir Wissenschaftler ziehen lieber die Statistik zu Rate und je länger die Zeiträume sind, desto mehr trauen wir dem Ergebnis.

Auf dieser Basis kann man erkennen, dass unsere Sommer in den letzten 30 bis 40 Jahren gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich wärmer und trockener geworden sind, unsere Winter nasser und weniger kalt. Es gibt einen Wandel.

Aber wir müssen mit der Benennung der Ursachen vorsichtig sein. Wenn wir vom Klimawandel sprechen, so meinen wir die Folgen der CO2-Zunahme in der Atmosphäre. Dass sich als direkte Auswirkung die Erde global erwärmt, lässt sich gut belegen und ist unter den allermeisten Wissenschaftlern unstrittig.

Bei weiteren möglichen Folgeerscheinungen erschwert uns aber die Wechselhaftigkeit der Bedingungen auf der Erde manchmal eine eindeutige Analyse. Nehmen wir die Sturmhäufigkeit: Einen direkten Nachweis des Einflusses des Klimawandels können wir in diesem Fall noch nicht bestätigen. Bei der Temperaturerhöhung sieht es eindeutig aus: die Oberflächentemperatur der Meere hat sich sukzessive mit der Erwärmung der Atmosphäre erhöht.

Sie sind Modellierer. Was können uns Modelle sagen?

Modelle sind Abbilder unseres Wissens. In sie übertragen wir, was wir vom Funktionieren der Meere begriffen haben. Sind alle wesentlichen Prozesse im Meer gut verstanden und eingebaut, so lassen wir die Modelle berechnen, wie sich die Verhältnisse unter festgelegten Annahmen im Laufe der Zeit verändern. Wir machen weder Vorhersagen noch geben wir Prognosen ab. Wir nennen das, was die Modelle für uns berechnen, Projektionen oder Szenariensimulation.

Was sagen die Modelle zur Zukunft der Ostsee?

Sie wird wärmer. Wir legen unseren Berechnungen immer die Annahmen des IPCC ( Weltklimarat) zur Entwicklung der CO2-Emissionen zugrunde. Danach wird die Ostsee am Ende des 21. Jahrhunderts zwischen zwei und vier Grad Celsius wärmer sein als heute. Die Eisdecke wird sich um 60 bis 70 Prozent reduzieren. Der Salzgehalt wird im Norden weiter abnehmen, da wir davon ausgehen, dass die Niederschläge hier zunehmen. Im Süden nehmen die Niederschläge und damit auch der Zustrom an Süßwasser über die Flüsse ab.

Aber auch der Meeresspiegel hat Einfluss auf den Salzgehalt. Seit 1886 ist er in der Ostsee um rund 25 Zentimeter angestiegen. Geht das so weiter, kann mehr salziges Nordseewasser einströmen, was auch das Ostseewasser salziger macht.

Worauf müssen sich unsere Küstenschützer eher einstellen: auf einen langsamen Anstieg des Meeresspiegels oder auf häufigere Sturmfluten?

Ob Sturmfluten häufiger werden, können wir noch nicht sagen. Aber wir wissen, dass der Meeresspiegel steigen wird. Ist aber das Becken ohnehin schon voll, dann werden Sturmfluten auf jeden Fall auch gefährlicher und sie werden größere Schäden anrichten.

Für die nächsten 100 Jahre gehen wir von einem Anstieg um knapp einen Meter aus. Sollte sich die Erderwärmung weiter so entwickeln wie bisher, läge der Meeresspiegel im Jahr 2218 zwei Meter höher als heute. Stellen Sie sich im Rostocker Stadthafen an die Kaikante, um sich diese Ausmaße vorzustellen. Aber wir reden von 200 Jahren – da wird sich auch die Kaikante noch einige Male ändern. Außerdem hoffe ich natürlich, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren.

Was ist für Sie persönlich das größte Problem des Klimawandels?

Der Klimawandel wird uns ökonomisch hart treffen. Menschen werden weltweit durch Überflutungen ihr Zuhause oder durch anhaltende Dürren ihre Lebensgrundlage verlieren. Entlang der Badestrände werden sich aufgrund der höheren Temperaturen gesundheitsschädliche Bakterien und Viren ansiedeln, die das Baden gefährlich machen.

Von Barbara Hentzsch