Rostocker Firma Centogene: Corona-Tests gibt es jetzt auch bei Amazon

Corona-Tests für alle, per Expresslieferung aus dem Internet-Shop: Die Gentechnik-Firma Centogene wittert ein Millionen-Geschäft und steigt in den Massenmarkt für Covid-19-Tests ein. Als erstes Unternehmen überhaupt bieten die Rostocker nun Tests bei Amazon an, dem größten Online-Händler der Welt. Und damit nicht genug: Centogene arbeitet nach eigenen Angaben auch an neuen Schnelltests für Großveranstaltungen – unter anderem auch die Bundesliga.

79 Euro kostete am Donnerstag das Testkit bei Amazon, die Familien-Packung mit vier Abstrichsets 189 Euro. „Wir sind der erste Anbieter weltweit, der seine Testlösung zum Nachweis von SARS-CoV-2-Virus-RNA in einem Online-Versandhandel für alle Privatpersonen in Deutschland anbietet“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung zu dem Amazon-Deal. Wie viele Testsets Centogene an Amazon geliefert hat, sagt das Unternehmen nicht.

„Unser Angebot richtet sich an jeden, der sich und seine Familie testen lassen möchte – zum Beispiel, um vor dem Besuch der Großeltern oder eines Konzerts dafür Sorge zu tragen, niemanden anzustecken“, lässt Centogene-Chef Arndt Rolfs ausrichten. In der Vergangenheit hatte es an den Tests der Firma massive Kritik gegeben – unter anderem aus der Rostocker Uniklinik. Dort wurden die Tests hinter vorgehaltener Hand als „Geldschneiderei“ abgetan.

45 000 Tests am Tag

Arndt Rolfs hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für mehr Tests im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. Und sein Rostocker Unternehmen ging dabei voran: Das Unternehmen bot gemeinsam mit der Schulleitung kostenlose Tests für alle Schüler des Carolinums in Neustrelitz an. Dieser Modellversuch, wie Schule trotz Pandemie normal funktionieren kann, sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Vor wenigen Wochen nahm Centogene dann gemeinsam mit dem Airport-Betreiber Fraport das erste Schnelltestzentrum an einem deutschen Flughafen in Betrieb – in Frankfurt. Reisende können dort noch vor Abflug einen Abstrich machen lassen.

In Rostock selbst testete Centogene im Auftrag der Stadt großflächig Mitarbeiter von Verwaltung, Rettungsdiensten, Feuerwehren und auch Pflegeeinrichtungen. Nach OZ-Informationen war Rolfs auch maßgeblich an den Tests beim FC Hansa Rostock beteiligt, die einen Spielbetrieb in der Dritten Liga erst wieder möglich machten.

„ Centogene wertet mittlerweile täglich bis zu 45 000 Tests aus. Diese stammen aus dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus dem europäischen Ausland und den USA“, sagt eine Sprecherin. Den Aktienkurs des an der New Yorker Börse Nasdaq gelisteten Unternehmens hatten diese Vorzeige-Projekte zwischenzeitlich beflügelt: Anfang Juli waren die Papiere auf 23 Euro geklettert. Aktuell ist eine Aktie der Rostocker hingegen „nur“ noch 11,40 Euro wert.

Abstrich daheim, Ergebnis im Netz

Das sogenannte Zuhause-Kit von Centogene enthält einen Abstrichpinsel, ein Teströhrchen und einen frankierten Rücksende-Umschlag. Mit dem Pinsel streicht sich der Käufer selber Schleimhaut aus dem Rachen ab, verpackt den Pinsel dann im Röhrchen und schickt ihn nach Rostock.

„Sobald der Test bei uns eingegangen ist, dauert es 12 bis 24 Stunden – dann liegt das Ergebnis vor“, erklärt eine Centogene-Sprecherin. Mit einem individuellen Code können die Testpersonen dann ihr Ergebnis im Internet abrufen. „Sobald der Test ausgewertet wurde, erhalten die Personen eine SMS auf ihr Handy.“

Testen für die Normalität

„Ein präventives Testen mit niederschwelligem Zugang stellt eine wichtige und ergänzende Maßnahme dar, um Infektionsketten zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und zu unterbrechen“, sagt Rolfs der OZ. Nur mit mehr Tests sei eine Rückkehr zur Normalität möglich – „um Schulen wieder im regulären Betrieb zu betreiben, Konzerten beizuwohnen oder einfach unsere Familien besuchen zu können.“

Und Rolfs will sogar noch weitergehen: Centogene hat eine Kooperation mit dem Veranstaltungsportal Event Inc. besiegelt. Veranstalter – zum Beispiel von Konzerten – können mit Centogene Test-Konzepte ausarbeiten. Die Rostocker wollen so wieder mehr Veranstaltungen möglich machen. Auch größere. Rolfs sagt dazu: „Die vergangenen Monate haben unsere Wirtschaft und insbesondere die Veranstaltungsbranche stark getroffen. Nach wie vor zögern Unternehmen, größere Veranstaltungen wie Konferenzen, Tagungen oder standortübergreifende, interne Treffen wieder zuzulassen.“

Nach OZ-Informationen will Centogene auch beim Neustart der Fußball-Bundesliga mit Fans mitmischen. Im September sollen die ersten Spiele wieder mit Zuschauern stattfinden können. Rolfs hält sich dazu noch bedeckt: „Wir sind in intensiven Gesprächen mit den Organisatoren größerer sportlicher Aktivitäten. Es ist noch zu früh, über mögliche Ergebnisse zu sprechen.“

Von Andreas Meyer