Stäbelow

Es sollte ein weiteres erfolgreiches Jahr werden in der Geschichte des Unternehmens Projekt rk aus Stäbelow bei Rostock. „Wir sind optimal ins Jahr 2020 gestartet“, sagt Geschäftsführer Rolf Krämer. Große Messen standen an, Auftragsbücher und Terminkalender der deutschlandweit tätigen Messebaufirma waren gut gefüllt. Doch die Corona-Krise machte dem Unternehmen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Dabei lief zunächst noch alles nach Plan: Für einen Kunden hatten die Stäbelower im Januar beispielsweise ein spezielles Glasgeländer für den Messestand auf der internationalen Bootsmesse „boot Düsseldorf“ entwickeltet. Die Bootsmesse ging auch wie geplant über die Bühne. So weit, so gut. Im Januar ahnte noch niemand, was kommen würde.

Die Messestände waren schon aufgebaut

Als nächster Höhepunkt im Messejahr stand Anfang März dann die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin an. „Wir haben für die Messe ganz normal vorgeplant“, erklärt Krämer. Acht Sattelzüge der Firma machten sich Ende Februar von Stäbelow aus auf den Weg nach Berlin. Auf dem ITB-Gelände begannen rund 20 Mitarbeiter die Messestände für die Kunden aufzubauen, einige Stände waren gar schon fertig montiert. Dann kam am 28. Februar abends die definitive Absage: „Am nächsten Tag mussten wir alles wieder abbauen“, ergänzt Projektleiter Arne Wittor.

Nicht nur die ITB, auch alle anderen Messen wurden abgesagt – eine Katastrophe für ein Unternehmen, dessen Aufträge zu gut drei Vierteln aus der Messebranche kommen. Die Folge: Ab April mussten rund 40 Mitarbeiter vom Projekt rk in Kurzarbeit gehen. „Eine solche Situation hatten wir noch nie erlebt, das war extrem belastend und traurig“, sagt Krämer, der im Jahr 1991 mit der Gründung des Unternehmens „rk werben beschriften“ den Grundstein für das heutige Projekt rk gelegt hat; wobei „rk“ als Kürzel für Rolf Krämer steht.

Von 500 auf 4000 Quadratmeter erweitert

1995 hatte das Unternehmen im Stäbelower Gewerbegebiet vor den Toren der Hansestadt Rostock die erste Halle mit einer Grundfläche von damals rund 500 Quadratmetern errichtet. In den folgenden Jahren expandierte Projekt rk kräftig, Büroflächen wurden erweitert, neue Hallen gebaut für Tischlerei, Materiallager, Logistik, Werbetechnik. Alles in allem verfügt das Unternehmen mittlerweile über rund 4000 Quadratmeter.

Hoffnungen, der bundesweite Messebetrieb könne in diesem Herbst wieder anlaufen, zerschlugen sich nach den Absagen im Frühjahr rasch. Es begann eine Phase „absoluter Unsicherheit“, doch auch eine Zeit der Besinnung, in der man sich die großen Fragen stellte: Wie kann es weitergehen? Woher können auch ohne Messebau Arbeit und Aufträge kommen? „Unsere Stärke ist, dass wir sehr breit aufgestellt sind“, erklärt Krämer. Tischlerei, Elektrotechnik, Werbefachleute – „wir können viele Leistungen aus einer Hand anbieten“, so der Firmenchef.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Also machte das Unternehmen aus der Not eine Tugend und die Firmenbereiche, die sonst nur kleinere oder noch gar keine Anteile am Gesamtgeschäft hatten, zu den Hauptstandbeinen: zum Beispiel der Bereich Interieur, also individuell gestaltete Inneneinrichtungen für Geschäftskunden, etwa aus der Hotelbranche oder dem Einzelhandel, oder für Dauerausstellungen in Museen.

Auch diesen Schriftzug an der gläsernen Frontfassade des Warnemünder Cruise Centers gestaltete das Unternehmen Projekt rk während der Corona-Krise. Quelle: privat

„Für solche Aufträge ist übergreifende Kompetenz gefordert – und die können wir leisten: vom Designentwurf bis zur kompletten Umsetzung“, betont Krämer. Die Geschäfte liefen an, und zwar so erfolgreich, dass Projekt rk ab September fast alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen konnten. Zehn Mitarbeiter hätten das Unternehmen zwar inzwischen verlassen und sich in Arbeit in anderen Branchen gesucht. Aber für die anderen 30 Beschäftigten gebe es mittlerweile wieder ausreichend Aufträge.

Nahezu wieder Vollbeschäftigung

Als Beispiele nennt Firmenchef Krämer die Neugestaltung des Eingangsbereichs im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) im Rostocker Fischereihafen oder die Herstellung von Mobiliar für das Hostel Dock Inn in Rostock-Warnemünde. „Durch solche Aufträge können wir unsere produzierenden Bereiche nahezu wieder in Vollzeit beschäftigen“, sagt Projektleiter Wittor.

Während der Kurzarbeit habe das Unternehmen Fördermittel des Landes und des Bundes in Anspruch nehmen müssen. „Mittlerweile sind wir aufgrund unserer wirtschaftlichen Leistung darauf nicht mehr angewiesen“, sagt Krämer. Trotz der florierenden neuen Geschäftsfelder hoffe man bei Projekt rk aber natürlich darauf, dass „wir auch später wieder Messestände entwerfen und bauen. Das können wir schließlich gut.“

Von Axel Meyer-Stöckel