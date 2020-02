Rostock

Wenn diese beiden „Royals“ mit ihren Kulleraugen klimpern, sind Tierfans schockverliebt: Die Chihuahuas Prince (2) und Sir Douglas (3) sind Jasmina Naskovskis Lieblinge und ab sofort auch ihre „Arbeitskollegen“. Das Trio eröffnet einen Shop mit Wau-Faktor: die Hunde-Boutique „Rostocker Fellnase“.

In der Kistenmacherstraße, einem Abzweig der Kröpi, versteckt sich der Hundehimmel: Dort, wo bis vor kurzem noch skandinavische Damenmode verkauft wurde, hängen Jasmina Naskovski und ihr Freund Till Bußmann (beide 27) Designerjäckchen für Vierbeiner auf. An diesem Samstag sollen die ersten Kunden in die Klamotten schlüpfen. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, gesteht Jasmina Naskovski.

Von praktisch bis luxuriös: Diese Artikel können Sie im Hunde-Shop kaufen

Der Winter kann kommen: Mit seinem roten Kapuzenmantel trotzt Sir Douglas Eis und Schnee. Quelle: OVE ARSCHOLL

Durch Prince und Sir Douglas ist Jasmina Naskovski buchstäblich auf den Hund gekommen – und auf eine vielversprechende Geschäftsidee: Sie will einen Laden eröffnen, in dem Zwei- und Vierbeiner Freischnauze Exklusives shoppen können. „Bevor wir vor einem Jahr nach Broderstorf gezogen sind, haben wir in Berlin gewohnt. Da sind Hunde-Boutiquen populär. In Rostock gibt es so was bislang noch nicht.“ Die Marktlücke will sie schließen.

Was sie in hiesigen Franchise-Ketten vorfand, hat Jasmina Naskovski nicht überzeugt. „Ich war von der Qualität der Produkte und vom Ambiente enttäuscht.“ Wer ihren Shop betritt, soll sich dagegen pudelwohl fühlen. „Hereingedackelt!“ – den Appell auf der Fußmatte dürfen Zwei- wie Vierbeiner beherzigen. „Hunde sind bei uns erwünscht, Menschen werden geduldet“, scherzt die Boutique-Chefin.

Exklusives für Hund und Herrchen

Hier könnten auch Herrchen und Frauchen naschen: Die Cracker der Manufaktur Keksdieb kommen ohne Chemie, Füll- und Lockstoffen aus und werden aus natürlichen Zutaten in Lebensmittelqualität gebacken. Quelle: Ove Arscholl

Das „ Fellnase“-Sortiment lässt kaum Wünsche offen. Das fängt beim Futter an: Kräuter-Cracker und Kraftbrühe, Bio-Pate von der Ziege und Veggie-Menü – mit Snacks und Sattmachern bedient Jasmina Naskovski sämtliche Geschmäcker. Wer seinem Liebling Leckerbissen stilvoll servieren will, greift zum preisgekrönten Designernapf. Auf einem Podest türmen sich kuschlige Bettchen für Welpen und große Rassen zu einer Pyramide auf. In einer Vitrine glitzert, was wohl vor allem trendbewusste Frauchen ansprechen dürfte – mit Swarovskisteinen besetzte Leinen. Ledermäntel und Hoodies ermöglichen, dass Hund und Herrchen im Partnerlook Gassi gehen können.

Mit Luxuslabels, regionalen Produkten und Markenware spricht Jasmina Naskovski vor allem zahlungskräftige Hundebesitzer an. Ihr selbst ist für ihre Chihuahuas nichts zu teuer. „Prince und Sir Douglas bedeuten uns alles. Sie sind quasi unsere Kinder.“ Und deren Zuneigung ist unbezahlbar, ergänzt Till Bußmann. „Wenn ich einen miesen Tag hatte, bauen sie mich auf. Ich brauche sie nur anzusehen, schon geht’s mir gut.“

Glück soll ihnen das Hunde-Duo auch im Beruf bringen – als Maskottchen in der Boutique. Mit „Rostocker Fellnase“ erfüllen sich Jasmina Naskovski und Till Bußmann einen Traum, wagen sich aber auch auf Neuland. „Wir kommen beide eigentlich aus der Hotellerie“, erzählt Till Bußmann. Er arbeitet mittlerweile als Außendienstler. Das soll so bleiben, seine Herzdame aber wird er mit Rat und Tat unterstützen. Für Jasmina Naskovski ist es dagegen ein kompletter Neuanfang. „Ich habe zuletzt in einem Autohaus gearbeitet, war damit aber nicht glücklich.“ Das Happy End soll jetzt beginnen – mit der Eröffnung ihres Shops.

Tragende Rolle vorm Altar

Den Trubel des Premierentages will Jasmina Naskovski ihren Chihuahua-Rüden ersparen, Prince und Sir Douglas sind erst ab Montag im „Dienst.“ Heiße Hunde gibt es trotzdem: Die Laden-Chefin wird ihren Kunden Hotdogs zum Willkommenssekt servieren.

Der nächste Grund zum Anstoßen steht Ende des Monats an. „Wir heiraten am 29. Februar“, verrät Till Bußmann. Und selbstverständlich werden Prince und Sir Douglas dann eine tragende Rolle spielen – als tierisch süße Ehering-Bringer.

Auf den Hund gekommen 200 bis 800 Euro, je nach Rasse, gibt ein Hundehalter im Schnitt pro Jahr für sein Haustier aus – Arztkosten, Steuer, Versicherung und Erstausstattung nicht inbegriffen. Über die gesamte Lebensdauer müssen Yorkshire-Terrier-Besitzer laut Statistik mit Ausgaben von 35 000 Euro, Labrador-Halter mit rund 40 000 Euro inklusive aller Kosten rechnen. In Rostock gibt es viele Shops für Haustierbedarf, in der Regel Filialen großer Ketten. Die neue Boutique „Rostocker Fellnase“ hat sich auf exklusive Produkte für Hunde spezialisiert. Hundeausstatter „Rostocker Fellnase“, Kistenmacherstr. 19, geöffnet Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr (am Eröffnungstag 1. Februar bis 18 Uhr)

