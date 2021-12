Rostock

Für den Rostocker Sebastian Berg (38) ist der Traum vom Eigenheim geplatzt. Drei Tage vor der Vertragsunterzeichnung machte der Verkäufer seines Traumhauses aus heiterem Himmel einen Rückzieher. Monatelange Vorbereitungen mit Bankgesprächen waren vergebens, trotz Kreditzusage und angespartem Eigenkapital.

„Wir sind in ein tiefes Loch gefallen“, sagt der frühere FDP-Politiker und zweifache Familienvater. Notgedrungen zog er mit Frau und Kindern in eine Genossenschaftswohnung. Sein ernüchterndes Fazit: Im angespannten Rostocker Wohnungsmarkt haben Normalverdiener so gut wie keine Chance auf Wohneigentum.

Mieterstadt Rostock

Seine Parteikollegen wollen das ändern. „Die Eigentumsquote in Rostock ist mit 14 Prozent extrem niedrig“, sagt Julia Kristin Pittasch, Kreisvorsitzende der Liberalen. Sie fordert die Stadt auf, neue Wege auszuprobieren, um jungen Familien zur eigenen Immobilien zur verhelfen und sie so in der Stadt zu halten.

Mietkauf heißt das Stichwort. Die Käufer müssen keinen Kredit aufnehmen, sondern erwerben Haus oder Wohnung vom Besitzer, indem sie über längere Zeit eine höhere Miete zahlen. Pittasch geht von 15 bis 20 Prozent an Mehrausgaben bei der Kaltmiete aus.

Der Bauausschuss stimmte ihrem Antrag bereits zu, voraussichtlich im Januar wird sich die Bürgerschaft damit befassen. „Rostock bietet mit seinem großen Bestand an kommunalen Wohnungen gute Voraussetzungen“, erklärt die Kommunalpolitikerin, die beruflich als Immobilienmaklerin tätig ist.

Die Stadt soll prüfen, ob sich beispielsweise bei den geplanten Wohnquartieren am Werftdreieck und in der Thierfelderstraße bei einem Teil der Wohnungen Mietkaufmodelle erproben ließen. Weil die Käufer keine großen Mengen an Eigenkapital benötigen, würde die eigene Immobilie auch für Leute erschwinglich, die sich das bisher nicht leisten können.

Thüringen will Mietkauf testen

Ein Konzept, um Mietkauf auf breiter Basis zu etablieren, stammt von dem Forscher Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die rot-rote Thüringer Landesregierung verpflichtete sich 2019 in ihrem Koalitionsvertrag, dieses Mietkaufmodell in Jena zu testen. Das Neue an dem DIW-Konzept ist, dass der Staat eigene Wohnungen baut, die anschließend über Mietkauf mit langen Laufzeiten in Besitz der Bewohner übergehen. Grabka stellte seine Idee auch bei der FDP vor.

Ab 750 Euro im Monat Lohnt sich Mietkauf? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ein Modell entwickelt, bei dem der Staat als Bauherr in Vorleistung geht. Die Mieter zahlen die Wohnungen über ihre Miete ab. In Modellrechnungen beträgt die monatliche Rate für eine 200 000 Euro teure Wohnung rund 750 Euro bei einer Laufzeit von 33 Jahren. Bei 25 Jahren steigt die Rate auf 930 Euro. In ihr sind Nebenkosten für den Erwerb, Erbpachtzins für das Grundstück und Rücklagen für Reparaturen enthalten. Betriebskosten, unter anderem für Energie und Müllabfuhr, fallen aber zusätzlich an. Laut Mieter- und Hauseigentümervereinen ist Mietkauf oft teurer als der klassische Kauf per Kredit – dafür entfällt das Eigenkapital.

Passiert ist in Erfurt noch nicht so viel. Die Regierungskrise im Februar 2020 um den Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) und die anschließende Corona-Krise sorgten dafür, dass die Mietkauf-Pläne noch immer in der Schublade liegen, heißt es bei der Thüringer SPD, die die Idee in die Koalition einbrachte. Forscher Grabka berät nach eigenen Angaben noch eine weitere Landesregierung, die Mietkauf-Modelle testen will. Um welches Bundesland es sich handelt, könne er aus vertraglichen Gründen derzeit nicht sagen.

Bausenator Matthäus: Mietkauf ist teuer

Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) zeigt sich in einer Stellungnahme skeptisch. Es sei „nach wie vor nicht Ziel der Verwaltung, vorhandene kommunale Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen zu privatisieren“. Es sei außerdem nicht klar, wo beim FDP-Antrag für den Mietkauf die Vorteile für die Mieter seien.

Mietkauf ist seiner Ansicht nach unter dem Strich teurer als ein Kauf per Kredit, weil neben der Tilgung auch Miete anfällt. Um die Situation auf dem angespannten Wohnungsmarkt zu verbessern, setzt die Stadt unter anderem auf Konzeptausschreibungen, bei denen Bauflächen kleinteilig und nicht an Höchstbietende vergeben werden.

Ist eine Bank-Lizenz nötig?

Die Wiro äußert sich ebenfalls kritisch. Mietkauf sei nicht grundsätzlich billiger, weil Käufer auch Kosten für Verwaltung und Risikoabsicherung tragen müssten, erklärt Sprecher Carsten Klehn. Zudem sei unklar, ob das kommunale Wohnungsunternehmen solche Verträge überhaupt abschließen dürfe, ohne vorher eine Art Bank-Lizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu beantragen.

Sebastian Berg will das nicht akzeptieren. Zwischen normalverdienenden Mietern und wenigen wohlhabenden Häuslebauern klaffe „eine riesige Lücke“, sagt der 38-Jährige. Die meisten jungen Familien würden sich in Rostock niemals Wohneigentum leisten können – viele zögen deshalb weg. Mit gestiegenen Baukosten lasse sich das alleine nicht erklären. Es fehle auch am politischen Willen, Neues auszuprobieren.

Von Gerald Kleine Wördemann