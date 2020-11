Rostock/Berlin

Es ist mittlerweile ein Jahr her, dass im Rostocker Stadtzentrum der Wolfshund „Mr. Blue“ erschossen wurde. Damals – so schilderte es die Besitzerin – sei der Rüde im Stadthafen ausgebüxt und durch die Innenstadt geirrt. Passanten entdeckten das Tier bei einem nächtlichen Spaziergang und riefen die Polizei. Durch die Dunkelheit haben die Beamten jedoch nicht einschätzen können, ob es sich dabei um einen Hund oder doch einen Wolf handelte. Die zur Unterstützung gerufene Spezialeinheit der Feuerwehr drängte das Tier schließlich im Klostergarten in die Enge und erschossen es.

Ein Vorfall, der nun auch ein rechtliches Nachspiel für die Beamten hat. Denn: Nach sorgfältiger Prüfung hat die Berliner Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz Anzeige gegen die Rostocker Berufsfeuerwehr erstattet. „Das Tierschutzgesetz erlaubt die Tötung von Tieren nur, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Das trifft auf diese Situation nicht zu“, betont Eva Biré, Rechtsanwältin der Stiftung. „Hier wurde völlig unnötig von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht.“

Anzeige

Akteneinsicht gerichtlich durchgesetzt

Zu diesem Ergebnis ist die Organisation gelangt, nachdem sie Einsicht in die Akten genommen hat. „Diese mussten wir zunächst gerichtlich durchsetzen, weshalb wir erst jetzt handeln konnten“, erklärt Biré. Die nun vorliegenden Berichte würden bestätigen, dass von dem entlaufenen Hund zum Zeitpunkt der Tötung keine Gefahr mehr ausgegangen sei, da die Einsatzkräfte der Polizei das Tier vor Eintreffen des Brandschutz- und Rettungsamtes bereits isoliert hatten.

In einem Polizei-Protokoll heißt es dazu konkret: „Letztendlich flüchtete das Tier in die Wallanlagen und konnte im angrenzenden Klostergarten durch das Schließen der dortigen Zugänge eingesperrt werden.“ Warum der Hund dann dennoch durch Mitarbeiter der Feuerwehr getötet wurde, erschließt sich der Rechtsanwältin nicht. „So wie es aussieht, wäre eine Betäubung möglich und auch angebracht gewesen“, ist sich Biré sicher.

Nicht der erste umstrittene Fall

Der Fall „Mr. Blue“ ist nicht der erste in der Hansestadt, den die Berliner Tierschützer genauer unter die Lupe genommen haben. Anfang Oktober 2019 – nur wenige Wochen vor der Tötung des Wolfshundes – erschoss ein Berufsfeuerwehrmann das Zirkus-Zebra „Pumba“ im Dorf Liepen im Landkreis Rostock.

Das Tier war in den frühen Morgenstunden aus einem Zirkus entflohen und verursachte daraufhin einen Verkehrsunfall auf der angrenzenden Autobahn. Nach einer rund siebenstündigen Verfolgung mit mehreren Streifenwagen wurde die Spezialeinheit aus Rostock angefordert, welche das Zebra erschoss. „Weil von dem Tier nachweislich eine Gefährdung ausgegangen ist, haben wir uns in diesem Fall aber gegen eine Strafanzeige entschieden.“

Besseres Tierrettungs-Management erforderlich

Was die Tötung des Wolfshundes anbelangt, so stellen sich die Tierschützer allerdings auf ein langwieriges Verfahren ein. „Aus Erfahrung wissen wir, dass es Monate, wenn nicht sogar Jahre dauert, bis solche Fälle zu einem Ergebnis kommen“,bestätigt Biré. Dabei gehe es der Organisation nicht darum, Einzelpersonen an den Pranger zu stellen. „Viel eher wollen wir, dass dadurch ein besseres Tierrettungs-Management ermöglicht wird – überall“, so die Rechtsanwältin weiter. Schüsse, wie die auf „Mr. Blue“ und „Pumba“ seien schließlich keine Einzelfälle. „Leider passiert so etwas viel zu häufig in Deutschland. Das muss sich ändern.“

Mehr lesen:

Die Hansestadt Rostock hat bereits Anfang des Jahres auf den Vorfall reagiert und der Berufsfeuerwehr Rostock die Waffengenehmigung entzogen. „Soweit der Einsatz von Betäubungsgewehren notwendig ist, obliegen solche Fälle nun der Polizei. Die ‚Einsatzgruppe Tier' nimmt zwar auch weiterhin Aufgaben hinsichtlich der Tierrettung wahr, dies betrifft aber nur noch diejenigen Fälle, die keine Gefährdungslage für Leib und Leben darstellen“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit.

Von Susanne Gidzinski