Der Winter 2022 wird schön: Denn Feuerwehrfrau Madlen Volken zeigt sich von ihrer sexy Seite. Die Rostockerin posiert als Dezember-Girl für den Kalender der „Original Deutschen Feuerwehrfrauen“ 2022. Statt in hochgeschlossener Einsatzkluft und Stiefeln zeigt sie sich in BH, Latzhose und Highheels. Mit ihren Bildern sorgt die zweifache Mutter auch auf Instagram für Aufsehen.

Eigentlich macht Madlen Volken Bränden den Garaus. Seit 2018 Jahren engagiert sie sich in der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf. Der Model-Job war eine spontane Idee. „Ich habe online den Aufruf gesehen und mich just for fun beworben“, erzählt die 31-Jährige. Nie habe sie damit gerechnet, genommen zu werden. Doch genau das passierte. „Da war ich wirklich nicht drauf vorbereitet“, gesteht sie und lacht. Ihr Umfeld war nicht minder überrascht.

Ihr Wehrführer habe erstmal geschluckt, als sie ihm von ihrem Vorhaben erzählte und um grünes Licht bat. „Er meinte: Dein Ernst, Madlen? Hat dann aber zugestimmt.“ Auch von ihrer Familie bekommt sie Unterstützung. Ihre Töchter, vier und zehn Jahre alt, sind von Mamas Bildern begeistert. „Sie finden, ich seh’ hübsch aus“, freut sich Madlen. Ihr Freund, ein Feuerwehrmann, habe sie sogar zum Shooting begleitet.

Vor der Kamera alle Hüllen fallen lassen, kommt für Madlen zwar nicht infrage. Viel nackte Haut zu zeigen, ist aber kein Problem. „Wenn ich im Sommer im Bikini am Strand liege, sieht man doch genauso viel.“ Dass sie sich vor der Linse eines Profis in sexy Posen zeigen sollte, noch dazu im Feuerwehrgerätehaus, sei dann aber doch etwas völlig Neues für sie gewesen. Der Fotograf, Christian Schepp aus Krakow am See, habe es ihr aber leicht gemacht, sich wohlzufühlen. Das anfängliche Lampenfieber sei schnell verflogen. „Die Chemie hat sofort gestimmt.“

Acht Stunden und gut 600 Aufnahmen später waren die Kalenderfotos im Kasten. Und die können sich sehen lassen, findet auch Madlen Volken selbst. „Mir gefallen sie sehr.“ Von anderen habe sie bisher fast nur positives Feedback bekommen, zum Beispiel von den Follower ihres Instagram-Accounts. Kritische Kommentare würden sie ohnehin nicht bekümmern. „Ich hab eine starke Persönlichkeit. Sowas geht ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus“, sagt Madlen und lacht.

Seit Kindertagen Feuer und Flamme für die Wehr

An Selbstbewusstsein mangelt es der Rostockerin nicht. Das stellt sie auch in der Feuerwehr unter Beweis. Die zierliche 1,57-Meter-Lady will zeigen, was Frauenpower heißt. Erst kürzlich hat sie ihren Lehrgang in Technischer Hilfeleistung gemeistert, darf nun auch mit schwerem Gerät wie Spreizer und Hydraulikschere hantieren. „Darauf bin ich stolz.“ Sie will Vorbild sein. „Wir brauchen viel mehr Frauen in der Feuerwehr. Was die Männer können, können wir auch.“ Eine will ihr auf jeden Fall nacheifern: Ihre große Tochter tritt bald der Jugendwehr bei.

Ihren Mitmenschen zu helfen und dafür ihre Freizeit zu opfern – für Madlen, die gerade eine Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement macht, ist das eine Herzensangelegenheit. „Ich bin damit aufgewachsen.“ In ihrem Heimatdorf Bellin bei Krakow war ihr Vater Jugendwart. „Mein Papa hat mich schon als Sechsjährige mitgeschleppt“, erzählt sie lachend. Seither ist sie Feuer und Flamme für die Wehr. Die sei viel mehr als ein Hobby, viel mehr als Brände löschen. „Die Feuerwehr ist wie Familie für mich.“

Bewährungsprobe auf der Drehleiter

Wie wichtig Feuerwehrleute sind, hat sie selbst erfahren: Nach einem Kabelbrand ging ihr Elternhaus in Flammen auf. „Ein Schock fürs Leben. Sowas wünsche ich nicht mal meinem Erzfeind.“ Um anderen dieses Schicksal zu ersparen, gibt sie als Feuerwehrfrau ihr Bestes. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, nimmt sie an Fortbildungen teil.

An ihren ersten Einsatz kann sich Madlen Volken noch genau erinnern. „Das war ein Containerbrand.“ Wesentlich heftiger ging es für sie im Frühjahr 2021 zur Sache: Als in der Doberaner Straße in einem Akkuladen ein Feuer ausbricht und die darüberliegenden Wohnungen brennen, werden auch Madlen und ihre Kameraden alarmiert. Das erste Mal auf der Drehleiter stehen, die Gluthitze der Flammen, die ihr aus dem Dachstuhl entgegenschlagen – für die Feuerwehrfrau eine Erfahrung, die sich eingebrannt hat. „Mein Adrenalinpegel war enorm.“

In solch brenzlichen Situationen muss Madlen einen kühlen Kopf bewahren. Beim Kalender-Shooting dagegen sei sie ganz schön ins Schwitzen gekommen. „Am Ende des Tages war ich fix und fertig.“ Spaß gemacht hat’s trotzdem. So sehr, dass sie auf eine Wiederholung hofft. „Ich hab’ mich für den Kalender 2023 beworben. Mal sehen, ob’s klappt.“ Der Kalender 2022 soll einen Ehrenplatz in ihrer Wohnung bekommen – natürlich aufgeschlagen auf ihrem Kalenderblatt. „Bei mir ist das ganze Jahr über Dezember“, sagt Madlen und lacht.

Von Antje Bernstein