550 Teams mit fast insgesamt 2200 Läufern werden am Mittwoch zum Rennen im Stadthafen erwartet. Eine Superzahl, wie Veranstalter Roman Klawun sagt. Hier berichten Sportler von Unternehmen, warum ihre Betriebe so gern dabei sind. Auch die OZ ist mit sechs Mannschaften am Start, in denen Reporter und Leser zusammen laufen.